No oktobra līdz decembrim "Rīgas siltums" klientu kopējais parāds pārsniedzis 15 miljonus eiro







Par pašreizējas apkures sezonas periodā no oktobra līdz decembrim piegādāto siltumenerģiju pašvaldības AS “Rīgas siltums” klientu kopējais parāds 21.decembrī bija nedaudz virs 15 miljoniem eiro un apmaksas īpatsvars bija 82% no izrakstīto rēķinu kopsummas, aģentūrai LETA pavēstīja “Rīgas siltuma” pārstāve Linda Rence.

Viņa norādīja, ka patlaban klientu maksājumu disciplīna nav būtiski pasliktinājusies. Rence arī uzsvēra, ka situācija ar rēķinu apmaksu un klientu kopējo parādu mainās pa dienām.

“Esam ļoti pateicīgi klientiem, kas savlaicīgi norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem. Saprotam, ka patlaban nav viegli nevienam, cenas energoapgādē augušas teju visur. Esam darījuši no savas puses visu, lai noturētu tarifu – veicot savlaicīgus iepirkumus, diversificējot kurināmo, pārbūvējot vecos, neefektīvos siltumtīklus,” skaidroja Rence, piebilstot, ka zaļais kurss tiek īstenots un 50% siltumenerģijas tiek saražots, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Tāpat “Rīgas siltums” iecerējis apjomīgus plānus arī nākošajos darbības gados, kas stabilizēs siltuma cenu un ļaus kļūt aizvien ilgtspējīgākiem.

Rence skaidroja, ka “Rīgas siltums” saražo tikai 30% Rīgai nepieciešamā siltuma un tikai šī apjoma siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, kurināmā diversifikāciju un iepirkumus uzņēmums var ietekmēt. Savukārt 70% siltuma tiek iepirkts no neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem, kur lielākais siltuma ražotājs no dabasgāzes (70%) ir AS “Latvenergo”, bet 30% siltuma saražo citi neatkarīgie ražotāji, pamatā izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Uzņēmuma pārstāve arī informēja, ka “Rīgas siltums” ir aizņēmies 29 miljonu eiro īstermiņa kredītus, lai tekoši spētu norēķināties ar kurināmā un siltumenerģijas piegādātājiem.

Rīgas siltuma” apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, bija 151,874 miljoni eiro, kas ir par 2,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieaugusi 11,6 reizes – līdz 15,6 miljoniem eiro, liecina informācija “Firmas.lv”.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet AS “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.