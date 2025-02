Krievijas trieciendrons trāpījis vairogam, kas uzbūvēts, lai ierobežotu radiāciju no Čornobiļas atomelektrostacijas, piektdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka radiācijas līmenis nav palielinājies.

“Pagājušajā naktī Krievijas bezpilota lidaparāts ar spēcīgu kaujas galviņu trāpīja pa vairogu, kas aizsargā pasauli no radiācijas Čornobiļas atomelektrostacijas sagrautajā ceturtajā reaktorā,” paziņoja Zelenskis.

Drona trieciena rezultātā vairogs tika bojāts un sākās ugunsgrēks, kas tika apdzēsts, norādīja prezidents.

“Vienīgā valsts pasaulē, kas uzbrūk šādiem objektiem, okupē atomelektrostacijas un karo, nerēķinoties ar sekām, ir mūsdienu Krievija,” piebilda Zelenskis.

ANO Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) arī ziņoja par sprādzienu objektā un norādīja, ka “radiācijas līmenis gan iekšpusē, gan ārpusē joprojām ir normāls un stabils”. IAEA arī publicēja attēlus, kurā redzams aizdedzies drons pēc sadursmes.

1986.gada 26.aprīlī Čornobiļas AES ceturtais reaktors pēc neveiksmīga eksperimenta eksplodēja, izmetot gaisā milzīgu radioaktīvā piesārņojuma mākoni, ko vēji iznēsāja pāri lielai daļai Eiropas. Sevišķi smagi cieta Ukraina, Baltkrievija un Krievija.

2016.gadā Ukrainā tika uzbūvēts milzīgs tērauda vairogs pāri Čornobiļas atomelektrostacijas atliekām, lai uz turpmākajiem gadu desmitiem nodrošinātos pret tālākām radioaktīvo vielu noplūdēm.

Ukrainas Gaisa spēki ziņoja, ka Krievija naktī uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 100 trieciendroniem un dronu imitācijām.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025