Holivudas zīmei Losandželosā šogad aprit 100 gadi!

Holivudas zīmei šogad aprit 100 gadi! Milzu baltos burtus Losandželosas kalnā apvij raibi vēsturiski notikumi, kas vilina tūristus no visas pasaules Ieteikt







Holivudas zīmei, kas sākotnēji tika būvēta kā savdabīga reklāma vietējam nekustamo īpašumu attīstības projektam, šogad aprit 100 gadi, un, tāpat kā jebkura “jubilāre”, – tā pirms savas lielās dienas ir izpušķota un izdaiļota. Tās sabiedrisko attiecību jeb PR komanda (jā, tai ir PR komanda!) ir gatavojusies šī lielā notikuma pienācīgai atzīmēšanai, plānojot simtgades pasākumus un uzsākot naudas līdzekļu vākšanu, lai izveidotu vairāk ērtību tūristiem, kuri katru dienu bariem vien apmeklē šo rajonu, vēstīja “Guardian”.

Holivudas zīme iespējams ir viena no atpazīstamākajām vietām uz zemeslodes, taču nokļūšana tās tuvumā var būt patiesi apgrūtinoša. Zīme atrodas stāva, neauglīga kalna virsotnē, kuru apdzīvo savvaļas koijoti, brieži, lapsas, kalnu lauvas un pat klaburčūskas. Tie, kas izvēlas doties līdz Holivudas zīmei kājām, parasti izmanto kādu no vairāku jūdžu garajām takām, kas vijas caur Grifita parku — 4000 akru tuksnesi, kurā atrodas Holivudas zīme, kamēr citi savukārt izvēlas īsāku, bet, tā teikt, pa pusei legālu ceļu cauri Bīčvudas kanjonam — turīgai pilsētas apkaimei pakalnos zem šīs te zīmes, kur nav ietvju un uz ielas ir aizliegts novietot pat automašīnu.

Ja jūs nokļūšanai līdz Holivudas zīmei izmantosiet “Google Map” pakalpojumam, tas jūs nosūtīs uz pavisam citu orientieri – Grifitas observatoriju, kas atrodas aptuveni trīs jūdžu attālumā no Holivudas slavenajiem burtiem. Tad no observatorijas, kur savu automašīnu iespējams novietot autostāvvieta par 10 ASV dolārus (USD) stundā, tālāk līdz pašai zīmei ir jādodas kājām pa karstajiem un saulē nokaitētajām, putekļainajām takām. Bet pat tad jūs skatīsieties uz šiem lielajiem Holivudas zīmes burtiem caur milzīgu stiepļu žogu, ko uzrauga Losandželosas Policijas Departaments, rakstīja “The Guardians”.

Pasaulē slavenā Holivudas zīme ir patiesi krāšņa, bet – tā ir šokējoši milzīga! Aiz milzīgajiem otrādi apgrieztajiem burtiem tālumā mirdz ASV pilsēta Losandželosa, kas tiek saukta arī par Enģeļu pilsētu (the City of Angels). It īpaši efektīvs šis skats ir naktī, kad automašīnas Losandželosā pārvietojas pa automaģistrālēm mirdzošās straumēs, gluži kā asins šūnas, kas steidzas pa pilsētas atkailinātajām vēnām…

Nav grūti saprast, kāpēc, neskatoties uz visiem šķēršļiem, tomēr tūristi no visas pasaules mēģina pa visām varītēm nokļūt un pulcēties pēc iespējas tuvāk šiem Holivudas zīmes burtiem. “Pilsētā, kurai nav īsta centra, tā sniedz sajūtu, ka ir īstā vieta, uz kurieni doties,” tā “The Guardinan” sacīja Džesija Holkomba, kura ir viena no Holivudas zīmes sabiedrisko attiecību jeb PR pārstāvjiem.

Nav precīzu ziņu par to, kad tieši nekustamo īpašumu attīstītāji šajā pakalnā pirmo reizi izvietoja zīmi, kas sākotnēji bija lasāma kā “Hollywoodland”. Mājokļu sludinājumi reti nonāk ziņās, lai gan viens no attīstītājiem Harijs Čendlers bija arī “Los Angeles Times” izdevējs.

Pirmās avīžu atsauces par zīmi, kas sākotnēji bija noklāta ar naktī mirgojošām lampiņām, parādījās 1923. gada decembrī, bet tās reklamēto nekustamo īpašumu projekti tika uzsākta šī paša gada sākumā.

“Katrs no sākotnējiem 13 burtiem bija 30 pēdu plats un aptuveni 43 pēdu augsts, un tika veidots no 3 pēdu līdz 9 pēdu lieliem metāla kvadrātiem, kas savienoti ar sarežģītu sastatņu, cauruļu, vadu un stabu karkasu,” tā teikts zīmes fonda tīmekļa vietnē. “Naktī zīme spoži mirgoja: vispirms “Holly”, tad “wood” un visbeidzot – “land”, ko pārtrauca milzu punkts. Efekts bija patiesi iespaidīgs, īpaši kontekstā pirms Vegasas laikmeta.” Saskaņā ar “Hollywood Sign Trust” datiem Holivudas zīme izmaksājusi 21 000 ASV dolāru.

Tomēr pati Holivudas zīme laikam ejot palika savā vietā, veiksmīgi transformējoties no stilīga jaunpienācēja par īstu ikonu. Ceļš no spilgtas reklāmas līdz Lielajai dāmai (Grand Lady) gan nav bijis viegls! Vairāku gadu desmitu laikā Holivudas zīmei bija jāpārdzīvo traģēdijas, pamešana novārtā, slikta publicitāte un pat atklāti aicinājumi uz tās nojaukšanu.

Daži skaiļi un fakti par Holivudas zīmi pēdējo 100 gadu laikā

1932.gads: Pie Holivudas zīmes pašnāvību izdara jauna aktrise, tādejādi padarot šo zīmi bēdīgi slavenu. Britu aktrise Pega Entvistla, kura bija guvusi zināmus panākumus Brodvejā, taču saskārusies ar grūtībām gūt panākumus Holivudā, 1932.gadā izdarīja pašnāvību pie zīmes. Viņas nāve, ko plaši atspoguļoja tā laika bulvārprese, padarīja viņu pazīstamu kā “Holivudas zīmes meiteni”, un tā joprojām ir iedvesmas avots literatūras un televīzijas interpretācijām par Holivudas sapņu vilinājumu un bīstamību. Filmas kadri, kuros Entvistla bija filmējusies īsi pirms nāves, lielā mērā tika izgriezti no filmas, jo tajā bija attēlotas lesbiešu attiecības, kuras toreiz kā nepieņemamas bija atzīmējuši Holivudas cenzori.

1939.gads: Būtu muļķīgi teikt, ka Holivuda vai jebkura cita pilsēta ir “nereāla” pēc ierašanās 1939. gadā rakstījis britu rakstnieks Kristofers Išervuds, meklējot dzīvokli turīgajos rajonos tieši zem slavenās “Holivudlendas” zīmes. “Bet tas, ko šeit ierodoties ceļotājs vispirms redz, ir tikai reklāma pilsētai, kura nemaz neeksistē.” Jāatzīmē, ka zem zīmes esošo Lasvegasas bulvāri sāka būvēt tikai pagājušā gadsimta 40.-tajos gados.

1944.gads: Holivudas zīme kļūst par Losandželosas pilsētas īpašumu. Pēc tam, kad Lielās depresijas laikā bankrotēja Holivudlendas nekustamā īpašuma attīstības projekts, Holivudas zīmes īpašumtiesības bez skaļa trokšņa tika nodotas pilsētai.

1940.-ie gadi: Dziesmu autors un mistiķis Eidens Ahbezs (Eden Ahbez), kurš kādu laiku dzīvoja zem Holivudas zīmes, kļuva par mediju sensāciju pēc tam, kad 1948. gadā uzrakstīja hitu “Nature Boy” džeza mūziķim Netam Kingam Kolam (Nat King Cole). Stāsta, ka Ahbezs gulējis zem zīmes pirmā burta “L”, ziņoja “Vogue”. Slavenākā viņa dziesmas rindiņa ir: “Vislielākā lieta, ko tu jebkad iemācīsies, ir vienkārši mīlēt un būt mīlētam”.

1949. gads: Holivudas Tirdzniecības palāta atjauno zīmi un noņem nost “Land”. Pastāvīgā vēja un laikapstākļu ietekmē Holivudas izkārtne pamazām sāka bojāties. Vienā brīdī “H” burts tika norauts pavisam un uz izkārtnes palika vien uzraksts “Ollywoodland”, kas kā 1944. gadā ziņoja “Los Angeles Times” Holivudlendu padarījis par Koknejai līdzīgu kaktu (nabadzīgs Londonas rajons). Sabiedrībā notika aktīvas diskusijas par to, vai Holivudas zīmi vajadzētu nojaukt pavisam vai tomēr salabot. Holivudas Tirdzniecības palātai 1949. gadā beidzot izdodas panākt vienošanos par burta “H” atjaunošanu, vienlaikus likvidējot uzrakstu “Land”, tādējādi padarot izkārtni par pašas Holivudas reklāmu.

20. gadsimta 40.-tajos gados Holivudas zīmes burti jau bija sadrupuši un noplukuši. 1944. gadā novēroja “Los Angeles Times”, bet zīme tagad jau bija lasāma kā “Hollywoodland”.

Līdz 1970. gadu vidum zīme ir oficiāli atzīta par kultūras pieminekli, taču laika zobs to ir pamatīgi sabojājis – „tā bija sarūsējusi, sagruvusi un drīz burtiski sabruks zem sava svara. Šajā laikā “D” augšdaļa un viss trešais burts “O” bija jau nogāzušies, bet kāds ļaunprātīgs dedzinātājs bija nodedzinājis otrā burta “L” apakšdaļu”, – tā norādīja “Hollywood Sign Trust”.

1970. gadu beigās, pēc tam, kad žurnāla “Playboy” dibinātājs Hjū Hefners bija uzsācis kampaņu, lai to glābtu, sākotnējie burti beidzot tika aizstāti ar jauniem. Lai savāktu naudas līdzekļus zīmes uzcelšanai no jauna, simboliskā izsolē zīmes burti tiek pārdoti citām slavenībām par 27 700 ASV dolāriem gabalā. Jaunās zīmes parametri kļuva par patiesu lepnumu: pats uzraksts bija kļuvis 450 pēdas 137 metri garš, ar 45 pēdas (13,71metrs) augstiem burtiem, tās izbūvē izlietotā tērauda un betona kopējais svars sasniedz 480 000 mārciņu (aptuveni 217 tonnas). Savukārt vecā zīme tika norakstīta metāllūžņos 1978. gada augustā.

2017.gads: Lielie burti uz kalna jau gadu desmitiem ir kalpojuši arī par izjokošanas objektu: saskaņā ar “Hollywood Sign Trust” datiem pirmo reizi zīme tika pārveidota par “Hollyweed” (Holivudas zālīte) 1976. gadā. 2017.gadā jokdari to paveic jau otro Abi “Hollyweed” pārveidojumi – gan 1976. gadā, gan 2017. gadā tika veikti “atzīmējot brīvāku Kalifornijas štata marihuānas likumu pieņemšanu”, tā norādījis Fonds.

Zīme ir pārveidota arī par “Holywood” par godu pāvesta Jāņa Pāvila II vizītei Losandželosā, “Ollywood”, atsaucoties uz Olivera Norta liecībām Irānas-Kontras skandālā, “Go Navy”, “Caltech” un “UCLA” , tā kā norādījis Fonds.

2021. gadā seši cilvēki tika arestēti pēc tam, kad tie pārveidoja zīmi tā, lai tajā būtu lasāms “Hollyboob”.

Tāpat zīme ir arī iecienītāko katastrofu filmu uzņemšanas vieta, jo uz ekrāna tā ir iznīcināta vismaz reizes astoņas.

2022.gadā tika veikta kārtējā zīmes pārkrāsošana, kura notiek reizi desmitgadē un parasti ilgst vairākas nedēļas, un, kas pats par sevi jau ir liels notikums pilsētā!

2023.gads: Holivudas zīmei svinot savu 100. dzimšanas dienu , tā joprojām ir gan visuresoša, gan savādi attālināta. Pilsētnieki bieži var pamanīt šos burtus savu automašīnu atpakaļskata spoguļos vai arī no visuresošajiem pilsētas jumta bāriem, taču daudzi no šeit gadiem ilgi dzīvojušajiem ļaudīm tā arī nekad to klātienē ne reizi nav apmeklējuši.

Mēģinājumi ierobežot tūristu piekļuvi uzrakstam ir izraisījusi gadiem ilgus sīvus cīniņus, kuri izpaudušies prasībās tehnoloģiju uzņēmumiem mainīt to GPS sistēmās atrodošās ceļa norādes uz Holivudas zīmi, kā arī tiesas prāvās, tostarp vienā, kuras rezultātā pilsēta bloķēja kādu populāru piekļuves punktu šim te pasaulē slavenajam uzrakstam.

Kā raksta “The Guardians”, tad Holivudas zīmes pakājē esošie Losandželosas pilsētas rajoni ir pilni ar stingriem brīdinājumiem – “Bez pieejas Holivudas zīmei”, un daži turīgie vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka zvaigžņu skartie apmeklētāji, kas meklējot ceļu uz zīmi burtiski nosprosto šīs apkaimes stāvās, līkumotās ieliņas, patiesībā apdraudot arī vietējo iedzīvotāju veselību un dzīvību.“

Atzīstot ar uzraksta apmeklējumu saistītās problēmas, Holivudas zīmes fonds, kas pārvalda šo, tā teikt, pieminekli, ir paziņojis, ka izmantos zīmes jubilejas simtgadi, lai savāktu līdzekļus oficiāla apmeklētāju centra izveidei ar lekciju zālēm, kinoteātri, muzeju, suvenīru veikalu un, domājams, arī tualetēm, kuras Holivudas zīmes apmeklētājiem jau gadiem ilgi pietrūkst. “Cilvēki to ir lūguši, tūristi to ir lūguši, sabiedrība kopumā to ir lūgusi, tāpēc mēs to darām,” tā šī gada janvārī paziņoja Fonda priekšsēdētājs Džefs Zārinams.

Tas varbūt izklausās pēc lieliska risinājuma, taču tikai līdz brīdim, kad uzzināsiet, ka plānotā apmeklētāju centra atrašanās vietas neatradīsies pārāk tuvu Holivudas zīmei. Pašlaik ierosinātās vietas ir veci zirgu staļļi Grifita parkā, kas atrodas aptuveni piecu jūdžu attālumā, un “Holivudas bulvāra lejasdaļā”, kas savukārt atrodas aptuveni divu jūdžu attālumā, un vai pat “aiz Holivudas zīmes kalna otrajā pusē”.