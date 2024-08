Foto: AP/AFP/Scanpix/LETA

Kurskas pazemojums: ASV par to, vai ir pazīmes, ka izmisušais Kremļa saimnieks gatavojas izmantot kodolieročus







Krievijas diktators ir nobažījies par situāciju Kurskas apgabalā, taču pagaidām nav pazīmju, ka Kremļa saimnieks ir gatavs izmantot kodolieročus, atriebjoties par Ukrainas iebrukumu Krievijas teritorijā.

ASV Baltā nama Nacionālās drošības padomes preses sekretārs Džons Kērbijs 15. augustā sarunā ar žurnālistiem sacīja, ka Putins ir nobažījies, taču ASV neuzskata, ka Kremlis pastiprinātu kodolretoriku, ziņo “Voice of America”.

“Ja viņš tur pārvieto karaspēku, viņš ir zināmā mērā nobažījies par to, kas notiek. Es nezinu, vai to var kvalificēt kā izmisumu vai nē, bet viņš noteikti reaģē uz to, kas notiek Kurskas reģionā. Taču pēdējās dienās mēs neesam redzējuši vai dzirdējuši nekādu eskalējošu retoriku, īpaši attiecībā uz kodolieročiem,” sacīja Kērbijs.

Viņš piebilda, ka šodien ASV nav iemesla mainīt savus aprēķinus vai stratēģiskās atturēšanas nostāju jautājumā par kodoldraudiem.

Iepriekš viņš sacīja, ja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam nepatīk Ukrainas karaspēka ieiešana Kurskas apgabalā, viņš var izbeigt karu.

“Šis ir Putina karš pret Ukrainu. Un, ja viņam kaut kas nepatīk, ja viņš ar kaut ko nav apmierināts, ir ļoti vienkāršs risinājums: lai viņš vācas prom no Ukrainas un pārtrauc karu,” brīfingā sacīja Kērbijs.

Viņš arī uzsvēra, ka jaunākie Krievijas amatpersonu paziņojumi, ka Ukrainas ofensīvu Kurskas apgabalā koordinējuši Rietumi, “ir tikai Putina propaganda”.

“Vienīgie, kas Ukrainā karo, ir paši krievi. Viņi ir tie, kas iebrūk Ukrainā, un Ukraina aizstāv sevi pret agresiju. Šis ir Krievijas karš pret Ukrainu, ne vairāk, ne mazāk, un tāds tas ir bijis jau no paša sākuma,” sacīja Kērbijs.

Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā Ukrainas karaspēks iegāja Krievijas Kurskas apgabalā. Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks ģenerālis Oleksandrs Sirskis pirmdien paziņoja, ka Ukrainas karaspēks Kurskas apgabalā kontrolē apmēram 1000 kvadrātkilometru lielu teritoriju.