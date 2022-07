Publicitātes foto

Nedēļas nogalē piekrastes pašvaldībās notiks Jūras svētki Ieteikt







Nedēļas nogalē Latvijas piekrastes pašvaldībās notiks Jūras svētki, liecina pašvaldību sniegtā informācija.

Jūras svētku muzikālie, izklaidējošie un izzinošie pasākumi svētku dienā liepājniekiem un pilsētas viesiem būs pieejami no plkst.12 Liepājas Jūrmalas parkā – teritorijā no Jūrmalas ielas līdz Rožu ielai, ietverot arī pludmales zonu.

Gatavošanos Jūras svētkiem jau piektdienas, 8.jūlija, vakarā plkst.20 simboliski pieteiks Liepājas speciālās ekonomiskās zonas organizētā laivu un kuģu parāde Tirdzniecības kanālā. Svētku rīts 9.jūlijā plkst.11 tradicionāli sāksies ar piemiņas brīdi pie pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem Kūrmājas prospekta galā.

Uz lielās svētku skatuves no plkst.12 apmeklētājiem tiks piedāvāta muzikālā programma dažādām gaumēm un vecumiem, īpaši izceļot jūras tēmu un dzīves ritumu, kas valda pilsētā pie jūras. “Muzikālās ostas” kapteiņa tēlā iejutīsies aktieris Normunds Laizāns.

Dienas programmu atklās Liepājas Leļļu teātra aktieri, etnoprieka grupa “Ogas”, kā arī dziedātāja Katrīna Dimanta ar grupu. Dienas muzikālo daļu uz lielās skatuves noslēgs koncertprogramma “Dziesmas par jūru”, kurā zināmas un populāras dziesmas izpildīs solisti Aija Vītoliņa, Andris Ērglis, Dimanta, Atis Ieviņš un Laizāns kopā ar instrumentālo grupu Jāņa Strazda vadībā.

Vakara programma uz lielās skatuves sāksies plkst.19 ar iemīļotu latviešu estrādes mūziku Normunda Rutuļa izpildījumā, kam sekos Aminatas uzstāšanās. Vakaru noslēgs latviešu-lietuviešu internacionālais kolektīvs “Big Al & The Jokers” ar solistu Aļģirdu Šuminsku, piedāvājot interpretācijas par pasaules labākajiem “swing”, “R’n’B” un “rock’n’roll” skaņdarbiem.

Jūras svētku dienas daļā bērni varēs piedalīties un rotaļāties dažādās aizraujošās un izglītojošās atrakcijās “Jautrību salā”. Pludmalē svētku dalībniekiem būs iespēja profesionāļu vadībā veidot smilšu skulptūras, kā arī, lai pievērstu uzmanību un veicinātu izpratni par Baltijas jūras piekrastes bioloģisko daudzveidību, zinošu speciālistu vadībā pētīt un izzināt dabas procesus.

Ar savu piedāvājumu visas dienas garumā liepājniekus un Liepājas viesus priecēs amatnieku un mājražotāju tirgus, savukārt Liepājas Jūrmalas parka Akmens dārzā, uz mirkli apstājoties no svētku kņadas, būs iespēja baudīt gleznotāju plenēra “Pilsēta un jūra” izstādi.

Ventspilī 9.jūlijā Jūras svētku galvenie notikumi ar bagātīgu programmu “Jūra. Mīlestība. Spēle” atgriezīsies Ostas ielas promenādē. Svētku sajūtu ikviens varēs rast kā dienas programmā – satiekot Neptūnu, vērojot kuģu parādi, klausoties visdažādākos koncertus vai apmeklējot kūpinātu zivju smaržā ieskauto svētku tirgu, tā arī vakara daļā – baudot Latvijā zināmu mūziķu priekšnesumus un griežoties azartiskās dejās svētku ballē.

Tradicionāli dienas programmu iesāks plkst.11 ar piemiņas brīdi, kurā godinās bojā gājušos jūrniekus un zvejniekus pie pieminekļa “Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps – jūras dzelme”.

“Jūras skatuve” pie Spīķera kļūs par vienu no centrālajām svētku norises vietām. Plkst.12 uz tās atklās svētkus, kur ar kuģu parādi ieradīsies dižais jūras valdnieks Neptūns ar svītu. Tam sekos tautā iemīļota mūzika ar nebēdnības un piedzīvojuma garšu – no Brāļiem Laiviniekiem līdz Imantam Kalniņam, grupas “Rahu The Fool” izpildījumā. Īpašu pārsteigumu būs sagatavojis apvienotais Ventspils koris – “Kaiva”, “Līvzeme” un “Ventspils”, kas kopā ar solistiem Paulu Saiju un Jāni Vizuli savos priekšnesumos ir iestudējuši spilgtākās dziesmas no leģendārā Latvijas zvejnieku kolhozu ansambļu un orķestru mūzikas festivāla “Jūras pērle”. Savukārt Ventspils vokālais ansamblis “Mundus” radījis jaunu sadarbību ar grupu “My Radiant You” – viņu muzikālais stāsts vēstīs par cilvēka sapņiem, mīlestību un attiecībām. Dienas programmu uz “Jūras skatuves” plkst.15.45 ar atraktīvu programmu noslēgs grupa no Lietuvas “Anikvariniai Kašpirovskio Dantys”.

“Spēļu skatuve” gan lielus, gan mazus apmeklētājus gaidīs laukumā pie “Govs ceļotājas”. No plkst.12.30 līdz 16 tā būs galvenā izklaižu vieta bērniem un jauniešiem, sniedzot iespēju piedalīties spēlēs, darbnīcās un atrakciju jautrībās, ko papildinās arī skatuves programma. Mazākie varēs dziedāt līdzi jautrām un emocionālām dziesmām no animācijas filmām, kā arī baudīt interaktīvu koncertu Zanes Dombrovskas un Gundara Silakaktiņa izpildījumā. Savukārt pusaudžiem un jauniešiem aktuāli būs popstudijas “Jūras sakmentiņi”, hiphopa apvienības “Rīmdari” un Baibas Bites sagatavotie priekšnesumi.

Lielās un Ostas ielas krustojumā būs skatāms un klausāms starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvju koncerts “Tā dziedāju, tā runāju, kā es biju ieraduse”. No plkst.13 līdz 16 Jūras svētkos ventspilniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja ieskatīties ukraiņu, poļu, baltkrievu, lietuviešu, krievu, lībiešu un latviešu dziesmu ansambļu, folkloras kopu, deju kopu, kā arī amatierteātra studijas sniegumos, piedzīvojot dažādu tautu dziedāšanas tradīcijas, instrumentālu spēli un rotaļas. Koncertu vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Brūveris.

No plkst.12.30 līdz 16 “Jūrnieku ostā” būs sarunas, sacensības, kā arī dažādas ēverģēlības Kapteiņa Brieža uzraudzībā.

Vakara programma “Mana dziesma” ar visu laiku skaistākajām latviešu komponistu dziesmām uz “Jūras skatuves” sāksies plkst.20. Koncerta uzvedumā ar dziesmu izlasi, kas ir spēka, ticības un iedvesmas avots dažādām paaudzēm, piedalīsies tautā iemīļoti dziedātāji – Dita Lūriņa, Jānis Paukštello, Ainars Mielavs, Daumants Kalniņš, kā arī Jānis Buķelis. Balles daļa ar nosaukumu “Laivojam!” plkst.22 iesāksies ar Latvijā dzīvojošā vācieša Jorena Šteinhauera oriģināldziesmām, kā arī pazīstamu Latvijas un starptautisku mākslinieku hitiem.

Paralēli svētku notikumiem krastmalā paredzētas arī citas aktivitātes pilsētā.

9.jūlijā plkst.10 pludmales volejbola stadionā pie Ventspils akvaparka varēs vērot un just līdzi “Jūras kausam”.

No plkst.10 līdz 18 Livonijas ordeņa pilī svētku apmeklētājus aicina apskatīt pils ekspozīciju un monumentālās glezniecības izstādes par jūras tēmu. No plkst.12 līdz 14 atvērsies kuģu darbnīcas, kur varēs izgatavot priedes mizas kuģīšus.

No plkst.10 līdz 15 Amatu mājā tiks gaidīti gan mazi, gan lieli uz radošajām darbnīcām “Katrā zīmējumā jūra”. Būs apskatāma mākslinieces Ivetas Pērkones akvareļu izstāde “Vizuālā dienasgrāmata”.

10.jūlijā plkst.10 ar dažādām darbnīcām un aktivitātēm lieliem un maziem durvis vērs Piejūras brīvdabas muzejs, kur varēs cienāties ar zvejnieku gardumiem un doties izbraucienā ar bānīti. Būs darbnīcas, aktivitātes un mūzika autentiskā vidē.

Plkst.11 Bērnu pilsētiņā un plkst.15 bērnu parkā “Fantāzija” norisināsies “Mazie Jūras svētki”. Mazie svētku svinētāji varēs piedalīties radošajās “Ūdens spēles” darbnīcās, kā arī izbaudīt grupas “Jūras akmentiņi” sagatavotos priekšnesumus.

Sniedzot iespēju iepazīt vietējo ražotāju un amatnieku produkciju, jau no piektdienas rīta plkst.8 vecpilsētas tirgus laukumā norisināsies Jūras svētku gadatirgus, kas ilgs divas dienas, kā arī sestdien, 9.jūlijā, visā Ostas promenādes garumā būs iespējams apmeklēt svētku tirgu.

Kolkā Jūras svētku laikā no plkst.10 līdz 17 notiks svētku labumu tirdziņš, no plkst.11 būs atvērts zvejnieku krodziņš. Plkst.11 izskanēs Māra Blāzes muzikālais sveiciens. Plkst.11 notiks radošās sporta spēles ar apvienību “Kolibri”. Plkst.15.30 ar sveicieniem Kolkai ieradīsies Neptūns ar savu svītu. Svētki noslēgsies ar vairākiem koncertiem un nakts ballē spēlēs grupa “Hameleoni”.

Rojā jau no plkst.5 notiks sacensības makšķerēšanā Rojas upē pie tilta. Plkst.9.30 notiks svētku rīta vingrošana lieliem un maziem pie pludmales skatuves. Svētku tirdziņš notiks Ostas ielā plkst.10. Dienā būs sacensības volejbolā, futbolā, svaru bumbu celšanā un konkurss bērniem. Plkst.13 pludmalē ieradīsies jūras valdnieks Neptūns.

Plkst.20 sāksies lielā pludmales balle, kurā apmeklētājus priecēs populāras grupas.

Mērsraga kanālā plkst.6 sāksies makšķerēšanas sacensības “Neptūna kauss”, plkst.9 stadionā notiks sacensības netradicionālos sporta veidos. Brīvdabas estrādē “Jēgerleja” visu dienu notiks dažādi pasākumi un bezmaksas koncerti. Savukārt vakarā svētku apmeklētājiem organizatori piedāvā vairākus maksas koncertus un balli.

Salacgrīvā 9.jūlijā plkst.9.30 Ostmalā sāksies sacensības smaiļošanā, savukārt no plkst.11 līdz 12 norisināsies glābšanas riņķa mešana ūdenī.

Laukumā pie kultūras centra no plkst.9 notiks tirdziņš, kurā plkst.11 koncertēs pūtēju orķestris “Enkurs” un Salacgrīvas kultūras centra deju kolektīvi “Randa” un “Saiva”, plkst.12.30 – akordeoniste Inita Āboliņa un dziedātājs Normunds Ķietis, kā arī citi pašdarbības kolektīvi visas dienas garumā.

Bērnu pļaviņā dažādās aktivitātēs varēs iesaistīties bērni.

Zvejnieku parka estrādē plkst.20 notiks grupas “Eolika” koncerts, savukārt plkst.22 sāksies balle, kurā spēles grupas “Sestā jūdze” un “Ivo&Positivo”.

Engurnieki aicina 9.jūlijā izmest enkurus Engurē. Jūras svētki sāksies ar engurnieku modināšanu, kam sekos svētku gājiens, Jūras mātes sagaidīšana, svētku koncerts ar pašdarbnieku piedalīšanos. Šogad Engure ir festivāla “Soļi smiltīs” rīkotāja un pie sevis uzņems vairāk nekā 600 tautas deju dejotājus. Viņu deju svētki norisināsies Engures stadionā, festivāls noslēgsies ar deju lielkoncertu plkst.17 Engures stadionā.

No plkst.11 pludmalē varēs vērot ūdens moto sacensību posmu ar vairāk nekā 80 dalībniekiem, no plkst.19 Engures stadionā būs Jūras svētku vakara programma kopā ar grupām “Jumprava”, “Otra puse” un “Citi zēni”, bet nakts balle būs kopā ar “Apvedceļu” un Maiju Rozīti-Krištopani.

Visas dienas garumā darbosies atrakcijas, karuseļi un amatnieku tirdziņi.

Zvejnieku svētki Lapmežciemā piedāvās sporta aktivitātes bērniem, pieaugušajiem, ģimenēm, jautras sacensības, plašu kultūras programmu un nakts balli līdz saullēktam.

Zvejnieku svētki 9.jūlijā notiks arī no jūras attālajā Rēzeknes novada Nagļu ciemā. Šoreiz svētki tiks aizvadīti bez enerģiskā līdera Jāņa Macāna, kurš devies mūžībā, taču par tradīciju neaizmiršanu turpinās gādāt jaunā paaudze, līdz ar to būt gan svētku sportiskās aktivitātes, gan mājražotāju tirdziņš, gan koncerts un nakts balle.