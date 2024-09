Norvēģija pārspēj pasauli: elektroauto ir tās jaunā norma, kas pierāda, ka pāreja uz zaļo enerģiju ir iespējama jebkur Ieteikt







Nozares dati liecina, ka Norvēģijā elektrisko automašīnu skaits ir pārsniedzis benzīna automašīnu skaitu, padarot to par pirmo valsti pasaulē, kurā elektriskā mobilitāte ir kļuvusi par normu. Norvēģijas ceļu federācijas pētījums liecina, ka elektroauto ir ieguvušī lielu popularitāti, un to skaits ir praktiski līdzvērtīgs benzīna automašīnām, vēsta “The Guardian”.

Neskatoties uz to, ka tirgū joprojām visvairāk ir mazizmēra dīzeļauto, to pārdošanas apjomi pēdējā laikā ir ievērojami samazinājušies. Norvēģijas ceļu federācijas direktors direktors Ojvinds Solbergs Torsens (Øyvind Solberg Thorsen) šo tendenci raksturo kā vēsturisku pagriezienu, norādot, ka jau pirms desmit gadiem bija vērojamas pazīmes par to, ka šī tirgus niša sāks zaudēt savu nozīmi.

Paradoksāli, ka Norvēģija, būdama tradicionāli ar fosilo kurināmo bagāta valsts, ir kļuvusi par pirmrindnieci elektroautomobiļu tirgū, nosakot mērķi, ka līdz 2025. gadam visas jaunās automašīnas, kas pārdotas šajā valstī, būs elektriskas, tādējādi skaidri parādot, ka enerģētikas pāreja ir iespējama pat valstīs ar lielu atkarību no fosilā kurināmā.

Norvēģijas auto tirgus augustā piedzīvoja strauju elektrifikāciju, jo elektriskie automobiļi veidoja 94,3% jaunajām auto reģistrācijām, ko galvenokārt veicināja “Tesla Model Y” modeļa lielais pieprasījums.

Cenšoties samazināt emisijas, Norvēģija ir ieviesusi plašas atbalsta programmas elektriskajiem automobiļiem, kas ir būtiski samazinājuši to iegādes izmaksas. Rezultātā Norvēģija ir kļuvusi par vienu no pasaules līderiem elektroautomobiļu tirgū, kamēr citās Eiropas valstīs šis process norit krietni gausāk.