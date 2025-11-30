NMPD darbiniece, mamma, draugs un cilvēks ar milzīgu sirdi… Daugavā iebraukušās sievietes ģimenei nepieciešams atbalsts 0
Jau ziņots, ka ceturtdienas vakarā, braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ ceturtdienas vakarā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
Piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevās izcelt bojāgājušo Daugavā iebraukušā auto vadītāju, bet spēkrats pagaidām vēl ir upē.
Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska aģentūrai LETA teica, ka bojāgājušās sievietes identitāte ir noskaidrota, un kriminālprocesā tiks izmeklēti notikušā apstākļi.
LTV ziņo, ka pirms nāves viņa bija sazinājusies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un lūgusi viņu neglābt. Šo informāciju šobrīd pārbauda attiecīgās iestādes.
Sabiedrībā šis gadījums izskanēja plaši, raisot daudz līdzjūtības emociju, cita starpā arī raisījās diskusijas par NMPD darbinieku izdegšanu, tika pieminēta arī bojā gājušās Ilonas Jaukules ģimene – viņai ir divi bērni, kuri nu palikuši bez mammas mīlestības un tuvuma.
Rīkoties un iniciatīvu uzņemties nolēmis Arigo Toro (Aldis Gobzems), kurš rosināja sabiedrību sniegt atbalstu bojā gājušās sievietes atbalstam. Operatīvi izveidots konts, kurā katrs no mums iespēju robežās var nedaudz mazināt ģimenes sēras, palīdzot atrast līdzekļus bēru organizēšanai un ģimenes tālākai dzīvošanai. Uz šo brīdi jau ieskaitīti vairāk nekā 7 000 eiro.
Pie aicinājuma atbalstīt lasāms: “Mūžībā traģiski aizgājusi Ilona Jaukule — NMPD darbiniece, kolēģe, mamma, draugs un cilvēks ar milzīgu sirdi.
Ilona daudzu gadu garumā strādāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, nesavtīgi palīdzot citiem, glābjot dzīvības un uzņemoties smagus pienākumus, kas prasa gan drosmi, gan cilvēcību.
Lai atvieglotu šai traģēdijai pievienoto finansiālo slogu, aicinām ziedot Ilonas bērēm, atvadu ceremonijai un citām ar to saistītajām izmaksām.
Šī ir mūsu iespēja pateikties Ilonai par viņas darbu, ieguldījumu NMPD, glābtajām dzīvībām un par visu labo, ko viņa devusi pasaulei.
Jebkurš ziedojums — mazs vai liels — ir nozīmīgs atbalsts un sirsnīgs apliecinājums Ilonas piemiņai.
Paldies katram, kurš palīdz šajā smagajā laikā. Paldies, Ilona, par visu, ko darīji citu labā. Tu paliksi mūsu atmiņās un sirdīs.
Vēlos piebilst, ka ja būs sasniegts vairāk nekā nepieciešams Ilonas bēru ceremonijai-viss tiks novirzīts Ilonas meitiņu nākotnei!
Vēlreiz milzīgs paldies ikvienam, kas ziedo!”
Visi līdzekļi uzreiz nonāk mirušās dzīvesbiedra kontā.
Plašāka informācija un iespēja veikt ziedojumu ir ŠEIT.