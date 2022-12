Foto: Ieva Čīka/LETA

No nākamā gada pieaugs vēstuļu un pasta paku sūtījumu tarifi







No nākamā gada pieaugs vēstuļu un pasta paku sūtījumu tarifi, paredz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie VAS “Latvijas pasts” iesniegtie universālā pasta pakalpojuma tarifi.

Jaunie vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu tarifi būs spēkā no 2023.gada 1.janvāra, savukārt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifi – no 2023.gada 1.marta.

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola norāda, ka “Latvijas pasta” kopējās izmaksas palielinājušās gan algu, degvielas, apkures, elektroenerģijas, gan citu izmaksu pieauguma rezultātā. Vienlaicīgi universālā pasta pakalpojumu (UPP) īpatsvars “Latvijas pasta” sniegto pakalpojumu grozā sarūk, proti, šos pakalpojumus izmanto arvien mazāk lietotāju.

“Ņemot vērā, ka sūtījumu skaits sarūk straujāk nekā uz pakalpojumu attiecināmās izmaksas, šo pakalpojumu tarifi pieaug,” skaidro Ozola.

Piemēram, iekšzemes vienkāršs A klases vēstules sūtījums svarā līdz 20 gramiem maksās 1,65 eiro līdzšinējo 1,20 eiro vietā, turpretim iekšzemes ierakstītas pakas sūtījums (no viena līdz diviem kilogramiem) maksās 6,21 eiro līdzšinējo 2,97 eiro vietā. Tikmēr pārrobežu pasta pakalpojumiem tarifu izmaiņas nav tik straujas – vienkāršas A klases vēstules sūtījums uz ASV svarā līdz 20 gramiem maksās 1,83 eiro līdzšinējo 1,67 vietā, bet ierakstītas pakas nosūtīšana uz ASV (nepārsniedzot vienu kilogramu) maksās 25,05 eiro līdzšinējo 23,91 eiro vietā.

Savukārt atlaide par ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu noformēšanu “Mans pasts” vidē tiks palielināta no līdzšinējiem 0,49 eiro līdz 0,59 eiro.

Arī turpmāk pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu tarifi tiks iedalīti četrpadsmit valstu un teritoriju grupās, bet pārrobežu pasta paku sūtījumi – astoņās valstu un teritoriju grupās.

Vienlaikus SPRK vērš uzmanību, ka pie apdrošinātajiem pārrobežu pasta paku sūtījumiem papildus ir jāmaksā arī 2% no apdrošinātās summas, kas nav regulēts pakalpojums.

No 2023.gada 1.marta spēkā stāsies arī SPRK apstiprinātie abonētās preses piegādes pakalpojumu tarifi. Faktiskie preses izdevēju maksājumi par abonētās preses piegādi būs atkarīgi no Ministru kabineta noteiktās Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtības. Šo kārtību paredzēts pārskatīt nākamā gada sākumā kopā ar jautājumu par valsts budžetu 2023.gadam, kā to paredz 2022.gada 29.novembrī Ministru kabineta sēdē izskatītais informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju attiecībā uz atbalstu abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšanai no 2023.gada”.

Pasta komersantam arī turpmāk būs jāievēro vairākas būtiskas kvalitātes prasības, kas attiecas uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti), pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, vēstuļu kastīšu skaitu un to izvietojumu, kā arī abonētās preses piegādes laikiem.

“Latvijas pasta” tarifu projektu SPRK vērtēšanai iesniedza 19.jūlijā, un 19.augustā SPRK organizēja uzklausīšanas sanāksmi, kurā “Latvijas pasta” pārstāvji iepazīstināja ar izstrādātā tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, Jēkabpils novada pašvaldības, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, Valmieras novada pašvaldības, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, SIA “Izdevniecība “Rīgas viļņi””, SIA “Izdevniecība “Dienas mediji”” un SIA “Saldus zeme II” pārstāvji.

Vērtēšanas gaitā SPRK vairākkārt pasta komersantam lūdza iesniegt papildinformāciju, precizējumus un skaidrojumus, ko komersants arī regulāri sniedza, kā arī veica precizējumu tarifu projektā. SPRK, izvērtējot tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka tarifu projekts ir ekonomiski pamatots un atbilstoši aprēķināts, lai segtu “Latvijas pasta” UPP izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti.

Kā ziņots, vēstuļu, pastkaršu, sīkpaku tarifi pieaugs par vidēji 13%, bet pasta paku sūtījumu tarifi – par 7%, jūlijā pavēstīja kompānijā.

Kompānijas pārstāvji min, ka 2022.gada pirmajā ceturksnī degvielas izmaksas “Latvijas pastam” pieaugušas par apmēram 32% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2021.gadā, kā arī augušas starptautisko sūtījumu transportēšanas izmaksas, turklāt ik gadu 10-15% apmērā pieaug citu valstu pasta uzņēmumu izmaksas, ko tie piemēro “Latvijas pastam” par Latvijas iedzīvotāju sūtījumu piegādi adresātiem savās valstīs.

Izstrādājot jaunu UPP tarifu projektu no 2023.gada 1.janvāra “Latvijas pasts” ņēmis vērā arī publiskajā telpā paustos paziņojumus par minimālās mēneša darba algas celšanu no 2023.gada, kas uzņēmumam radītu būtisku papildu izmaksu komponenti, piebilst kompānijas pārstāvji.

Vienlaikus “Latvijas pasta” pārstāvji norāda, ka kompānija turpina īstenot efektivizācijas un optimizācijas pasākumus izmaksu samazināšanai, taču paredzams, ka bez tarifu izmaiņām tie nespēs pilnībā kompensēt izmaksu pieaugumu. Starp īstenotajiem pasākumiem ir jaunu automatizētu šķirošanas risinājumu izveide, pasta pakalpojumu pieprasījumu regulārs monitorings, nerentablajās pasta nodaļās mainot darbības modeli un sniedzot pakalpojumus maksimāli efektīvākajā veidā atbilstoši reālajam pieprasījumam, piegādes maršrutu optimizācija un pārskatīšana, pakomātu tīkla paplašināšana, pakalpojumu arvien lielāka digitalizācija, piemēram, veicinot sūtījumu noformēšanu pašapkalpošanās vietnē manspasts.lv”.

UPP ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem Latvijā par vienotu tarifu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumus, kā arī abonētās preses piegādi.

Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet apstiprina SPRK. Atbilstoši Pasta likumam SPRK pienākums ir konkursa kārtībā noteikt UPP sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā UPP, kā arī pasta nozares normatīvo aktu ievērošanu.

“Latvijas pasts” konkursa kārtībā UPP saistības noteiktas uz pieciem gadiem – no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim.

“Latvijas pasts” nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. “Latvijas pasts” ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 3000 darbinieku.