“Neizdevās” vairs nav attaisnojums – Rēzekne jāglābj tagad Ieteikt







Rēzeknes finanšu situācija ir sasniegusi kritisku punktu, kas ir pielīdzināma katastrofai. Šī parādu krīze, kuras smagumu izjūt katrs pilsētas iedzīvotājs, ir ilgstošas bezatbildīgas pārvaldes sekas. Pašvaldības parādsaistības sasniegušas 120 miljonus eiro. Salīdzinājumam – airBaltic kompānijas minimālā vērtība ir 144 miljoni eiro. Ja nepieņemsim izšķirošus lēmumus, pilsētas nākotne ir apdraudēta. Turpinot iepriekšējo vadītāju taktiku, tuvākajos gados mums nāksies ne tikai samazināt darbinieku skaitu, bet pilnīgi atteikties no sociālajiem pabalstiem, privatizēt pašvaldības uzņēmumus, slēgt Olimpisko centru un apturēt pensionāru subsīdijas. Šī ir bīstama situācija, kas tieši vājina Rēzeknes iedzīvotāju labklājību un drošību.

Augstas parādsaistības ietekmē budžetu

Pašvaldībai joprojām ir ievērojamas parādsaistības, kas veidojušās, finansējot Eiropas Savienības projektus un sniedzot galvojumus kapitālsabiedrībām. 2025. gada sākumā pašvaldībai ir noslēgts 41 aizdevuma līgums un divi galvojuma līgumi, tādējādi parādsaistības veido 20,3% no šā gada budžeta ieņēmumiem, kas krasi ierobežo iespējas finansēt jaunas iniciatīvas. Ir nesaprotami, ka joprojām atrodas cilvēki, kuri vēlas atstāt pie varas tos, kuri 14 gadus vadīja pilsētu, tērējot miljonus neskaidros projektos un dzīvojot uz aizņemtās naudas rēķina. Pašvaldības izdevumi auga, bet iedzīvotāju labklājība tikai pasliktinājās. Jaunatne pameta pilsētu, bet jaunu darba vietu, izņemot domes vadītāju un viņu vietniekus, nebija. Ja uzskatām, ka pašvaldību vēlēšanas ir pilsētas nākotnes ceļvedis, tad balsojums par iepriekšējo varu ir pielīdzināms pašiznīcības aktam! Pilsētas vadība jānodod saimnieciski domājošiem cilvēkiem, kuriem tās attīstība ir svarīgāka par personīgajām interesēm. Kur ir solītie investīciju projekti? Kur ir pilsēta, kas pievilina tūristus? Kāda ir veselības aprūpes situācija? Kur ir sakārtota komunālā saimniecība un samērīgi tarifi? Šie ir jautājumi, uz kuriem iepriekšējā vadība nav spējusi sniegt atbildes.

Rēzekne – pilsēta iedzīvotājiem

Rēzeknei jākļūst par pilsētu, kur galvenā vērtība ir tās iedzīvotāji. Skaistas ēkas un vērienīgi projekti nedrīkst aizēnot iedzīvotāju prioritātes un vajadzības. Drošs, bezmaksas sabiedriskais transports, sociālie centri katrā pilsētas rajonā – tie ir pakalpojumi, kas ļaudīm nepieciešami ikdienā, nevis iluzori solījumi par ārvalstu investoriem un neeksistējošiem attīstības projektiem. Ir jārīkojas tūlīt, nevis jāsola vēl gadus.

Nākotnes pilsētu veidos zinoši cilvēki, kuri jau guvuši panākumus savā darbības jomā. Mūsu komanda sastāv no profesionāļiem, un jau tuvākajā laikā iepazīstināsim jūs ar pilnu komandas sastāvu – tas jūs patīkami pārsteigs! Tikmēr mēs aicinām padomāt – kāda būtu jūsu ideālā Rēzekne?

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) ir sagatavojusi stratēģiju, kas spēs atjaunot Rēzeknes ekonomisko stabilitāti un veicināt iedzīvotāju labklājību.

Mūsu prioritātes:

Rēzekne – lētākā pilsēta dzīvošanai: saprātīgi komunālie tarifi un efektīva resursu pārvaldība.

Pilsēta jauniešiem: jaunas darba vietas un atbalsts jauniem uzņēmumiem.

Pieejama veselības aprūpe: kvalitatīvi un pieejami medicīniskie pakalpojumi.

Atbalsts senioriem: pienācīga aprūpe un stabilas pensiju subsīdijas.

Kultūras attīstība: Rēzekne – Latgales kultūras centrs.

Izglītība – nākotnes pamats: modernizēta izglītības sistēma un sadarbība ar uzņēmumiem.

Atbalsts ģimenēm: stabila vide bērnu audzināšanai.

Uzņēmējdarbībai draudzīga vide: nodokļu atvieglojumi un investīciju piesaiste.

Transporta un infrastruktūras uzlabošana: pilsētai nepieciešama sakārtota transporta sistēma, labiekārtoti ceļi un modernizēti sabiedriskā transporta risinājumi.

Zaļā Rēzekne: vides ilgtspējība un atjaunojamās enerģijas izmantošana.

Droša un sakārtota pilsētvide: sabiedriskās kārtības uzlabošana, iedzīvotāju drošība un pilsētas tīrība.

Zaļo un Zemnieku savienība ir kompetenta komanda ar skaidru redzējumu, un mēs esam gatavi rīkoties!

Mēs vēlamies redzēt Rēzekni nevis finanšu problēmu atvarā, bet kā pilsētu, kas ir Latgales attīstības dzinējspēks!

Tagad ir laiks pieņemt lēmumu: turpināt grimt parādos vai spert soli pretī uzplaukumam!

Pilsēta jāglābj!

Dārgie rēzeknieši,

Gandrīz visu savu dzīvi esmu pavadījis Rēzeknē. Šeit pagāja mana jaunība, šeit es sāku karjeru un guvu pirmos panākumus. Rēzekne vienmēr ir bijusi pilsēta ar potenciālu – neliela, kur visi viens otru pazīst, bet vienlaikus Latgales galvaspilsēta. Mēs bijām pilsēta, kur varēja augt un attīstīties. Bet nesaimnieciska rīcība to visu teju sagrāva. Kāpēc tagad mums ir iedzīvotāju skaita kritums par 50% un parādi, kas trīsreiz pārsniedz pilsētas budžetu? Rēzekne šobrīd piedzīvo dziļāko krīzi. Taču atsevišķiem politiķiem tas nerūp – viņi vienkārši dosies prom uz citām pilsētām vai pat valstīm, vienaldzīgi paraustīs plecus un sacīs: “Neizdevās.” Atcerieties – jūsu galvenais instruments ir jūsu balsis! Ik pēc četriem gadiem jūs varat ietekmēt pilsētas un savu nākotni. Rēzeknei ir iespēja atdzimt! Mēs varam radīt jaunas darba vietas, samazināt tarifus un atgriezt bezmaksas sabiedrisko transportu. Bet tas ir atkarīgs no tā, kas būs “pie stūres” un izvedīs pilsētu no krīzes. Tikai komanda, kas bauda spēcīgu atbalstu Rīgā un kurai ir pieredze pārvaldībā, spēs šo pilsētu pacelt.

Kā četrīju bērnu tēvam man ir svarīgi, kāda būs mūsu valsts, mūsu pilsēta un mūsu kopīgā nākotne. Neļaujiet sevi apmānīt ar tukšiem solījumiem! Izvēlieties tos, kuri ir pierādījuši sevi darbos, nevis uzkrājuši parādus un pazuduši. Es esmu pārliecināts, ka rēzeknieši ir gudri un spēs atšķirt patiesību no meliem.

Vjačeslavs Dubovskis

Klimata un Enerģētikas ministra padomnieks

Rēzeknes pilsētas domes deputāts (2013.-2017. g.)

Uzņēmējs un pasniedzējs

Apmaksā partija “Zaļo un Zemnieku savienība”.