“No 9 kartupeļiem 2 ir ēdami…” pircēji diskutē, kurš ir vainīgs, ja veikalā nopērkamie kartupeļi ir “neēdami” Ieteikt







“Facebook” grupā “Slepenais pircējs” kāda sekotāja ievietojusi fotogrāfiju ar kartupeļiem un savu komentāru par to. Tiesa gan, vislielākā “vētra” gan izcēlusies komentāru sadaļā, kurā soctīklotāji diskutē par to, kurš tad ir vainīgs, ja gadās “iegrābties” šādos kartupeļos.

Bet ieraksta autore ironizējot norāda: “Nosūtu info par Jaunolaines Top veikala kartupeļiem. No 9 kartupeļiem 2 ir ēdami. Liels paldies par zupiņu. Biezputra nesanāca. Vietējais top malači, Jums izdevās iepirkt lētāk.”

Ieskatāmies komentāru sadaļā!

– Un? Viņi var ielīst tajos kartupeļos? Jo tālāk jo stulbāk te paliek.

– Šādus drātinieka sagrauztus var redzēt arī no ārpuses + slimi. Vienmēr ir iespēja partiju atgriezt atpakaļ. Piemēram, “ADS pagrabi”, kas fasē kartupeļus, pie fasēšanas brāķus met nost un atgriež piegādātājam.

– Bet ja pārdod, tad atbildību ir jānes – un Top veikaliem ir jāgriežās pie preču ražotāja! Nevis klientam tas ir jādara.

– Mīļie pircēji, pērciet no zemniekiem, nevis veikalā. Es tā daru jau gadiem.

– Cik nojaušu, Jūs personīgi šos kartupeļus sev pirkāt. Ja pat dažus kartupeļus nevarat izvēlēties kvalitatīvus klàtienē, tad kā Jūs varat nosodīt veikalu par to, ko viņi iegādājās attālināti. Normāli būtu vērsties veikalā, lai Jums atmaksā naudu atpakaļ, jo prece tiešām ir nekvalitatīva, nevis bazarēt par to soc. tīklos. Gan jau viņi paši nejūtas labi no šādas saņemtās preces. Parasti ar šādiem piegādātājiem līgumus vairs neturpina.

– Tas nozīmē, cik atbildīgi ir Latvijas saimnieki, piegādātājam jāzina, kādi kartupeļi, nevis jaiegrūž sūdus. Cilvēks par tiem maksā naudu. Vairāk reklamēt, lai saprot Top veikala vadītaja, kādus mēslus tirgo.

– Kartupeļi nav jāpērk veikalā, bet ir jāizaudzē pašiem.

– Ko veikals pasūta, to arī piegādā! Ja pasūta vislētāko un grib vairāk nopelnīt ar uzcenojumu, tad tā arī būs.

– It kā citos veikalos tā nebūtu.. Maximā arī reiz tādus nopirku.. Vainot vajag piegādātājus.

– Tāda sajūta kad veikali šos kartupelis paši audzē. Plus vēl laikam katram kartupelim caur mizu redz kādi viņi ir.

