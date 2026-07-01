“Neviens nestrādā, jo visi atpūšas.” Eksperts skaidro, vai daudzās svētku brīvdienas smagi ietekmē valsts ekonomiku 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs Jānis Endziņš komentēja Latvijas svētku dienu ietekmi uz ekonomiku, darba organizāciju un uzņēmējdarbību. Viņš norādīja, ka garās brīvdienas atsevišķām nozarēm var dot arī ieguvumus, taču kopējā ietekme uz ekonomiku esot neviennozīmīga.
“Garās brīvdienas noteikti dod pienesumu tūrisma nozarei: cilvēki vairāk braukā apkārt. Daļa tirgotāju noteikti nopelna vairāk, jo cilvēki vairāk aiziet uz veikaliem un tamlīdzīgi.” Vienlaikus viņš uzsvēra, ka citas nozares, īpaši eksportējošās un ražojošās, šajā laikā zaudē darba efektivitāti.
“Bet tās nozares, kurām vajadzētu vilkt ekonomiku – eksportējošās nozares, kuras kaut ko ražo -, tur situācija ir tāda, neviens nestrādā, jo visi atpūšas.” Endziņš norādīja, ka svētku dienas ietekmē arī uzņēmumu saistības ar partneriem ārvalstīs, kur darba ritms turpinās neatkarīgi no Latvijas svētkiem.
“Ja uzņēmums ir noslēdzis līgumus un piegādes vai pakalpojumi jānodrošina, tad citās valstīs visiem ir nākamās darba dienas, bet pie mums ir svētki.” Tas, savukārt, nozīmē papildu izmaksas uzņēmumiem, kuriem jānodrošina darba nepārtrauktība. “Attiecīgi preces vai pakalpojums ir jāsniedz, un no biznesa puses tas nozīmē, ka jāmaksā virsstundas, kas ir dubultā – un viss ir divreiz dārgāks.”
Viņš arī kritiski vērtēja diskusijas par darba stundu samazināšanu, norādot, ka tas būtu iespējams tikai pie augstākas produktivitātes līmeņa. “Es apbrīnoju, ka ik pa brīdim parādās diskusijas, ka vajag saīsināt darba stundu skaitu. Ja mēs būtu Eiropas top 5 labklājības līmenī un produktivitātē, tad droši vien šī saruna būtu pamatota.”
Taču pašreizējā situācijā, viņaprāt, tas neesot reāli: “Ja mēs mazāk strādājam, mēs arī sliktāk dzīvojam.”
Runājot par Latvijas svētku tradīcijām, Endziņš uzsvēra, ka tās ir svarīgas, taču vienlaikus jāvērtē arī ekonomiskā ietekme. “Līgo bez variantiem jāsvin, arī Ziemassvētki, Mārtiņi, Meteņi un viss kas cits – bet jautājums ir, vai visur obligāti vajag brīvdienas.”
Viņaprāt, Latvijā ir salīdzinoši daudz svētku dienu, kas ietekmē darba apjomu. “Mums ir ļoti daudz svētku dienu, kas ir brīvdienas visiem, un tas vienkārši iedragā ekonomiku.”