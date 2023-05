Ņem vērā! Ja esi Amalfi piekrastē un tieši Portofino – par selfija uzņemšanu var tikt pie 270 eiro soda

Portofino, Itālijā, ir ieviesusi speciālas “gaidīšanas aizlieguma zonas”, lai tādejādi apturētu tūristu pozēšanu pašbildēm. Portofino ir maza piejūras pilsētiņa Itālijas Rivjērā, nu tā kļuvusi par tūristu ļoti iecienītāku vietu, tāpēc vietējie iedzīvotāji sāk izjust spriedzi, raksta portāls euronews.com.

Ar krāsainām ēkām, kuras ieskauj ūdens, pilsētas gleznainā piestātne ir labs materiāls Instagrama “iedzīvotājiem”. Vasarā šis ainaviskums nozīmē tūristu pieplūdumu, – tie pozē selfijiem, bloķē celiņus un ielas.

Lai to apkarotu, Portofino mērs ir ieviesis “gaidīšanas aizlieguma zonas”. Ikvienam, kurš tiek pieķerts pārāk ilgi klaiņojam pa piestātni, draud naudas sods 270 eiro apmērā.

Pilsētiņā ir nedaudz vairāk par 400 iedzīvotāju, taču tajā ir daudz tūristu, kuru skaits dažkārt pārsniedz 10 000. Tas rada pārpildītas ielas un satiksmes sastrēgumus.

Amalfi piekrastē ir tirkīzzila ūdens līči un stāvās pilsētas klintīs vasarās piesaista apmeklētāju pūļus.

Lai samazinātu satiksmi slavenajā 35 kilometrus garajā posmā starp Vietri sul Mare un Pozitano, no pagājušā gada jūnija līdz septembrim tika ieviesta automašīnas numura zīmju ierobežošanas sistēmu. Automašīnas ar numura zīmēm, kas beidzas ar nepāra numuru, uz ceļa drīkstēja izbraukt nepāra skaitļu dienās, savukārt tās, kuras beidzas ar pāra skaitļiem, – pāra skaitļu dienās.

2021. gadā lielajiem kruīza kuģiem jau tur tika aizliegts piestāt ostā.

Paredzēts, ka nākamajā gadā Venēcija ieviesīs ieejas maksu apmeklētājiem. Apmeklētāji, kuri nakšņo, tagad jau maksā tūrisma nodokli 5 eiro par nakti, kas ir iekļauts viņu viesnīcas rēķinos. Citviet savukārt ir noteikti ierobežojumi īstermiņa īrei, lai cīnītos pret iedzīvotāju skaita samazināšanos un strauji augošajām īres cenām.

