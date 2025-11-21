FOTO. “Tolmets”: pēc ugunsgrēka būtisks kaitējums videi nav nodarīts 0
Uzņēmuma TOLMETS īpašnieks un vadība atvainojas galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem par sagādātajām neērtībām un diskomfortu, kas saistīts ar ugunsgrēku ražošanas teritorijā Granīta ielā Rīgā naktī no 2025. gada 14. uz 15. novembri. Uzņēmums izsaka pateicību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, pilsētas administrācijai, institūcijām un visiem speciālistiem, kuri piedalījās ugunsgrēka likvidēšanā, par profesionālu un koordinētu darbu.
Svarīgākais — neviens cilvēks nav cietis, negatīva ietekme uz vidi nav konstatēta, un gaisa kvalitāte, saskaņā ar monitoringa datiem, ir normas robežās.
Minētajā adresē atrodas uzņēmuma struktūrvienība, kas nodarbojas ar savu laiku nokalpojušo transportlīdzekļu un citas lielgabarīta tehnikas utilizāciju no visas Latvijas un Baltijas valstīm. Teritorijā ir uzstādīts vienīgais šāda veida šredera komplekss Latvijā un jaudīgākais Baltijā. Darbība tiek organizēta pilnīgā atbilstībā Eiropas vides aizsardzības normām. Pārstrāde tiek veikta tikai mehāniskā veidā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un modernu aprīkojumu. Uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki.
Neraugoties uz izveidoto un ieviesto ugunsdrošības sistēmu, 14. novembra naktī vienā no teritorijas zonām aizdegās uzglabātie atkritumi. Šis ir pirmais šāda veida gadījums uzņēmuma darbības vēsturē kopš 1999. gada.
Ugunsgrēks tika operatīvi lokalizēts. Pašlaik notiek oficiāla izmeklēšana. Notikušā cēloņus un apstākļus nosaka kompetentās institūcijas. TOLMETS vadība ir pieņēmusi lēmumu sniegt materiālu atbalstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD). Līdzekļi tiks novirzīti dienesta tehniskās bāzes stiprināšanai un glābēju operatīvo spēju paaugstināšanai. VUGD spēlē izšķirošu lomu ugunsdrošības nodrošināšanā un reaģēšanā ārkārtas situācijās visā valstī. Uzņēmums ir pārliecināts, ka šāds biznesa atbalsts veicinās augstāku drošības līmeni visai sabiedrībai.
Uzņēmuma vadība rūpīgi un detalizēti analizē notikušo incidentu.
Ir pieņemts papildu pasākumu plāns ugunsdrošības paaugstināšanai. Plāna īstenošana notiks ciešā sadarbībā ar VUGD speciālistiem.
Ugunsgrēks izcēlās dziļi atkritumu kaudzēs, kas būtiski apgrūtināja tā dzēšanu. Iespējamais iemesls varētu būt baterija, akumulators, elektroniska ierīce vai cits viegli uzliesmojošs materiāls, kas nejauši nonācis atkritumos. Nozares ekspertu un apdrošināšanas kompāniju dati liecina, ka šādi gadījumi bieži kļūst par aizdegšanās cēloni utilizācijas uzņēmumos. Mehānisks bojājums, īssavienojums vai pārkaršana ir pietiekama, lai izraisītu pašaizdegšanos, īpaši tad, ja avots atrodas atkritumu masas dziļumā. Pat viena baterija var radīt nopietnu incidentu.
Kopumā šī nav lokāla problēma, bet gan visas nozares mērogā. Pagājušajā gadā Eiropā reģistrēti daudzi līdzīgi gadījumi: litija elementi, kas slēpti sadzīves tehnikā, elektroinstrumentos un citās ierīcēs, kļūst par pēkšņu termisku reakciju un ugunsgrēku iemeslu.
TOLMETS uzskata par nepieciešamu uzsvērt, ka nozare saskaras ar pieaugošu litija atkritumu apjomu, kam lielākā daļa iedzīvotāju nepievērš uzmanību, nododot metāllūžņus. Riska līmenis pieaugs, ja netiks pastiprināta kontrole un attīstītas atbildīgas elektronisko ierīču apsaimniekošanas prakses.
Uzņēmums jau ir sācis papildu iekšējo drošības pasākumu auditu un dialogu ar nozares partneriem. Mūsu mērķis — izstrādāt efektīvākus mehānismus bateriju identificēšanai un izņemšanai pirms to nonākšanas pārstrādē.
TOLMETS aicina sabiedrību un biznesa klientus ievērot noteikumus elektroiekārtu un elektronisko ierīču apsaimniekošanā. Šķirošana nav formalitāte — tā ir elementāra drošības prasība gan iedzīvotājiem, gan visiem pārstrādes ķēdes dalībniekiem.
Ņemot vērā elektronikas apjoma pieaugumu, TOLMETS vēlreiz vērš uzmanību uz katra iedzīvotāja un uzņēmuma atbildību, nododot nevajadzīgas, bojātas un savu laiku nokalpojušas baterijas, akumulatorus, ierīces, elektroniku un sadzīves tehniku specializētajos pieņemšanas punktos. Īpaša uzmanība jāpievērš bojātiem un brāķētiem portatīvajiem akumulatoriem un ierīcēm ar litija jonu baterijām, jo tie ir augsta riska priekšmeti un var apdraudēt cilvēku veselību, dzīvību un vidi.
TOLMETS struktūrvienības un partneri visā valstī nodrošina šādu punktu tīklu. Adreses pieejamas mājaslapā www.tolmets.lv vai pa tālruni: +371 28 700 013.
Jāatzīmē, ka TOLMETS utilizējamo atkritumu apjoms ik gadu pieaug.
Tas saistīts ar diviem galvenajiem faktoriem:
1.Atkritumu apjoma pieaugums valstī.
2.Pastiprinātas prasības attiecībā uz utilizācijas dziļumu un kvalitāti, kas palielina materiālu pārstrādes apjomu un sarežģītību.
Ražošanas teritorija Granīta ielā strādā uz maksimālās jaudas robežas.
Vairs nepietiek platību, lai efektīvi nodrošinātu visus tehnoloģiskos procesus, materiālu glabāšanu un apstrādi. Struktūrvienība spiesta strādāt augstas noslodzes apstākļos.
Šī problēma īpaši spilgti sevi apliecināja ugunsgrēka dzēšanas laikā — darbi bija apgrūtināti gan dēļ teritorijas noslogojuma, gan ierobežotas piekļuves nepieciešamajiem resursiem, piemēram, ūdenim.
Apzinoties situāciju un ņemot vērā lielos izvestos kravu apjomus pa jūras transportu, uzņēmuma vadība jau 2025. gada augustā vērsās pie Rīgas brīvostas pārvaldes ar oficiālu iesniegumu par tiesībām būvēt un veikt darbību brīvajās ostas teritorijās. Iesniegums šobrīd atrodas izskatīšanā, un lēmums tiek gaidīts tuvākajā laikā.
TOLMETS vadība pateicas Rīgas brīvostas pārvaldei par sadarbību un cer uz drīzu pozitīvu lēmumu. Uzņēmums jau šobrīd ir gatavs sākt projekta realizāciju un investēt modernā kompleksā, kas atbilst augstākajiem drošības un vides standartiem.
Jaunā ražošanas teritorija rūpnieciskajā zonā ostas teritorijā ļaus uzņēmumam pārcelt ražošanu no Granīta ielas teritorijas, tādējādi efektīvi un kvalitatīvi darboties ar pieaugošajiem atkritumu apjomiem, ieviest jaunākās tehnoloģijas, būtiski paaugstināt darba drošību, maksimāli aizsargāt darbiniekus, vidi un uzņēmuma infrastruktūru, samazināt kravas autotransporta kustību pilsētā, mazināt satiksmes slodzi, reducēt izmaksas un radīt jaunas darba vietas. Tas pozitīvi ietekmēs pilsētvidi un reģiona ekonomiku.
Incidenta rezultātā uzņēmumam ir radušies zaudējumi, kuru apmērs tiek precizēts.
Daļu no tiem varētu kompensēt apdrošināšanas atlīdzības. Pēc ugunsgrēka seku novēršanas un teritorijas sakārtošanas, kam būs nepieciešams pagaidām nezināms laiks, uzņēmums atsāks darbu ierastajā režīmā.
Uzņēmums pateicas visiem valsts iedzīvotājiem, klientiem un partneriem par izpratni un iesaisti un cer uz turpmāku sadarbību zaļās ekonomikas attīstībā.