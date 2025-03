Foto: Scanpix/EPA/SPUTNIK/KREMLIN/POOL/AP Photo/LETA

“Tas ir tehniski un finansiāli iespējams, bet…” Krievija un ASV citiem aiz muguras apspriež “Nord Stream” gāzesvadu atjaunošanu Ieteikt







ASV un Krievija apspriež Nord Stream gāzesvadu atjaunošanu, paziņoja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kamēr Kremlis cenšas atgūt ietekmi Eiropā uz iespējamā pamiera fona Ukrainā. Eiropas Savienības valstis iebilst pret bojāto gāzes savienojumu atjaunošanu, turklāt eksperti norāda – tas būtu juridiski sarežģīti.

Reklāma Reklāma

Nord Stream cauruļvadi, caur kuriem agrāk tika piegādāta gāze no Krievijas uz Vāciju pa Baltijas jūru, tika uzspridzināti 2022. gada beigās, šķietamā sabotāžas aktā.

Notiek sarunas

“Notiek sarunas par Nord Stream,” Lavrovs sacīja Krievijas valsts televīzijas kanālam “Pirmais kanāls”, pēc Krievijas Ārlietu ministrijas trešdien publiskotā pārskata. “Būtu interesanti, ja amerikāņi izmantotu savu ietekmi uz Eiropu un piespiestu to neatteikties no Krievijas gāzes,” viņš piebilda.

Pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievija nodrošināja 40% no ES gāzes importa. Lai gan ES šo atkarību kopš tā laika ir samazinājusi aptuveni par divām trešdaļām, šis jautājums joprojām ir sāpīgs Kijivai, jo ieņēmumi no naftas un gāzes joprojām ir galvenais Krievijas kara mašīnas finansējuma avots.

Lai gan kriminālprocess joprojām turpinās, Maskava noliedz savu līdzdalību un apsūdz Ukrainu, Lielbritāniju un bijušā ASV prezidenta Džo Baidena administrāciju par uzbrukuma organizēšanu.

Lavrova izteikumi nāk laikā, kad attiecības starp ASV un Krieviju kļūst siltākas pēc Donalda Trampa ievēlēšanas prezidenta amatā pagājušā gada novembrī. Abas valstis pašlaik organizē pamiera sarunas, un Vašingtona izmanto šo iespēju, lai apspriestu “milzīgus ekonomiskus darījumus” nākotnē.

Pagājušajā mēnesī laikraksts Financial Times ziņoja, ka Maskava ir piesaistījusi tuvu Vladimira Putina sabiedroto, lai ar amerikāņu investoru atbalstu atsāktu gāzes piegādi Eiropai caur Nord Stream.

Līdz šim Vācija ir iebildusi pret gāzesvada atjaunošanu, taču parādās arvien vairāk pazīmju, ka Berlīnes nākamā valdība varētu ieņemt citādu nostāju. Centriski labējo partiju pārstāvji, kas piedalās koalīcijas sarunās, Politico atklāja, ka Vācija varētu atgriezties pie Krievijas gāzes, ja Ukrainā tiks panākts miers.

Ekonomiskais imperālisms

Tomēr vairākas ES valstis ir satrauktas par iespējamu atkarības no Maskavas atjaunošanu. “Tas būtu slikti Eiropai,” sacīja kāds ES diplomāts, kurš runāja anonīmi. “Ja Eiropa grib atbalstīt Ukrainu, kāpēc atkal pievērsties Krievijas gāzei?” viņš retoriski vaicāja. Tas, ka sarunas par Nord Stream notiek bez Eiropas līdzdalības, viņaprāt, ir traki.

Reklāma Reklāma

Vienlaikus daudziem bažas raisa iespējamā Trampa administrācijas ietekmes palielināšanās uz Eiropu. “Viņi grib mūs iestumt stūrī,” sacīja vēl kāds ES diplomāts, uzsverot, ka tā ir ekonomiskā imperiālisma izpausme.

“Tādi cilvēki kā Urzula fon der Leiena saka, ka nekad nepieļaus Nord Stream atjaunošanu,” sacīja Lavrovs. “Šie cilvēki ir vai nu slimi vai pašnāvnieki,” viņš uzsvēra.

Eiropas Komisijas pārstāvis atteicās komentēt Lavrova izteikumus, taču ES enerģētikas komisārs Dens Jērgensens uzsvēra, ka Brisele negrasās mainīt politiku attiecībā uz Krievijas enerģiju: “Nav nekādu izmaiņu ES politikā pret Krieviju enerģētikas jomā. Mēs gribam būt neatkarīgi no Krievijas energoresursiem.”

Pirktu no Krievijas, pārdotu Eiropai

Pat ja politiskā griba būtu, gāzesvadu atjaunošanu kavē vairāki juridiski un tehniski šķēršļi. Tikai viens no četriem Nord Stream cauruļvadiem šobrīd ir neskarts – pārējie vispirms būtu jāatjauno.

Tas būtu “tehniski un finansiāli iespējams,” norādīja analītiķis Jakopo Marija Pepe no Vācijas Starptautisko un drošības lietu institūta, bet tas nozīmētu, ka ASV investori pirktu gāzi no Krievijas un pārdotu to Eiropai kā “amerikāņu zīmola” gāzi. Taču šādai darbībai būtu vajadzīga jauna juridiska sertifikācija no, piemēram, Vācijas. “Tas būtu grūti,” viņš teica, jo tas prasa vairāku valstu piekrišanu, un ne visu viedoklis sakrīt ar Maskavu vai Vašingtonu.

Nord Stream 2 AG, uzņēmumam, kas pieder Krievijas uzņēmumam Gazprom, līdz 9. maijam jāsamaksā parādi vai jāsaskaras ar iespējamu bankrotu. Tikmēr Shell augsta līmeņa vadītājs paziņojis, ka pirms jebkādām sarunām par Nord Stream 2 atjaunošanu Gazprom jāatrisina savas šķīrējtiesas lietas Eiropā.

Nord Stream AG un Gazprom uz POLITICO lūgumu pēc komentāriem nav atbildējuši.