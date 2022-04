No sēkliņas – līdz jaunaudzei

“Kociņu stādīšana nav viegls darbs, bet, ja kārtīgi pacenšas, sanāk tīri labi,” tā Elīna Pačegone un Emīls Zommers. Foto: Timurs Subhankulovs

“Jābūt rūpīgam un nedrīkst piecūkot mežu. Izdzēri limonādi, bet nav kur izmest pudeli, liec mugursomā un pagaidi līdz pirmajai miskastei,” prātīgi nosaka trešklas­niece Elīna Pačegone. Viņai ļoti patīkot puķes un kupli koki. Kad izaugšot liela, būšot ugunsdzēsēja un tad raudzīs, lai arī mežā nekādas uguns nelaimes neizceltos.

Bet šodien kopā ar saviem klasesbiedriem Elīna stāda mežu – vispirms nomēra attālumu, uzmanīgi ieliek priedes stādiņu tam paredzētajā instrumentā, piespiež un gatavs – priedītei tagad būšot silti. Darbus bērniem ierāda AS “Latvijas valsts meži” Skaistkalnes iecirkņa mežzinis Mārtiņš Freimanis. Viņš stāsta, ka trīs hektārus lielo izcirtumu plānots apstādīt ar 9300 priežu stādiņiem. Skaidrs, ka bērnu padarītais būs tikai maza daļiņa – ap 500 iestādītu kociņu, pārējo paveiks profesionāļi, bet šodien galvenais ir nevis apjoms, bet gan apziņa par paveikto. “Bērniem ir svarīgi paskaidrot, ka mežs pēc veco koku izciršanas vienmēr tiek atjaunots. Viņi redz, kā tiek stādīti kociņi, kā blakus jaunaudzē paaudzies kādreizējais mazais stādiņš. Parādām, kā to lietu dara, un arī to, ka šis darbs nav viegls,” tā Mārtiņš.

Savukārt klases audzinātāja Lauma Zariņa stāsta, ka skolēni noteikti piedalīsies arī Lielajā talkā, kura šosestdien notiks visā Latvijā un kuras devīze ir “Celies, posies, iesaisties!”.

Mežziņa Mārtiņa Freimaņa vadībā priedīti stāda trešklasnieks Ritvars Bodnieks. Foto: Timurs Subhankulovs

“Noteikti piedalīsimies! Skolas dārzniece ierādīs vietiņu, kur nogrābsim pērno zāli, bet patiesībā daudz darba nebūs. Skolai blakus ir bērzu birz­taliņa, tādēļ bērniem jau no pirmajām klasītēm ierādām sakopšanas darbiņus. Viss vienmēr ir skaisti.”

Vecsaules pamatskola jau kopš 2010. gada darbojas Ekoskolu programmā, kas veido priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu, apkārtējās vides sakopšanu un saudzēšanu. Kopš 2013. gada skola saņēmusi augstāko novērtējumu – Starptautisko zaļo karogu un ekoskolu sertifikātu. Kā stāsta dabaszinību skolotāja Dace Sausā, skolēni ar aizrautību apgūst zaļo dzīvesveidu un labprāt piedalās LVM programmas “MammaDaba” rīkotajos pasākumos. “Esam iecienījuši nodarbības mežā. 6. klašu skolēni katru gadu dodas Meža ekspedīcijā. Vairākkārt esam sastapušies ar slaveno Cūkmenu. Šajā mācību gadā Cūkmens paviesojās pie mums skolā un atveda lielisku dāvanu. 4.a klases skolēni dāvanā saņēma priežu sēklas, un 22. aprīlī Starptautiskajā Zemes dienā tās iesējām. Tagad bērniem atbildīgs laiks priekšā – stādiņi jākopj un jāsaudzē. Interesanti ir meža stādīšanas pasākumi. Kad bija iespēja, vienmēr pieteicāmies stādīt mežu. Dažkārt esam braukuši apraudzīt savus stādījumus. Mums vienmēr ir palaimējies sastapties ar labiem mežkopjiem – sava darba patriotiem. Tad arī darbs labāk sokas. Ir izdarīts labs darbs un iegūtas pozitīvas emocijas ilgākam laikam.”

Talkas visiem

Vecsaules pamatskolas 3. klases bērni kopā ar audzinātāju, mežzini Mārtiņu un Emīla tēti – Meža dienas darbi gandrīz jau galā, kam sekos pasākuma jautrākā daļa – desiņu cepšana ugunskurā. Foto: Timurs Subhankulovs

Meža stādīšana Skaistkalnes iecirknī ir tikai viens no pasākumiem, ko Atvērto meža dienu laikā visos novados ik pavasari rīko LVM. Tas nozīmē ne tikai jauno kociņu stādīšanu, bet arī iespēju ikvienam piedalīties atpūtas vietu labiekārtošanā, pastaigu taku atjaunošanā un citās apkārtējās vides sakopšanas talkās. “Atvērtās meža dienas ļauj saturīgi pavadīt dienu svaigā gaisā un kopā ar tuvajiem paveikt vērtīgu darbu apkārtnes uzlabošanā, lai jaunajā dabas tūrisma sezonā baudītu atpūtu sakoptā un tīrā vidē. Darbu ir daudz, katrs var izvēlēties sev piemērotāko, piemēram, atbrīvot no kritalām upes gultni vai stādīt kokus bijušajā karjerā. Kad paši iesaistāmies un ieguldām savu darbu vides sakopšanā, tad arī izturamies pret to atbildīgāk un saudzējam arī mežā izveidoto infrastruktūru, kas bez maksas pieejama ikvienam atpūtniekam visa gada garumā,” skaidro LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

Atvērtās meža dienas risinās jau kopš marta, bet interesenti vēl šonedēļ var pagūt piedalīties meža stādīšanas un vides sakopšanas darbos – rīt Alūksnes novadā pie Meistara ezera, ceturtdien – LVM Ogres iecirknī, sestdien – bijušajā karjerā Klīves iecirknī. Savukārt 11. maijā plānota meža stādīšana Ūdrukalna skatu torņa apkārtnē Usmas ezera austrumkrastā (plašāka informācija meklējama LVM mājaslapā “www.lvm.lv”).

Gada pasākums Tērvetē

“Patlaban īpaši jāpiekodina uzmanīties ar uguni. Pērn pēkšņi izcirtuma vidū kā no zila gaisa sāka degt, nodega pushektāra piecgadīgas jaunaudzītes. Pie vainas bija izsmēķis, kura dēļ liels darbs pagalam. Tomēr priecē, ka vismaz jaunieši arvien vairāk saprot – mežā ar uguni spēlēties nedrīkst,” tā mežzinis Mārtiņš Freimanis. Foto: Timurs Subhankulovs

Būtiski, ka tradīcijām bagātās Atvērtās meža dienas ir kā ievads gada lielākajam pasākumam – Latvijas Meža dienām. Tās gaidāmas tieši pēc mēneša – 27. un 28. maijā Tērvetē jaunajā LVM dabas parka tematiskajā daļā “Kurbada pasaule”.

Tas ir vērienīgākais meža izziņas pasākums Baltijā, kas pulcē dažādas ar mežu un dabu saistītas organizācijas, mudinot visu vecumu bērnus un pieaugušos apmeklēt dažādas meža izziņas pieturas un piedalīties dažnedažādās aktivitātēs kopā ar rūķiem, īstiem meža večiem. Un, protams, klātienē varēs satikt arī Cūkmenu!

Īpaši gaidītas ciemos skolas un ģimenes, lai iepazītu meža audzēšanas ciklu no sēkliņas līdz koka mājai, kā arī izzinātu mācību un karjeras iespējas meža nozarē vairāk nekā 80 meža izziņas pieturās.

Jāpiebilst, ka kovidsērgas dēļ iepriekšējos divus gadus pasākums nenotika, bet iepriekšējā reizē 2019. gada Latvijas Meža dienas apmeklēja vairāk nekā 12 000 interesentu, iepazīstot mežu no dažādiem skatupunktiem: atklāja noslēpumainās zemes dzīles un derīgos izrakteņus, iepazina aizraujošo arboristu darbu, piedalījās Latvijas Staltbriežu piebaurotāju kluba demonstrējumos un vēroja medību suņu parādi. Lielu apmeklētāju interesi piesaistīja modernā meža apsaimniekošanas un ceļu būves tehnika. Pasākuma dalībnieki savām rokām varēja pagatavot gan putnu būrīti, gan spalvu rotu. Apmeklējot daudzveidīgos ar mežu saistīto mācību iestāžu stendus, jauniešiem bija iespēja iepazīt un uzzināt, kuru profesiju pārstāvjus gaida meža un kokrūpniecības nozare.

Latvijas Meža dienas rīko LVM sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību, Latvijas Meža īpašnieku biedrību, Latvijas Kokrūpniecības federāciju, biedrībām “Zaļās mājas” un “Zaļā josta”.

