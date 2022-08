Viens no papīra gatavošanas posmiem: īpaši sagatavotu sietiņu ieslidina masā un, ceļot taisni uz augšu, izsmeļ ārā biezumus jeb papīra atgriezumu un augu masas maisījumu. Foto no Ilzes Dilānes personīgā arhīva

Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko darīt ar vecajiem rabarberiem, nātru puduriem un citiem lakstiem? No tiem var mājās izgatavot papīru! Noderēs pat nopļautie kartupeļu laksti.

“Visos augos ir celuloze, kas vajadzīga papīra tapšanai. Papīra ražošanas sākumos tas tapa no dažādiem lakstaugiem un tikai vēlāk tos izkonkurēja koki,” skaidro māksliniece Ilze Dilāne, kuras viena no radošajām izpausmēm ir papīra gatavošana no dabas materiāliem. Arī tā, protams, ir smalka māk­sla, kurā jāizkopj prasmes, lai sasniegtu izcilu rezultātu. Taču arī mājās var pagatavot loksnes, kas der dažādām radošām izpausmēm.

Iztīra biroju

Kā izejvielas vajadzīga papīra un augu masa. Vispiemērotākais papīra masai ir lietots biroja papīrs. Burtiņi jaunveidotajām loksnēm piedos jaukus krikumiņus. Vēl labāks ir tas papīrs, kas izlaists caur smalcinātāju garos “makaronos”. Der arī papīrs, kuru var dabūt tipogrāfijās kā grāmatu drukāšanas atkritumus. Veselās lapas smalki saplucina, bet strēmeles ir jau gatavas lietošanai. Papīru liek blenderī un pārlej ar ūdeni (ūdeni lej lielāko pusi trauka). Masu sakuļ viendabīgu.

Šmorē lakstus

Augu masu gatavo līdzīgi kā papīra. Taču vispirms augus pavāra. Rabarberus mazā ūdenī sutina apmēram pusstundu, nātres un kartupeļu lakstus apmēram stundu. Papīram derēs arī hostu, īrisu lapas un pat zāle. Protams, var eksperimentēt ar dažādiem augiem. Gatavo masu izdzen caur virtuves caurduri.

Jo šķiedraināki augi, jo papīram interesantāka faktūra. Piemēram, tagad rabarberi ir kļuvuši kok­snaini, bet to dzīslu stīdziņas jauki skrullējas un papīrs būs īpaši dekoratīvs.

Masu žāvē

Augu un papīra masas savieno proporcijā apmēram pusi uz pusi. Papīra formēšanai vajadzīgs arī speciāls siets. To var gatavot pats. Rāmī stingri iestiepj pavisam smalku plastmasas vai nerūsējošā metāla sietu, lai vidus neieliecas, kad uzliks masu. Vieglāk gan iegādāties jau gatavos speciālos sietus, kas kalpos ilgi. Sietiņu ieslidina masā un, ceļot taisni uz augšu, izsmeļ ārā biezumus. Izsmeltajai masai pieveido maliņas, lai būtu lapas forma. Ar sūklīti piespiež, lai labāk iztek liekais ūdens. Kad masa jau saķērusies, tad to kā pankūku uzgāž žāvēties uz kādas vecas, mitrumu labi iesūcošas drānas. Plāk­snēm ļauj nožūt. Sākumā papīrs būs jauki zaļš, taču pamazām tas kļūs pelēcīgs. Gluži kā visi augi, kad izžūst. Lai papīrs ir gludāks, to liek speciālās presēs, taču var arī uzlikt dēlīti un nokraut ar smagumiem.

Uz šāda papīra var rakstīt gan ar pildspalvu, gan flomasteriem, taču jārēķinās, ka papīrs daudz iesūc krāsu.

Ja masai pievieno līmi, to var izmantot arī kā pap­jēmašē masu (dekoratīvu trauku, masku, rotaļlietu u. c. telpisku izstrādājumu gatavošanai).

Ekopapīra darināšanu no augiem smalkāk var apgūt Starptautiskajā papīra liešanas simpozijā Ritē, netālu no Neretas, kas norisināsies no 7. līdz 13. augustam.

