Nigēras hunta slēdz gaisa telpu. Tas palielina grūtības aviokompānijām

Varu Nigērā sagrābusī hunta svētdien paziņoja, ka slēdz valsts gaisa telpu, brīdinot, ka uz mēģinājumiem to pārkāpt būs “enerģiska un tūlītēja reakcija”.

“Ņemot vērā intervences draudus, kas kļūst skaidrāki līdz ar kaimiņvalstu gatavošanos, Nigēras gaisa telpa no svētdienas tiek slēgta visiem lidaparātiem līdz tālākiem rīkojumiem,” teikts pučistu paziņojumā.

Rietumāfrikas valstu bloks ECOWAS 30.jūlijā pieprasīja, lai hunta nedēļas laikā nodot varu atpakaļ demokrātiski ievēlētajam prezidentam Mohamedam Bazumam.

Hunta ar paziņojumu par gaisa telpas slēgšanu nāca klajā, tuvojoties ECOWAS termiņa beigām.

Bazums tika gāzts 26.jūlijā, kad prezidenta pilī viņu apcietināja paša apsardzes karavīri.

Ziņots, ka Nigēras gaisa telpas slēgšana palielina grūtības aviokompānijām, kas veic lidojumus starp Eiropu un Āfrikas dienvidiem, dažos maršrutos pat par stundu pagarinot lidojumus.

The closure of Niger’s airspace adds to the difficulties faced by airlines flying between Europe and southern Africa, adding 1000 kilometers and more than an hour of flight time to some routes. https://t.co/94jR5FMOTQ pic.twitter.com/leYfWzgMJ4

