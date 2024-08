“Nekur neesmu piedzīvojusi tik labu attieksmi pret ukraiņiem kā Latvijā!” atklāj ukrainiete Janīna Sokolovska Ieteikt







“Gribētu izteikties par Latvijas iedzīvotājiem, jo nekur neesmu piedzīvojusi tik labu attieksmi pret ukraiņiem kā Latvijā,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” stāstīs ukraiņu žurnāliste, politoloģe Janīna Sokolovska.

“Ukrainas karogi, ko daudzas Eiropas Savienības valstis ir noņēmušas, kas ir tuvāk mūsu robežai, Latvijā vēl stāv. Bezmaksas transports, bezmaksas muzeji – Latvija to visu ir saglabājusi!” žurnāliste priecājas.

Par to mums, protams, jābūt ļoti pateicīgiem! Ja domājat, ka to nepamana, tā nav – ukraiņi to pamana un novērtē! Paldies jums!

