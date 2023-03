Pēdējo mēnešu laikā Kadirovs ļoti uzblīdis un pieņēmies svarā. Kas noticis ar Čečenijas līderi?

Čečenijas līderim Ramzanam Kadirovam ir nopietnas veselības problēmas, vēsta izdevums “Bild”.

Pēdējo mēnešu laikā viņš ir ļoti pieņēmies svarā, izskatās ļoti pietūcis, un video redzams, ka viņš bieži vien nevar atvērt acis.

Ičkerijas vicepremjers, kurš šobrīd atrodas trimdā, pieļauj, ka Kadirovam ir nopietnas problēmas ar nierēm.

IS KADYROV, THE CHIPMUNK, EXPIRING?

A source well-connected in Russia 🇷🇺 tells me that sadistic despot Ramzan Kadyrov’s kidneys are failing.

Prigozhin wants to kill Kadyrov (and might), but another terrible sickness (aka Hepatitis C) might be behind Kadyrov’s early expiration. pic.twitter.com/c9bTwPqpFB

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 3, 2023