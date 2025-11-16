"Mēs un 10 000 jūs!" Pašmāju "Sudden Lights" piedzīvo varenāko nakti savā karjerā

"Mēs un 10 000 jūs!" Pašmāju "Sudden Lights" piedzīvo varenāko nakti savā karjerā un izziņo svarīgus jaunumus

15:02, 16. novembris 2025
Sestdien, 15. novembrī, grupa Sudden Lights valsts svētku priekšvakarā sarūpēja varenu kopābūšanu ar saviem klausītājiem Xiaomi Arēnā. Divu stundu garajā koncertprogrammā netrūka ne lirisku atkāpju, ne pārsteigumu. Šova laikā grupa arī izziņo nākamās tikšanās ar saviem klausītājiem Valmierā un Liepājā.

Grupa stāsta: “Arēnas koncerts bija tik emocionāls, ka noteikti gribas šīs emocijas izdzīvot vēlreiz ar jums. Visiem vietas nepietika, tāpēc ir sajūta, ka mums ar šo šovu ir jāatgriežas pilsētās, no kurām nāk mūsu saknes.”

Koncerts arēnā ir līdz šim vērienīgākais Sudden Lights koncerts, kam grupa gatavojās divus gadus. Vakaru atklāja dīdžejs Toms Grēviņš, un īpašais viesis – grupa YŪT.

Vakara galvenie mākslinieki uz skatuves kāpa īsi pirms plkst. 21.00. Koncertā piedalījās arī Sudden Lights draugi – Aminata, Gustavo, grupa Astro’n’out. Īpaši aizkustinošu brīdi un sveicienu Latvijai sarūpēja Ieva Akuratere un Rīgas dzintara koris, kuri kopā ar Sudden Lights izpildīja dziesmu “Manai tautai”. Koncertprogrammu papildināja arī dejotāju priekšnesums un arēnas sektorā paslēpies Rīgas Lutera draudzes koris.

Koncertā izskanēja arī pasaules pirmatskaņojums. Sudden Lights uz skatuves ar jaunas dziesmas, kopdarba pirmatskaņojumu pievienojās viens no Igaunijas spilgtākajiem mūsdienu mūziķiem NOËP. Abu mākslinieku kopdarbs tapa šī gada rudenī un dienasgaismu ieraudzīs nākamā gada sākumā.

Reaģējot uz lielo interesi, Sudden Lights dod iespēju ar saviem klausītājiem satikties atkārtoti, izziņojot koncertus 18. aprīlī Valmieras Olimpiskajā centrā un 2. maijā Liepājas Olimpiskajā centrā. Uz koncertiem aicināti gan tie, kuri nevarēja apmeklēt koncertu Rīgā, gan tie, kuri vēlas to piedzīvot vēlreiz.

Biļetes uz koncertiem pieejamas visās “Ekase” tirdzniecības vietās.

