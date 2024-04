Neparastas puķu dobes no vienkāršiem materiāliem. 10 fantastiskas foto idejas Ieteikt 10







Drīz sāksies vasarnīcu sezona, un visi to īpašnieki steidzas parūpēties par savām puķu dobēm. Tiem, kas tikai vēlas savā sētā ieviest burvīgus ziedus, ir jāiepazīstas ar neparastu dobju izvēli, kas izveidotas no pašiem parastākajiem materiāliem. Tie izskatās ļoti netradicionāli un radoši – ja izveidosi vienu no šīm puķu dobēm, tavs dārzs noteikti tiks pamanīts.

Reklāma Reklāma