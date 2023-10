Vladimirs Putins Foto. Scanpix/Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS

Nepakļaušanās cena Putinam – nāve no specdienestu rokām







Grūti izskaidrojami nāves gadījumi cits pēc cita retina Krievijas valsts elites rindas. Vairāk nekā 20 nāvju kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, ņemot vērā mirušo lomu un nāves apstākļus, nodod ļoti skaidru vēstījumu visiem krievu miljardieriem – ikviens, kurš domā, ka kapitālam un aktīviem jāpaliek ārpus Krievijas un par to nekas nebūs, ļoti maldās, raksta Forbes.

Aizdomīgo nāvju saraksts pēdējos divos gados maz attiecināms uz Kremļa politiskajiem oponentiem, disidentiem un nodevējiem, tas piespiež fokusēties uz citu Krievijas stratu – topmenedžeriem, kas pieņem izšķirīgus lēmumus, atrodas tuvu lielām naudas plūsmām un zina vairāk, nekā kādam gribētos, teikts Forbes publikācijā “Nāves konveijers”.

Tikmēr Krievijas diktators Vladimirs Putins visiem spēkiem cenšas panākt, lai ārvalstīs mītošie krievu miljardieri atgrieztos un, galvenais, pārvestu atpakaļ savus kapitālus. Vēl pagājušā gada 17.jūnijā, uzstājoties Sanktpēterburgas ekonomikas forumā, viņš izteicās: “Nesenie notikumi ir apstiprinājuši to, ko es jau iepriekš atkārtoju – mājas ir drošākas. Tie, kuri nevēlējās dzirdēt šo acīmredzamo vēstījumu, zaudēja simtiem miljonu, ja ne miljardiem dolāru Rietumos,” un aicināja uzņēmējus uzņēmējus nekāpt uz “vecajiem grābekļiem” un ieguldīt Krievijas ekonomikā.

Financial Times vēl pērngad 7.septembra publikācijā “Krievijas melanholiskie oligarhi” ziņoja, ka oligarhi, uz kuriem attiecas sankcijas un kuri joprojām atrodas ārpus valsts, regulāri saņem Kremļa zvanus, mudinot viņus atgriezties mājās kopš iebrukuma. ““Daži cilvēki nolemj: “Vai man tiešām tas viss ir vajadzīgs? Es braukšu atpakaļ uz Maskavu, kur es varu laimīgi staigāt pa restorāniem un justies labi,” saka viens uzņēmējs. Viņš apgalvo, ka sankcijas liek elitei kļūt vēl tuvākai Kremlim, pat ja tā labprātāk vēlētos no tā distancēties,” pauž FT.

Putinam nelojālajiem bizness jāpārdod par grašiem

Jautāti, kāpēc viņi nav darījuši vairāk, lai paustu savu nostāju pret karu, vairāki oligarhi norādīja uz baņķiera Oļega Tiņkova gadījumu, kurš pēc tam, kad savā Instagram kontā asi uzstājās pret Putina izraisīto karu, par grašiem bijis spiests pārdot savas bankas “Tinkoff” akcijas.

The Insider atstāstīts Tiņkova intervijā laikrakstam The New York Times teiktais, ka Kremlis viņu piespiedis pārdot banku par 3% no tās patiesās vērtības. Tiņkovs šo darījumu sauc par “izmisīgu pārdošanu, pārdošanu ar atlaidi”. “Es nevarēju apspriest cenu. Tā ir ķīlnieku valsts – tu pieņem to, ko tev piedāvā, bez sarunām.” Tiņkovs The New York Times arī paudis, – pēc tam, kad draugi ar sakariem Krievijas drošības dienestos viņam teikuši, ka viņam vajadzētu baidīties par savu dzīvību, viņš nolīdzis miesassargus. “Viņi man teica: “Lēmums par tevi ir pieņemts”. Vai tas nozīmē, ka papildus visam citam es būšu nogalināts, es nezinu. Es to neizslēdzu.”

Pēc tam, kad Tiņkovs atteicās no Krievijas pilsonības, “jo nevēlas būt saistīts ar Putinas fašismu”, Lielbritānija atcēla viņam noteiktās sankcijas. Tikmēr tīmekļa izdevuma Projekt izmeklētāji norāda, ka uzņēmējs savu pretkara nostāju izrādījis tikai pēc atkārtotā Krievijas iebrukuma Ukrainā, bet pirms tam, dzīvojot Krievijā, paudis atbalstu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.

Pēkšņās krievu nāves sindroms

Bagātajiem krieviem, kuri nevēlas atgriezties Putina Krievijā, tiešām ir pamats satraukumam. “Lūk, saraksts ar cilvēkiem, par kuriem jums pašlaik nevajadzētu vēlēties kļūt: Krievijas desu magnāts, Krievijas gāzes rūpniecības vadītājs, Krievijas tabloīda galvenais redaktors, Krievijas kuģu būvētavas direktors, Krievijas slēpošanas kūrorta vadītājs, Krievijas aviācijas amatpersona vai Krievijas dzelzceļa magnāts.

Ikvienam, kas atbilst šādam aprakstam, iespējams, nevajadzētu stāvēt pie atvērtiem logiem gandrīz nevienā valstī, gandrīz visos kontinentos,” pagājušā gada decembrī raksta ASV izdevums The Atlantic. “Aptuveni divi desmiti ievērojamu krievu 2022. gadā ir miruši mīklainos apstākļos, daži šausminošā veidā. Gāzes rūpniecības līderu Leonīda Šulmana un Aleksandra Tjuļakova līķi gada sākumā tika atrasti ar pašnāvības vēstulēm.

Pēc tam mēneša laikā vēl trīs ietekmīgu Krievijas uzņēmumu vadītāji – Vasilijs Meļņikovs, Vladislavs Avajevs un Sergejs Protoseņa – tika atrasti miruši, acīmredzami noslepkavoti, kopā ar savām sievām un bērniem. Maijā Krievijas iestādes atrada Soču kūrorta īpašnieka Andreja Krukovska līķi klints pakājē; nedēļu vēlāk Maskavas šamaņa mājā nomira Krievijas gāzes uzņēmuma vadītājs Aleksandrs Subbotins, kurš, iespējams, tika saindēts ar krupju indi.” Šo sarakstu var turpināt ilgi.

Aizdomīgās nāves neviens īsti neizmeklē

Teju visas šīs nāves apvieno gandrīz pilnīgs informācijas trūkums par izmeklēšanas gaitu – arvien viss beidzas ar sākotnējās informācijas publicēšanu. Tās apvieno vēl viena detaļa: daudzi no šīs pasaules šķīrušies bez lieciniekiem – bojāejās vainojami izrādās tieši mirušie; daudzu nāvju cēloņus izmeklēšana nosauca par “pagaidām noskaidrotiem”, pie tam galvenā versija gandrīz vienmēr izrādījusies visnevainīgākā. Daudzus mēnešus pēc traģēdijām publiski nav darīti zināmi daudzi tiesu medicīniskās ekspertīzes slēdzieni. Vairākos skaļos gadījumos, kad miljonāru ģimenes ir noslepkavotas, varasiestādes saskata vien pašu bojāgājušo pastrādātas slepkavības ar sekojošu pašnāvību. Daži piemēri.

Krievijas gāzes giganta Novatek bijušais galvenais grāmatvedis miljardieris Sergejs Protoseņa 2022. gada 19. aprīlī atrasts pakārts vai pakāries savā villā Spānijā. Viņa sievas Natālijas un 18 gadus vecās meitas Marijas ķermeņi atradās villā savās gultās, tiem bija daudzas cirstas un grieztas brūces. Spānijas plašsaziņas līdzekļos tā aprakstīta kā paša Protoseņas pastrādāta slepkavība un pašnāvība.

2022. gada 23. martā Ņižņijnovgorodā sava dzīvokļa vannasistabā tika atrasts medicīnas iekārtu dīlerkompānijas Medstom īpašnieks Vasilijs Meļņikovs. Viņam bija brūce kaklā, divi dēli, desmit un četri gadus veci, bija nodurti bērnistabā, sieva – guļamistabā. Galvenā versija – slepkavība un pašnāvība. Šie gadījumi nav vienīgie.

Pagājušā gada 28.februārī savas ekskluzīvās, 18 miljonus mārciņu vērtās savrupmājas garāžā Surrejā, Londonas nomalē, ar cilpu kaklā tika atrasts Maikls Votfords. Viņa sieva un bērni atradās mājā. Surrejas policija CNN paziņoja, ka neuzskata, ka būtu bijuši kādi aizdomīgi apstākļi. Tomēr saskaņā ar Izraēlas izdevuma The Cursor informāciju, neilgi pirms nāves M. Votfords draugiem atzinies, ka baidās no V. Putina nogalināšanai paredzēto cilvēku saraksta, “kurā viņš pats iekļuvis pirms diviem gadiem”. Šī versija nav izmeklēta.

Kāpēc “pēkšņās krievu nāves sindroma” gadījumus Eiropas valstīs un Apvienotajā karalistē cenšas norakstīt kā pašnāvības vai nelaimes gadījumus? Iespējams, atbilde rodama Skotlendjarda bijušā pretterorisma nodaļas darbinieka Karla Devenporta (viņš strādājis arī ar dīvainos apstākļos mirušā Borisa Berzovska lietu) teiktajā, ka valdība no koroneriem slēpj ļoti daudz liecību, lai varbūtēji ar Krieviju saistītās slepkavības uzrādītu kā pašnāvības – daļēji tādēļ, ka “diplomātiskajā aspektā tā ir vieglāk”, un ka tā baidās “sadusmot Krieviju, kura, kā zināms, rīkojas absolūti nežēlīgi”.

Arī Ričards Voltons, kurš līdz 2016. gadam vadīja Skotlendjarda pretterorisma nodaļu, atzinis, ka šādu lietu izmeklēšana ir “ļoti, ļoti bīstama teritorija” un tā “pilnībā atrodas ārpus kompetences sfēras, kurā orientējas vietējā policija”.

Nāvējošais astoņkājis

Kā raksta Forbes, “Publisku ģimenes nāvessodu izpilde ar svešām, piemēram, specdienestu, rokām – tas ir signāls, ka tiks galā ne vien ar tevi, bet arī ar tavu ģimeni. Tas var nobiedēt daudzus – tos, kuri ne tik daudz uztraucas par savu dzīvību, cik cenšas paslēpt savu ģimeni; tos, kas apsver sniegt liecības Eiropas izlūkdienestiem.

Arī viņiem tiek raidīts signāls – raugiet, mēs tiksim pie jūsu ģimenes, un tās locekļi kļūs par nelaiķiem, un arī bērnu priekšā neapstāsimies… Jā, tas varētu būt FDD stilā – nostrādāt tieši tā, demonstratīvi,” atzīmējis polittehnologs Boriss Tīzenhauzens.”

Ne viena vien aizdomīgā nāve “noformēta” kā pašnāvība. Kā The Atlantic norādījis žurnālists Maikls Veiss (Michael Weiss), kurš ir arī topošās grāmatas par Krievijas militārās izlūkošanas aģentūru autors, oligarhiem, kuri nav izrādījuši pietiekamu lojalitāti Putinam, pašnāvība nav neticams scenārijs. “Nav nekas neparasts, ja viņiem tiek teikts: “Mēs varam atnākt pie tevis vai arī tu pats vari rīkoties vīrišķīgi un izdarīt pašnāvību, noņemot sevi no šaha galda. Vismaz tu pats varēsi ietekmēt savu bojāeju.”

Veiss arī izdevumam stāsta, ka krievi var diezgan labi imitēt dabiskus nāves cēloņus, piemēram, sirdslēkmi vai insultu. “Nāves gadījumi ir dažādi, bet tie visi ir daļa no vienas un tās pašas visaptverošās shēmas: nostiprināt ideju, ka Krievijas valsts ir nāvējošs, visvarens astoņkājis, kura gļotainie taustekļi var atrast un sagūstīt jebkuru disidentu jebkurā vietā,” raksta The Atlantic.