Normunds Bergs, Elektronikas un IT jomu uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs, LIAK prezidents un LTRK padomes loceklis, TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja, ka LMT un Tet ir valsts kontrolēti uzņēmumi un to nonākšana zviedru akcionāru rokās būtu nesaprātīgs lēmums.

Viņš tika lūgts komentēt nesen izskanējušo informāciju, ka Latvijai stratēģisko uzņēmumu LMT un Tet nākotne tiekot lemta slepenībā un steigā.

Normunds Bergs raidījumā stāsta: “Gan Tet, gan LMT šobrīd ir valsts kontrolēti uzņēmumi. Savukārt pēc tā, kas parādījās, škiet, ka [portālā] LSM – slepenais, analītiskais vai stratēģiskais, konsultatīvais dokuments paredzēja scenāriju, ka tos varētu apvienot un kontrolpaketi faktiski atdod zviedru akcionāriem “Telia”.

Manuprāt, mēs galīgi neesam 90. gados – es domāju, ka abi šie uzņēmumi ir tādi, kuri var daudz ko iemācīt arī saviem zviedru akcionāriem, un es domāju, ka atdot valsts kontroli projām būtu kā minimums nesaprātīgi. Es domāju, ka nākamos 10 gadus abi šie uzņēmumi varētu visu savu peļņu novirzīt aizsardzības industrijai, inovācijām un tiem pašiem fizikas, matemātikas skolotājiem. Tas ir tas, kas šobrīd iztrūkst – diezgan skaidra valsts stratēģija, ko darīt ar to peļņu, jo uzņēmumi ir pelnoši.”

Eksperts norāda, ka neredz nemazāko iemeslu, kāpēc būtu nepieciešams atdot prom kontroli pār šiem uzņēmumiem. Viņš arī pauž neizprati, kāpēc ap notiekošo ir slepenība.

“Tas muļķīgākais visā tajā ir tas, ka ir noplūduši kaut kādi informācijas fragmenti – mēs zinām, ka šāds te pētījums vai ieteikums eksistē, bet tas ir noslepenots.”

LA.LV jau iepriekš vēstīja Latvijas Industrijas attīstības konfederācijas pausto, ka Latvijai stratēģisko uzņēmumu LMT un Tet nākotnes lemšana nedrīkst notikt slepenībā.