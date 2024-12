Foto: SHUTTERSTOCK

Līdz ar nākamā gada sākumu, no 1. janvāra, dažādi ierobežojumi skars elektronisko cigarešu, tā saukto veipu, un nikotīna spilventiņu lietotājus. Tirgotājiem būs jāpakļaujas stingrām prasībām, piemēram, vairs nedrīkstēt tirgot veipus ar dažādām smaržām un garšām. Un no Latvijas tirgus, visticamāk, pazudīs arī nikotīna spilventiņi. Kāpēc tikai visticamāk? Tirgotājiem jau top idejas aizlieguma apiešanai, vēsta LSM.LV.

Izmaiņu saraksts ir garš. Līdz ar janvāri tabakas izstrādājumus, aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces nedrīkstēs tirgot personām, kuras jaunākas par 20 gadiem.

Arī piedāvājumā būs izmaiņas. Piemēram, līdz šim vienreizlietojamos un šķidrumus atkārtojami uzpildāmajiem tā sauktajiem veipiem varēja iegādāties ar vissaldākajām garšām, piedāvājumā bija nikotīna produkti ar saldo ķiršu garšu un pat tādiem nosaukumiem kā ziemeļblāzmas garša. Produktus iemīļoja arī nepilngadīgi jaunieši. Par to pēdējo gadu laikā vairākkārt trauksmi cēla narkologi un arī mācību iestādes. Tagad tas viss būs aizliegts. Piedāvāt drīkstēs produktus bez garšas vai tikai ar tabakas garšu un smaržu.

Bet tirgotāji nesteidz slēgt savus veikalus. Par to, kā gūs peļņu, atbild izvairīgi, un vairāki uzņēmumi Latvijas Televīzijai neatbildēja vispār. Tomēr LTV neoficiāli zināms, ka uzņēmumi, kuri tirgo atkārtoti uzpildāmus veipus, meklē veidus, kā no janvāra tirgot to pašu, ko līdz šim.

Piemēram, kāds uzņēmums šobrīd tirgo pudelītes ar garšām – “uzpildi – pīpē”. Tādus no janvāra tirgot nevarēs.

Tāpēc viņi ir iecerējuši, ka tirgos divas pudelītes. Vienā pudelītē nikotīns bez garšas, bez smaržas. Otrā pudelītē aromatizētājs.

Klients pēc iegādes pudelītes sajauc kopā un pēc būtības iegūst tādu pašu produktu kā līdz šim.

Jautājām par šīm iespējamām shēmām Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienībā – tur nedz noliedz, nedz apstiprina. Neesot dzirdējuši par šādiem variantiem un nezinot, vai tos likumīgi varētu īstenot. Apvienībā gan uzsver viņu iepriekš pausto viedokli, lemjot par aizliegumu, – ka uzplauks nelegālā tirdzniecība.

“Pieļauju, ka līdzīgi kā ar citiem produktiem, varēs tos no ārzemēm atvest radi, draugi. Drošvien arī caur “Telegram” tirdzniecība, kā visām nelegālajām lietām, plauks. To ir grūti izķert,” uzskata apvienības valdes loceklis Anrijs Matīss.

Apvienībā aprēķināts, ka valsts budžets zaudēšot ap 10 miljoniem eiro gadā. No uzrunātajiem uzņēmumiem atsaucās gan tikai viens. Tajā pauž, ka vēl nezina, vai un cik plaši zaudējumi gaidāmi. Darbu turpināšot visi veikali.

“Noteikti pēc jaunā gada alternatīvas būs, kuras varēs piedāvāt klientam, bet nebūs tik plaša klāsta. Palielināsim klāstu, un pēc kāda laika tas noteikti būs lielāks,” stāsta uzņēmuma “Ecodumas” pārstāve Jekaterina Smirnova.

Līdz ar šiem ierobežojumiem stingrākas prasības būs nikotīna spilventiņiem. Tiem samazināts pieļaujamais nikotīna daudzums, un pašlaik ar tik mazu nikotīna daudzumu šos spilventiņus neražo. Tāpēc nozarē paredz, ka vismaz uz laiku tie pazudīs no veikalu plauktiem.