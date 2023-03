Latvijas futbola izlases savās mājās – klaidoņa statusā. Cik miljonus izmaksātu nacionālais futbola stadions Rīgā?

Foto – LETA/AFP

Lai Rīgā uzbūvētu nacionālo futbola stadionu, pēc pašreizējiem aprēķiniem, nepieciešami 44 miljoni eiro, Saeimas deputātiem skaidrojis Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko.

Latvijas futbola izlases savās mājās ir tādā kā klaidoņa statusā. Ir Daugavas stadions, taču tajā īsta futbola atmosfēra nerodas, jo tribīnes atrodas tālu no laukuma. Protams, var spēlēt Skonto stadionā, kur Latvijas izlase aizvadīs arī savas mājas spēles gaidāmajā Eiropas čempionāta kvalifikācijā, taču tas ir privāt­īpašums, līdz ar to izlase tur vairāk ir kā ciemiņi. Turklāt šie abi stadioni neatbilst Starptautiskās futbola federācijas (FIFA) ceturtajai kategorijai, kas rekomendēta izlašu spēļu aizvadīšanai.

Par nacionālo futbola stadionu runāts sen un daudz, vakar LFF vadība Saeimas Sporta apakškomisijai prezentēja savu vīziju. Multifunkcionāla kompleksa ar stadionu būvniecība varētu izmaksāt 44 miljonus eiro, no tiem 12 miljonus piešķirtu Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA). Pārējais jāmeklē pašiem, LFF veroties valsts kases virzienā. Šā brīža izmaksas balstītas uz to, ka par zemes gabala iegādi nebūs jāmaksā, to piešķirs Rīgas dome, kas gan nekādus lēmumus vēl nav pieņēmusi.

Arī finansiāli pašvaldība šobrīd stadiona projektu atbalstīt nevar. Tomēr pēc deviņu potenciālo atrašanās vietu izvērtēšanas nonākts pie secinājuma, ka visatbilstošāk stadionu ar 16 000 sēdvietu būtu celt Lucavsalā.

Aptuveni trešā daļa no 44 miljoniem nepieciešami objekta papildu funkcionalitātei, lai izveidotu birojus, konferenču zāles, viesnīcu un restorānus. LFF spriež, ka tādējādi būtu iespējams ģenerēt aptuveni piecu miljonu eiro ienākumus, kas segtu stadiona uzturēšanas izmaksas. Stadionam jau izveidota vizualizācija, ko pēc UEFA un FIFA rekomendācijas veica Vācijas arhitektu birojs “Fiebiger GMBH”. Vizualizācija paredz, ka sporta kompleksa kopējā platība varētu būt 119 000 kvadrātmetru, no kuriem 66 000 kvadrātmetru aizņemtu pats stadions. LFF veikusi arī dažādus aprēķinus par šāda kompleksa devumu Latvijas ekonomikai.

Futbola funkcionāri sarēķinājuši, ka Latviju apmeklētu par 40 000 vairāk tūristu, jo stadionā ik gadu varētu notikt 35 starptautiska līmeņa futbola spēles un desmit lieli koncerti vai cita veida pasākumi, kas ieplūdinātu 35 miljonus eiro valsts ekonomikā. Tas gan šķiet pārspīlēti, jo sezonas laikā Latvijas izlasēm un klubiem nemaz tik daudz starptautisku maču nesanāk un arī lielkoncertus, kas pretendētu uz stadiona piepildīšanu, mūspusē gada griezumā var uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt.

Projekts pagaidām ir pirmajā no trim attīstības posmiem, paredzot, ka objektu ekspluatācijā varētu nodot ne agrāk par 2027. gadu.