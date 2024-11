Attēlam ir ilustratīva nozīme

Sociālā tīkla “Facebook” grupā “Latvijas krāpnieki, apvārdotāji, nekaunīgi meļi”, kurā tiek likti aktuālākie stāsti par krāpniecības gadījumiem, lasāms skaudrs stāsts, ko piedzīvojuši kādi latvieši saistībā ar darījumu, kas paredzēja automašīnu apmaiņu.

Lūk, piedāvājam plašāku ieskatu nepatīkamajā pieredzē (Red. rediģēts teksts)!

“Nekad neparko neesmu(am) sūdzējušies… bet nu arī mūsu pacietība nedēļas garumā beidzās. Stāsts par auto…

Svētdien, 17.novembrī, sarunājām tikšanos ar vīrieti un viņa sievu, lai samainītos ar mašīnām. Cilvēks ielicis, ka tirgo vai maina. Piedāvājām maiņu utt. Sākumā viss skaisti. Cilvēki no Daugavpils(itkā), pēc tam bija Krāslava, pēc tam Dagda (tā ka īsti nezinām, kur dzīvo), sarunājām pusceļā tikties.

Viss smuki, abas puses apskata auto – viņam bija BMW e46. Piekrīt mainīt.

Problēmas jau sākās mājupceļā, ka mašīna sāka slāpt nost utt. Viss ok, nav jauna un tehnika ir tehnika. Cilvēks stāstīja, ka auto ideāls gan tehniski, gan visādi.

Mainīšanas brīdī uzreiz nepārrakstījām, jo cilvēkam bija sods, kuru nebija nomaksājis. Sarunājām, ka pēc svētkiem – tas ir 19.novembris, viss tiks sakārtots. Nekas netika sakārtots… Izrādās mašīnai liegums. Un no tā ļoti labā BMW beigās nekas nav labs (zondes mainījām utt.), salons netīrs… plastmasa aplausta…

Katru dienu prasām, kad viss nokārtosies… Vēl pēc dienas paši teicām davai tiekamies un mainām atpakaļ, uz ko cilvēks teica, ka nē.

Nu, labi, tad sapratām, ka cilvēkam it kā nav naudas sodam – piedāvājām samaksāt sodu, lai var sakārtot papīrus. Cilvēks nepiekrita un izdomāja, ka mašīnas jāmaina atpakaļ tikai šoreiz ne pusceļā, bet mums jābrauc pie viņa, jo mūsu auto it kā neejot (tas bijis servisā). Tikai nekas no tā nav taisnība… servisā mašīna nav bijusi. Mums stāsta, ka bāka esot caura un ka esot samainījis (meli).

Labi… Sameklējam cilvēku, kurš viņa BMW var aizdzīt viņam atpakaļ. Braucam uz Krāslavu, kur it kā sākumā dzīvo… Cilvēks ar viņa auto tik tālu netiek, jo saplīsa auto ģenerātors… 170km līdz viņam. Zvanam, lai pabrauc pretī aizvilkt, uz ko saņemam atbildi no viņa sievas, ka nekur nebrauks, jo ir nakts…Tad mazs bērns, kurš jābaro, tad uz darbu jāceļas utt. Meli, vieni vienīgi meli.

Nu, labi, vīrs saprot, ka ir jāceļas un kaut kā tā mašīna ir jādabū līdz galam, lai varam dabūt savu auto…

Plkst. 4.00 naktī esam norādītajā adresē – rakstām, zvanām, kur ir. Vīrietis atbild caur sms (whatsapp ir visas sarakstes), lai mēs skaitām naudu, jo mēs esam viņa BMW saplēsuši… Nebūs naudas, nebūs mūsu auto. Aizskaitām 100 eiro, pēc 5 minūtēm izdomā, ka vēl vajag 50 eiro. Labi, skaitām – darām jebko, lai dabūtu mašīnu.

Nauda saņemta, raksta, ka auto ir Dagdā… Aizbraucam tur, protams, nekā. Beigās vīrietis raksta, ka viņam neesot laika ar mums ņemties, ka mūsu mašīna ir Krāslavā, tur un tur esot atslēga… nopietni?

10 minūtes vēlāk cilvēks priecīgs uz treilera ved mājās savu auto, bet tad, kad mēs lūdzām, lai ko izdomā un pabrauc pretī, tad nebija ne laika, ne naudas un plus – vīrietim 22:00 vēl bija jābūt istabā.

Tiekot iekšā savā auto, secinām, ka nekādā servisā mašīnā nav bijusi un tek ārā benzīns tikai, nevis pa bāku, bet kaut kāda trubiņa vainīga… Tumsā pa sniegu izdarīt neko nevaram, velkam ar striķi mājās vairāk nekā 400km…

Tagad, protams, visus numurus nobloķējis, “Facebook” nobloķējis.

Gribējām pateikt to, ka neielaidieties nekādās darīšanās ar šiem tipiem… Vienkārši gribēja izkrāpt naudu.”