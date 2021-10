Vieta Rīgā, Ilūkstes ielā, kur notika ceļu satiksmes negadījums. Foto: Artis Drēziņš

“Braucu ne ātrāk kā ar 40 kilometriem stundā. Pēkšņi sitiens.” Nelaimīgā saliņa Ilūkstes ielā Ieteikt







Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rudens atnācis ne tikai ar krāsainām koku lapām, bet arī ar arvien sarūkošu gaišu laiku, pelēku un pat melnu apkārtni, kurā īpaši uzmanīgiem jābūt ceļu satiksmes dalībniekiem. Kādas sekas ir neuzmanībai, var pārliecināties tiesu zālēs.

Pagājušajā nedēļā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa piesprieda autovadītājam Uldim P. pusotru gadu cietumsodu nosacīti, tiesību atņemšanu uz trijiem gadiem un 1210 eiro kompensāciju (advokātu izmaksas) cietušajiem par to, ka viņš Rīgā uz ielas notrieca gājējus.

Ceļu satiksmes noteikumus pārkāpa gan autovadītājs, gan gājēji, bet tiesāts tikai autovadītājs, jo cieta tikai vājākie, uz ceļa neaizsargātie – gājēji.

Kā notikušais 2020. gada 31. janvāra vakarā Rīgā, Ilūkstes ielā, izskatījās no iesaistīto un liecinieku puses?

“Cilvēkus neredzēju”

Bija ap septiņiem vakarā, kad Uldis savā “Porsche” braucis mājās. Pie Ilūkstes ielas bijis sastrēgums.

“Bija slikts laiks un redzamība, nedega ielas apgaismojums. Braucu ne ātrāk kā ar 40 kilometriem stundā. Pēkšņi sitiens. Apstājos, izkāpu ārā. Skatos: uz joslu sadalošās saliņas guļ vīrietis, ceļas augšā un iet projām, teic, ka esot iedzēris. Skrēju pakaļ un teicu, lai pagaida. Vēlāk, kad atbrauca Neatliekamā medicīniskā palīdzība, paņēmu vīrieti pie rokas un aizvedu pie mediķiem. Pēkšņi pamanīju, ka zem cita, “Hyundai”, automobiļa guļ sieviete.

Sākumā domāju, ka ar mani tam nav nekāda sakara, tikai vēlāk izrādījās, ka arī viņa sadūrusies ar manu automobili. Pirms sadursmes es šos cilvēkus neredzēju. Varbūt viņi skrēja. Nebija nekādu atstarotāju. Esmu 50 gadus pie stūres, man ir liela braukšanas pieredze. Uz joslu sadalošās saliņas es noteikti nebiju uzbraucis,” tiesā teica Uldis.

Pēc notikušā autovadītājs nobraucis ielas malā, ko viņš nedrīkstēja darīt. Tas tiesā izraisīja strīdu par to, vai cilvēki notriekšanas brīdī atradās uz saliņas vai neatradās. Šis apstāklis gan nebija noteicošais, lai atbrīvotu autovadītāju no atbildības, jo šī saliņa nebija vieta, kur gājēji varēja atrasties.

Prokurore: šķērslis bija jāredz

Prokurore Viktorija Soldatova uzskatīja, ka cilvēki atradušies uz joslu sadalošās saliņas. Jebkurā gadījumā autovadītājam šķēr­slis bijis jāredz.

“Kāpēc citi, kas tur bija, neuzbrauca gājējiem?” retoriski jautāja prokurore. “Jā, gājēji pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, bet tas bija administratīvs pārkāpums. “Porsche” vadītājam bija pienākums redzēt šķēršļus, jāsamazina ātrums vai pat jāapstājas, ja nebija pārliecības. Uzskatu, ka “Porsche” vadītājs pieļāva noziedzīgu pašpaļāvību, un lūdzu tiesu noteikt viņam divu gadu cietumsodu nosacīti un atņemt tiesības uz trijiem gadiem.”

Prokurore piebilda, ka apsūdzētais pēc notikušā vēlējies noslēgt izlīgumu ar cietušajiem (kas gan neizdevies), bet tas nozīmējot, ka viņš savu vainu atzinis. Vēlāk gan vainu noliedzis.

Advokāts lūdz attaisnot

Savukārt Ulda advokāts Dāvis Volksons uzskata, ka nav pierādīts, ka uzbraukums noticis uz saliņas, turklāt tās apzīmējums bijis nodilis, klāts dubļiem, faktiski neredzams.

Uldis braucis pa savu joslu, nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, savukārt gājēji šķērsojuši brauktuvi neatļautā vietā tumšās drēbēs un bez atstarotājiem. Advokāts lūdza Uldi attaisnot.

“Man žēl par notikušo, bet cilvēki bija paši vainīgi un tagad bezkaunīgi man prasa 10 000 eiro kompensāciju. Par izlīgumu sākumā runāju, nemaz īsti nezinot, kas tas ir. No ceļa malā nobraucu tāpēc, lai ātrā palīdzība un glābēji var piebraukt,” tiesā pēdējā vārdā teica Uldis.

Gājējus neesot redzējis arī “Hyundai” vadītājs Nikolajs, tikai zābakus uz ielas, kuru dēļ koriģējis sava automobiļa trajektoriju un bremzējis.

Gaidīja ielas vidū

Cietusī Jekaterina atcerējās, ka tajā vakarā bija izdzērusi glāzi vīna. No notikušā atceras tikai to, ka izgājusi no mājām. Atģidusies slimnīcā. Pusgadu nevarējusi staigāt.

Aleksandrs ticis sveikā cauri vieglāk. Bijis izdzēris 25 gramus degvīna. Tiesā liecināja, ka abi stāvējuši ceļa vidū sastrēgumā un gaidījuši, kad varēs šķērsot brauktuvi. Bija šķērsojuši joslu, no kuras viņiem uzbrauca “Porsche”. Žēl, bet atstarotāju nebijis.

Apskatot notikuma vietu, redzams, ka aiz saliņas sākas otra josla ar nogriešanos pa kreisi. Šādās vietās sastrēgumos autovadītājiem ir vilinājums šajā joslā iebraukt ātrāk, pāri nepārtrauktām līnijām, kurām atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem uzbraukt nedrīkst – Latvijā to bieži neievēro.

Savukārt daļai gājēju liekas, ka šādas saliņas ir drošas vietas, kaut gan tur atrasties nedrīkst.