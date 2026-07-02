Nedrīkst lietot pat pulksteņus! Pēdējā laikā Putina drošības pasākumi pastiprināti līdz bezprecedenta līmenim 0
Krievijas diktatora Vladimira Putina drošības pasākumi pēdējā laikā esot pastiprināti līdz bezprecedenta līmenim, raksta “The Telegraph”. Medijs vēsta, ka Putins palielinājis to darbinieku skaitu, kuri tieši atbild par viņa personīgo apsardzi, līdz vairāk nekā 800 cilvēkiem.
Saskaņā ar publikācijā minēto, šī esot jau ceturtā reize kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma, kad Putins devis rīkojumu pastiprināt savu apsardzi.
Par Krievijas augstāko amatpersonu, tostarp prezidenta, viņa ģimenes un tuvākā loka, piemēram, premjerministra, drošību atbild Federālais apsardzes dienests. Tā darbinieki apsargā Putina rezidences, pavada viņu braucienos, kā arī nodrošina valsts sakarus un pēta sabiedrības noskaņojumu par Krievijas prezidentu. Tāpat dienestam esot tiesības īstenot arī tā dēvētos informācijas kara pasākumus.
Tiek lēsts, ka kopumā šajā struktūrā strādā vairāk nekā 50 000 cilvēku. Taču saskaņā ar jaunu rīkojumu centrālā aparāta jeb struktūras, kas tieši atbild par Putina drošību, darbinieku skaits palielināts no 785 līdz 812 cilvēkiem.
“The Telegraph” norāda, ka pirms iebrukuma Ukrainā Federālā apsardzes dienesta centrālās pārvaldes darbinieku skaits nebija palielināts gandrīz 13 gadus.
Kopš šā gada sākuma, pēc Eiropas izlūkdienestu aplēsēm, Krievijā ieviesti arī stingrāki drošības protokoli. Tie saistīti gan ar Ukrainas bezpilota lidaparātu radītajiem draudiem, gan bažām par iespējamu valsts apvērsumu vai atentātu.
Tiek ziņots, ka darbiniekiem, kuri atrodas tiešā Putina tuvumā, aizliegts lietot mobilos telefonus vai citas ierīces ar piekļuvi internetam. Viņiem esot liegts izmantot arī sabiedrisko transportu. Turklāt viņu mājokļos uzstādītas drošības sistēmas.
Aizliegto lietu sarakstā nonākuši pat rokas pulksteņi. Kā kāds avots stāstījis “Telegram” kanālam “Можем объяснить”, amatpersonām aptuveni kopš aprīļa vidus esot dots rīkojums Putina klātbūtnē pulksteņus noņemt.
Ziņas par pastiprinātajiem drošības pasākumiem izskan laikā, kad arvien biežāk tiek runāts par spriedzi Krievijas varas augšgalā. Iepriekš “Forbes” rakstīja, ka Putins atrodoties kritiskā situācijā un pie varas viņam varētu būt palikuši ne vairāk kā trīs gadi. Kā iespējamie viņa krišanas scenāriji tika minēti gan jauni Ukrainas triecieni, gan iekšēji nemieri, gan Ķīnas atbalsta mazināšanās.
Savukārt “Fox News” vēstījis, ka Krievijas specdienesti arvien piesardzīgāk raugās uz pašas armijas augstāko vadību, uzskatot militārpersonas par potenciālu draudu. Kopš kara sākuma Ukrainā vairāki Krievijas ģenerāļi gājuši bojā raķešu triecienos, dronu uzbrukumos, automašīnu sprādzienos, aviokatastrofās un kaujās frontē.
Šie zaudējumi, kā norāda mediji, vēl vairāk palielinot spriedzi starp Krievijas armiju un drošības dienestiem. Tikmēr Putina apsardze kļūst arvien masīvāka, stingrāka un noslēgtāka — līdz pat aizliegumam viņa tuvumā lietot telefonus un pulksteņus.