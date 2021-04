Foto: AFP/Scanpix/LETA

No nākamās nedēļas jebkurš uzņēmums varēs pieteikt savus darbiniekus kopīgai vakcinācijai Ieteikt







No nākamās nedēļas 3.maija jebkurš uzņēmums varēs pieteikt savus darbiniekus kopīgai vakcinācijai pret Covid-19, aģentūru LETA informēja Nacionāla veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā.

Turpinot vakcinācijas gaitu, kā arī verot vaļā vakcinācijai visas iedzīvotāju grupas, tie uzņēmumi, kas vēlēsies veikt savu uzņēmumu darbinieku organizētu vakcināciju, to varēs pakāpeniski izdarīt.

Paralēli uzņēmuma darbinieku individuālai vakcinācijai caur vietni “manavakcina.lv”, uzņēmums vai iestāde varēs sagatavot informāciju par vakcinējamo darbinieku skaitu, izvēlēties vakcinācijas veicēju, vakcinācijas veidu – vai nu doties uz vakcinācijas iestādi, vai aicināt vakcinācijas veicēju uz uzņēmuma telpām, vienojoties par laiku.

Jau šobrīd norit kritiski svarīgo energoapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumu darbinieku kolektīva vakcinācija, arī vairākām citām nozarēm kritisku uzņēmumu darbinieku kolektīva vakcinācija, ņemot vērā to atbilstību piektajai prioritārajai grupai vakcinācijas plānā.

Līdz ar 3.maiju vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, attiecīgi visu pārējo nozaru uzņēmumi, tai skaitā nozares, kas ikdienā saskaras ar lielu iedzīvotāju skaitu, tautsaimniecībai nozīmīgo eksportējošo uzņēmumu darbinieki un citu uzņēmumu darbinieki, būs vakcinējami pēc darba devēju iesniegtās informācijas izvēlētajam vakcinācijas veicējam.

Uzņēmumi un iestādes var izvēlēties vienu no savu darba kolektīvu vakcinācijas veidiem – vai nu veikt darba kolektīva vakcināciju kādā no tuvākajiem vakcinācijas iestādes kabinetiem, rezervējot dienu vai vairākas un laiku kolektīva vakcinācijai, vai izvēlētā uzņēmuma adresē, ja darbinieku skaits ir lielāks par 25, izvēloties kādu no izbraukuma pakalpojumu sniedzējiem konkrētā administratīvā teritorijā.

Uzņēmumi un iestādes savus darbiniekus, kuri ir izteikuši vēlmi vakcinēties, vakcinācijai piesaka, aizpildot veidlapu, kas publicēta Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Pēc tam šī informācija jānodod izvēlētajam vakcinācijas veicējam.

Veidojot vakcinējamo personu sarakstu, tajā iekļaujamas tikai tās personas, kuras pieteikušās vakcinācijai brīvprātīgi un devušas piekrišanu savu personas datu apstrādei šīs vakcinācijas, kā arī vakcinācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai.

Uzņēmumiem un iestādēm svarīgi ņemt vērā to, ka visus darbiniekus vienlaicīgi nav ieteicams vakcinēt, ņemot vērā pēc vakcinācijas sagaidām paredzamās reakcijas – sāpīgums, apsārtums un pietūkums injekcijas vietā, kā arī akūtas muskuļu sāpes, galvassāpes, sagurums vai drudzis.

Lielākiem uzņēmumiem, kas strādā maiņās vai nepārtrauktā ražošanā, darbiniekus noteikti jāsadala grupās, kurus vēlams vakcinēt ar nedēļas starpību. Visu darbinieku vienlaicīga vakcinēšana var radīt uzņēmuma darba pārrāvumus uz vienu līdz divām dienām. Lai no tā izvairītos, vakcinācijai jāplāno vairākas dienas.