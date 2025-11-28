FOTO, VIDEO. Izdevies atrast nogrimušo automašīnu – iekšā atradās bojāgājusī persona 58
Piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevies izcelt Vecrīgas tuvumā Daugavā iebraukušo autovadītāju, bet spēkrats pagaidām vēl paliks upē.
Pēc vairāk nekā piecu stundu meklēšanas darbiem glābēji atraduši iepriekšējā vakarā nogrimušo automašīnu, kurā atradās bojāgājusī, kura izcelta no ūdenstilpes un nogādāta krastā.
Ņemot vērā to, ka ir kļuvis tumšs un automašīna atrodas apmēram deviņu metru dziļumā, pieņemts lēmums to šodien nemēģināt izcelt no Daugavas, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Auto Daugavā iebrauca ceturtdienas vakarā, bet glābēji meklēšanas darbus atsāka piektdien. Pēc VUGD teiktā, meklēšanas darbu apstākļi šajā vietā ir “ārkārtīgi sarežģīti”, un būtisks apgrūtinošais faktors ir lielā straume, kas nogrimušo priekšmetu spēj aiznest tālu no sākotnējās iegrimšanas vietas. To izjutuši arī glābēji, kuri, nirstot ūdenī, tikuši aiznesti vairākus metrus no iegremdēšanās vietas.
Upes dziļums šajā vietā ir līdz desmit metriem, kas nozīmē, ka zem ūdens ir pilnīga tumsa, tostarp lukturi dotā gaisma sniedz redzamību ap 30 centimetriem. Tas nozīmē, ka ūdenslīdējiem upes gultne ir jāpārmeklē ar tausti, virzoties uz priekšu burtiski pa centimetram. Situācijā, kad nav zināma precīza automašīnas atrašanās vieta, šādi meklējumi var ilgt vairākas stundas un dienas, klāsta glābēji.
Automašīnas meklēšanā policija kā ārpakalpojumu bija piesaistījusi zemūdens dronu.
Jau ziņots, ka ceturtdienas vakarā tika saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur upē ir iebraukusi vieglā automašīna. Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ ceturtdienas vakarā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
Kā jau vēstīts vakar plkst. 20.25 saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur sākotnējā informācija liecināja, ka upē ir iebraukusi vieglā automašīna.
Automašīnas iebraukšanu Daugavā fiksējuši Rīgas Pašvaldības policijas Videonovērošanas centra darbinieki.
Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.