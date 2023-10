VUGD vētras laikā saņēma 1057 izsaukumus. Taču zvanu bija krietni vairāk, ap 5800, – kā tas nākas? Ieteikt







Vairāk nekā 1000 izsaukumu divu dienu laikā – kā VUGD izdevās tikt galā ar vētras sekām, vai paveikto var raksturot kā veiksmīgu rezultātu? Šādu jautājumu TV24 raidījums “Uz līnijas” uzdeva Mārtiņam Baltmanim, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam.

Jā, veiksmīgi! Izsaku milzīgu paldies kolēģiem, kas sestdien un svētdien pildīja dienesta pienākumus, jo bija 1057 notikumi, uz kuriem tika reaģēts – tik daudz nekad vēl nav bijis, bet kolēģi ar to lieliski tika galā. Protams, nācās piesaistīt arī papildu resursus no tiem darbiniekiem, kas bija atpūtā,” tā dienestam pateicās Baltmanis.

Viņš atklāj interesantu faktu, ka zvanu skaits jau nebija vien tikai 1057, bet daudz reižu vairāk, jo dažādi iedzīvotāji par vienu notikumu zvanījuši vairākkārt, lai to pieteiktu – visi tikām ar to galā: “Latvija var lepoties ar tiem cilvēkiem, kas strādā ugunsdzēsības un glābšanas dienestā”.

Tika uzstādīts zvanu un izsaukumu rekords, lielākais, ko dienestam nācies pārvaldīt – piemēram, svētdienas vakarā bija 3800 zvanu, bet tiem jāieskaita pāris tūkstoši arī no sestdienas, kad arī ievērojams skaits vētras postījumu bija.

Vai darbinieku trūkums ietekmēja VIGD darbu un izsaukumu apsekošanu? “Tas ietekmē ikdienā, šoreiz tā nebija, jo izsaukumi paši par sevi nebija lieli un smagi, bet to bija daudz. Ar to resursu, kas dežūrmaiņā bija, ar to nepietika pārvaldīt, tāpēc nācās iesaistīt personas no atpūtas. Tam ir īpaša kārtība, kas notiek pēc vadības rīkojuma – tās ir virsstundas!”