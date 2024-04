Visos laikos ir bijuši “ērtie” un “ne tik ērtie” bērni, taču kādas pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku attieksme viņu “šķirošanā” tomēr izklausās pavisam aplama.

Andris Sprūds savā “X” kontā dalījies ar ekrānuzņēmumu no ziņas, ko esot saņēmuši vecāki kādā bērnudārzā.

Ziņas teksts ir šāds: “Lūgums sakarā ar 16.aprīļa atklāto nodarbību nevest uz dārziņu nerātnos bērnus. Nāks visa rajona metodiķes skatīties dārziņu un no 9 līdz 11 būs grupiņās.”

Komentāros arī viņš apliecina, ka šī patiešām ir reāli saņemta ziņa un diemžēl nav nekāds joks. Uz vecāku jautājumu, kuri tad ir tie nerātnie bērni, personāls apsolījis ar viņu vecākiem sazināties individuāli. Par laimi, Andra meitiņa šo bērnu sarakstā gan neesot.

Autors raksta: “Baidos, ka nav joks. Sieva parādīja dārziņa Whatsapp grupas saraksti. Lieki teikt, ka daži vecāki nebija sajūsmā. Saprotu, ka mana meita šoreiz nav starp “nerātnajiem” bērniem.”

Oh, he's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice… Rajona metodiķes are coming to the town! pic.twitter.com/8dNL3QQk1Q

— Andris Sprūds (@aspruds) April 11, 2024