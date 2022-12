Foto: SHUTTERSTOCK

“Ievācos jaunā dzīvoklī, kuram iegādājos plīti, cepeškrāsni, ledusskapi utt.” Cik svēra to lietošanas instrukcijas? Ieteikt







Dace Baltruma, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Klimata kontrole, dabas aizsardzība un resursu saudzēšana, globālās sasilšanas novēršana, zemeslodes glābšana utt., u. t. jpr. Ar iepriekš minēto saistītās atbildīgās organizācijas, pasaules mēroga konferences, garas runas, programmas, nākotnes vīzijas un iespaidīga naudas tērēšana. Tas viss mums ir. Bet kā ar taustāmu rezultātu?

Nesen ievācos jaunā dzīvoklī, kuram iegādājos plīti, cepeškrāsni, ledusskapi utt. Visām iekārtām un aparatūrai līdzi nāca lietošanas instrukcijas. Sanāca liela grēda apdrukāta papīra, pēc kura man patiesībā nav nekādas vajadzības, jo visas šajos papīros izklāstītās gudrības ir pieejamas internetā.

Ja vien kā pozitīvs pienesums netiek aplūkota man dotā iespēja iepazīties ar neskaitāmām pasaules valodām, meklējot tekstu latviešu valodā, kuru dažam aparātam tā arī neatradu. Un iemeslu jautrībai, kad izlasīju, ka ledusskapī nedrīkst likt un veļas mašīnā nedrīkst mazgāt mājdzīvniekus.

Intereses pēc papīra kaudzi nosvēru – 3,1 kilograms. Atsevišķi nosvēru latviešu valodā aprakstītās lapiņas – 260 grami. Un te nu es sāku domāt. Pasaulē tiek ražoti un pārvadāti nevienam nevajadzīgi papīru kalni, droši vien simtiem vai pat tūkstošiem tonnu. To radīšanai tiek patērēti tik ļoti vārdos saudzējamie dabas resursi. Un mēs vienā mierā to pieņemam kā normālu parādību!

Var jau teikt, ka uz mums tas neattiecas, jo lielākā daļa sadzīves tehnikas, līdz ar to arī pavadošās lietošanas pamācības, nav radīta Latvijā. Tās ražotājs to piegādā tādā komplektācijā, kādā uzskata par pareizu, un tādu pie mums to tirgo veikalos. Bet kur tad tik daudz piesauktā kopējā atbildība par planētas nākotni? Interesanti, vai kādā pasaules mēroga dabas glābēju sanākšanā kāds Latvijas pārstāvis ir kaut ko tādu pieminējis? Vai par to ir runāts kaut vai Latvijas mērogā?

Tagad mums būs pat jauna ministrija, kurai, pēc nosaukuma spriežot, ar līdzīgiem jautājumiem pienāktos nodarboties. Un lai nesaka, ka tie taču tikai sīkumi. Viss lielais sastāv no atsevišķiem sīkumiem. Ir taču iespējams atteikties no nevajadzīgajiem papīriem. Pastāv iespēja veikalā izdrukāt instrukcijas un dot tikai tiem, kam tās ir nepieciešamas.

Ja nesāksim ar it kā mazsvarīgiem jautājumiem, tad nezin vai mums izdosies kaut ko saglābt globālā mērogā. Nav iespējams realizēt lielas idejas, ja nav kārtības lielumu veidojošajos sīkumos. Un vai minētais ir vienīgā problēma, kurai joņojam pāri, to nepamanot? Šaubos gan.