VIDEO. "Deputātus restorānā neielaist!" Armaņeva piketa laikā izsaka dīvainu priekšlikumu







Viesmīlības nozares pārstāvji vakar piketā pie Saeimas lūdza sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem noteikt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi 12% apmērā, aģentūru LETA informēja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) prezidents Andris Kalniņš.

Maija Armaņeva piketa laikā jautā viesnīcas “Relais Le Chevalier” pārstāve Jūlijai Žagunovai, ko viņa vēlētos nodot koalīcijas deputātiem, kuri nav gatavi atbalstīt ēdināšanas nozari?

“Kad jums dzimst bērns un jūs gribat to nosvinēt restorānā, atceraties par to, ka mēs strādājam. Kad jums ir kāzas vai dzimšanas diena un jūs atkal gribat nosvinēt restorānā, atceraties, ka mēs strādājam jums un citiem. Kad jums ir bēres un jūs pasūtat mielastu restorānā, jūs arī atceraties, ka mēs strādājam. Neatkarīgi no iemesla, vai tās ir brokastis, pusdienas vai vakariņas, mēs visi strādājam. Kamēr mēs strādājam, jums ir, kur nākt. Bet, ja tā turpināsies, notiks divi šausmīgi notikumi. Pirmais – restorāni vērsies ciet, otrais – mēs brauksim prom, jo, ja šeit mēs nevaram izdzīvot un šeit mūsu valsts nevar mums dot darbu, nevar dot mums profesiju, tad jūs šeit paliksiet vieni,” atbild Žagunova.

“Zini, kas ir jādara, manuprāt? Atceries, kā bija Covid-19 laikā, kad mēs nedrīkstējām ieiet iekšā restorānā, neparādot QR kodu? Šoreiz ir jādara tā, pirms ieiet iekšā restorānā, jums jāpajautā, kur jūs strādājat. Ja tas ir no koalīcijas esošais deputāts, ieeja ir aizliegta,” iesaka Armaņeva.

“Jā, mums ir tiesības jūs neapkalpot, ja jūs mūs neatbalstāt,” nosaka viesnīcas pārstāve.