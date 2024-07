Ķīnas elektroauto nākotne Latvijā. Vai Latvijā varēsim iegādāties Ķīnas elektroauto par ķīniešu cenām? Ieteikt







Inchcape Latvija uzņēmuma vadītāja Diāna Šafīra

Latvijas auto tirgū vienmēr būtiska nozīme ir bijusi cenai. Tāpēc jaunu auto iegādes ziņā mēs visai būtiski atpaliekam no saviem kaimiņiem. Igauņi un lietuvieši salīdzinoši ir gatavāki investēt lielāku summu, iegādājoties jaunu automašīnu, lai pēc tam dzīvotu mierīgi, veicot tikai regulāras apkopes. Savukārt Latvijā automašīnu pircēji ir salīdzinoši gatavāki lielākas summas investēt automašīnas lietošanas periodā, kas, protams, pozitīvi veicina automašīnu remonta darbnīcu tirgus attīstību.

Līdzīgu tendenci varam novērot arī Latvijas jauno elektroauto tirgū, kas kaut cik nozīmīgas dzīvības pazīmes sāka izrādīt tikai brīdī, kad šo transportlīdzekļu iegādi privātpersonām sāka subsidēt. Papildu uzrāvienu šā gada sākumā elektroauto Latvijā piedzīvoja līdz ar lētāku Ķīnas auto aktivizēšanos vietējā tirgū, kas šā gada pirmajos piecos mēnešos pat ievērojami apsteidza elektroauto zīmolu Tesla.

Kopumā Ķīnas auto Latvijas tirgū varam uzskatīt par jaunpienācējiem, jo līdz šim Latvijas autoparkā ilgstoši dominējuši Eiropas un atsevišķu citu Āzijas valstu auto zīmoli (Japāna, Dienvidkoreja). Tomēr izskatās, ka iespēja iegādāties jaunu elektroauto cenu kategorijā no 25 līdz 30 tūkstošiem ir spējusi uzrunāt arī pircējus Latvijā.

Ņemot vērā cenas faktora lomu, vēl lielāku interesi par elektroauto Latvijā noteikti varētu veicināt lietotu elektroauto tirgus paplašināšanās un jaunu elektroauto iegādes subsidēšana juridiskajām personām.

Ķīna – tātad elektroauto

Ķīna ir pasaules lielākais automobiļu tirgus. Tā ir kļuvusi gan par lielāko auto ražotāju, gan arī lielāko auto tirgus placi, kur autoražotāji savā starpā ļoti asi konkurē par pircējiem. Pavisam Ķīnā pērn pārdoti gandrīz 22 miljoni jaunu auto. Tostarp visai strauji pieaug elektromobiļu popularitāte, kas šobrīd veido jau vairāk nekā ceturtdaļu no kopējā auto tirgus.

Autoražotāju cenu kari ir noveduši pie tā, ka Ķīnā ražotās automašīnas vietējā tirgū ir ievērojami lētākas un dažkārt tiek tirgotas visai tuvu pašizmaksai. Pie tam, interesanti, ka viens no šo cenu karu līderiem ir tieši Tesla, kas Ķīnas tirgū agresīvi konkurē ar vietējiem auto zīmoliem. Tas savukārt vietējos Ķīnas auto zīmolus vieglākas peļņas meklējumos ir spiedis lūkoties jaunu tirgu virzienā, tostarp uz Eiropu un arī Latviju.

Ķīnas auto tirgus līderis ir BYD, kas vienlaikus ir arī lielākais pasaules elektroauto ražotājs. Tas pērn kopumā pārdeva vairāk nekā 3 miljonus automašīnu. Salīdzinoši, Teslai aizvadītajā gadā izdevās pārdot 1,81 miljonu automobiļu. Kopumā šobrīd Eiropas tirgū jau ir ielauzušies vairāk nekā 20 ķīniešu auto zīmoli.

Ķīnas cenas neredzēt

Vai Latvijā varēsim iegādāties Ķīnas elektroauto par ķīniešu cenām? Visdrīzāk, tomēr nē, jo automašīnas, kas tiek tirgotas Ķīnas vietējā tirgū un Eiropā, tomēr atšķiras. Eiropā ir stingrākas drošības prasības un tamdēļ automašīnas ir nepieciešams aprīkot ar atšķirīgu programmatūru un sensoriem. Ķīnas auto Eiropas versijas nereti ir arī nedaudz lielākas un savādāk aprīkotas, lai labāk atbilstu eiropiešu braukšanas ieradumiem. Nozīmīgu cenas pieaugumu veido arī loģistikas izmaksas, lai auto no Ķīnas atvestu līdz Eiropai. Jāņem vērā arī auto klašu atšķirības – tāpat kā Eiropā ir gan masu segmenta, gan premium klases auto, arī Ķīnas auto marku diapazons ir dažāds – gan dārgākas, gan lētākas klases automašīnas.

Tomēr, neskatoties uz to, Ķīnas auto tik un tā ir ievērojami lētāki, un tas savukārt ir radījis bažas gan Eiropas autoražotājiem, gan Eiropas Komisijai (EK), kas veica plašāku izmeklēšanu par Ķīnas valdības subsīdijām elektroauto ražotājiem. Lai veicinātu godīgu konkurenci, EK jūlija sākumā nolēma Ķīnas elektroauto piemērot papildu nodevu 17 % līdz 38 % apmērā atkarībā no automobiļa markas. Tiek prognozēts, ka tas varētu samazināt Ķīnas elektroauto importu par līdz pat 40 %. Vēl redzēsim, kādu iespaidu šis tarifu pieaugums atstās uz Ķīnas auto pirktspēju Latvijā.

Elektroauto situācija Latvijā

2023. gadā Latvijā kopumā tika reģistrētas 18 447 jaunas vieglās automašīnas. Salīdzinot pēc degvielas veida, pērn dominēja benzīna dzinēji (67 %) un dīzeļa automašīnas (20 %). Ar 8,8 % elektroauto ierindojās trešajā vietā, aiz sevis atstājot ārēji uzlādējamos hibrīdauto (2 %) un sašķidrinātās gāzes automobiļus (2 %).

Aizvadītajā gadā kopumā Latvijā tika reģistrēti 1624 jauni un 1041 lietots vieglais pasažieru elektroauto. Tostarp jaunie elektroauto pērn piedzīvoja kāpumu par 52,1 %, salīdzinājumā ar 2022. gadu.

Tomēr elektroauto skaits pret kopējo reģistrēto vieglo automašīnu skaitu Latvijā joprojām ir salīdzinoši niecīgs, un tāpēc 2022. gada pavasarī, līdzīgi kā daudzās citās Eiropas valstīs, tika iedarbināta atbalsta programma, pateicoties kurai divu gadu laikā ir subsidēta 1 650 elektroauto un hibrīdauto iegāde.

Atbalsta programmas ietvaros jauna elektroauto iegādei atbalsts ir 4 500 eiro. Atbalsts lietota elektroauto iegādei ir palielināts no 2250 uz 3350 eiro, savukārt jauniem plug-in hibrīdiem no 2250 uz 4500 eiro. Nododot savu veco auto ar iekšdedzes dzinēju utilizācijai apstrādes uzņēmumam, par to turpmāk varēs saņemt 2000 eiro lielu papildus finansējumu (atbalsta pieaugums par 1000 eiro).

Tāpat, pilnveidojot atbalsta programmu, turpmāk daudzbērnu ģimenēm būs pieejams 6750 eiro atbalsts piecvietīgam elektroauto un jauna plug-in hibrīdauto iegādei, bet piecvietīgam lietotam elektroauto – 5000 eiro. Savukārt septiņvietīgam jaunam elektroauto un jaunam hibrīdauto atbalsts būs 9000 eiro, bet septiņvietīgam lietotam elektroauto – 6750 eiro.

Dominē Rīga un Pierīga

Jāņem gan vērā, ka elektroauto savas salīdzinoši augstās cenas dēļ visu laiku bija vairāk tomēr statusa simbols. Savukārt ķīniešu auto ar savu pievilcīgāko cenu šos svaru kausus varētu pārvilkt vairāk mobilitātes virzienā. Pieaugošu lomu spēlē arī tādi papildu bonusi kā bezmaksas stāvvietas un iespēja izmantot sabiedriskā transporta joslas Rīgā. Tas arī lielā mērā ir bijis no iemesliem, ka vairāk nekā 70 % no visiem Latvijā reģistrētajiem vieglajiem elektroauto atrodas Rīgā un Pierīgā (Rīgā apmēram 50 %).

Vēl viens no faktoriem, ko apsver liela daļa iedzīvotāju, pirms iegādājas elektroauto, ir tā uzlādes iespējas savā dzīvesvietā, jo tas var būtiski samazināt ekspluatācijas izdevumus. Ir redzētas situācijas, kad uzlādes vads sniedzas no ceturtā stāva dzīvokļa uz pagalmā novietotu elektroauto, tomēr daudzstāvu jaunceltnēs jau šobrīd ir iespēja instalēt lādēšanas iekārtas, piemēram, pazemes stāvvietās. Arī es pati jau divus gadus pārvietojas ar elektroautomašīnu un savas daudzstāvu mājas pazemes stāvvietā esmu uzstādījusi lādēšanas iekārtu, kas ir ērts risinājums.

Ne visiem ir iespējams uzlādēt auto mājas apstākļos, tāpēc uzlādes infrastruktūras pieejamībai ir ļoti nozīmīga loma. Arī šajā ziņā reģioni iepaliek Rīgai un Pierīgai, kur elektroauto uzlādes infrastruktūra ir daudz labāk attīstīta.

Šobrīd saņemam visai plašus solījumus attīstīt uzlādes infrastruktūru, savukārt autoražotāji aktīvi strādā pie tā, lai samazinātu akumulatoru izmaksas, vienlaikus kāpinot attālumu, ko iespējams nobraukt ar vienreizēju akumulatora uzlādi. Piepildoties šiem solījumiem, elektroauto varētu kļūt pieejamāks vidējai mājsaimniecībai gan cenas, gan ērtības ziņā. Tostarp Ķīnas auto nozare šobrīd dara ļoti daudz, lai elektroauto iegūtu masu simpātijas un pāraugtu statusa simbola un pilsētas auto apzīmējumu.