Krievijā Karēlijā ūdens masām pārraujot Baltās-Baltijas jūras kanāla dambi, kas bija uzbūvēts rekonstrukcijas darbu veikšanas gaitā, dzīvību zaudējis viens cilvēks, pavēstīja reģiona varasiestādes.

Negadījums notika pirmdienas rītā Segežas pašvaldības rajonā starp Baltās-Baltijas jūras kanāla desmitajām un 11.slūžām.

Dambja pārrāvuma rezultātā viens cilvēks gājis bojā, divi tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.

Ūdens masu aizplūšanas virzienā atrodas vasarnīcu kooperatīvs “Baltijskij”, bet slūžās esot pierakstīti 11 cilvēki, pavēstīja Karēlijas gubernators Artūrs Parfenčikovs.

Sākotnēji tika ziņots par sešiem pazudušajiem, bet meklēšanas un glābšanas operāciju gaitā izdevies atrast četrus cilvēkus, arī divus bērnus.

Saskaņā ar Ārkārtas situāciju ministrijas Karēlijas nodaļas datiem avārijas laikā nopostītas trīs mājas.

“Telegram” kanālā “Podjom” publicēts katastrofas vietas video. Tajā teikts, ka līdz ar pagaidu dambi aizskalotas mājas ar cilvēkiem.

Kremļa propagandas medijs TASS vēstīja, ka sapostītas 13 mājas.

Until 1961 this was called by the name it got when it was built, The Stalin White Sea Baltic Canal.

Built entirely by hand by forced labour in 20 months between 1931-33 by labourers from the Gulags the canal is too shallow to be of much use but 25,000 of the labourers died of… https://t.co/bRShVnCwSi

— Paddy Manning ن (@PaddyJManning) July 29, 2024