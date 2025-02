Volodimirs Zelenskis Foto. Scanpix/EPA/OLIVIER MATTHYS

Tramps maina ASV politiku pret Ukrainu? Tam ir skaidri nojaušamas pazīmes







ASV prezidents Donalds Tramps trešdien mainīja trīs gadus ilgo ASV politiku pret Ukrainu, sakot, ka viņš un Krievijas līderis Vladimirs Putins vienojušies sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā. Par to ziņo The Associated Press.

“Tas raidīja potenciāli dramatisku signālu, ka Vašingtona un Maskava varētu strādāt kopā, lai panāktu vienošanos par karadarbības izbeigšanu Ukrainā, apejot šīs valsts valdību. Tas iezīmētu lūzumu Baidena administrācijas nelokāmajā nostājā, ka Kijivai jābūt pilntiesīgai dalībniecei jebkuros pieņemtajos lēmumos,” teikts rakstā.

Tiek atzīmēts, ka vēl viens trieciens Ukrainas centieniem bija ASV aizsardzības ministra Pīta Hegseta paziņojums NATO galvenajā mītnē Briselē, ka Ukrainai dalība NATO ir nereāla, ka tai būtu jāatsakās no cerībām atgūt visas savas teritorijas no Krievijas un jebkādas drošības garantijas Kijivai jāsniedz Eiropas valstīm.

Pēc tam, kad Krievija 2022. gada februārī iebruka Ukrainā, Baidena administrācija pievienojās citām NATO dalībvalstīm, apsolot, ka Ukrainai dalība Rietumu militārajā aliansē ir “neizbēgama”. Tramps trešdien savukārt sacīja: “Viņi jau ilgu laiku ir runājuši, ka Ukraina nevar iestāties NATO. Un man ar to viss ir kārtībā.”

“Zelenskis centās uzvilkt drosmīgu seju laikā, ko daudzi Ukrainā uzskatīs par lielu vilšanos. Sociālo mediju ierakstā viņš teica, ka viņam ar Trampu bijusi “jēgpilna saruna”, kuras laikā viņi pārrunāja “miera panākšanas iespējas” un “Kijivas vēlmi sadarboties komandas līmenī,” norāda izdevums.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ka Tramps aicināja ātri izbeigt karadarbību un panākt miermīlīgu izlīgumu, un ka “Krievijas prezidents atbalstīja vienu no galvenajām ASV prezidenta tēzēm, ka ir pienācis laiks abām mūsu valstīm strādāt kopā.”

Krievijas prezidents uzaicināja ASV prezidentu apmeklēt Maskavu un pauda gatavību uzņemt Krievijā ASV amatpersonas abpusēji interesējošos jautājumos, protams, ieskaitot Ukrainu, Ukrainas izlīgumu.

Tikmēr Ukraina ir piedāvājusi vienoties ar Trampu par nepārtrauktu amerikāņu militāro palīdzību apmaiņā pret Ukrainas minerālrūpniecības attīstību, kas ir būtiski daudzu veidu tehnoloģijām. ASV finanšu ministrs Skots Besents atrodas Ukrainā, lai iegūtu rakstiskas garantijas, ka ASV varēs piekļūt “saviem” retzemju elementiem, kā arī naftai un gāzei.