Prokrieviskās organizācijas “GVD Baltija” vadītājs Staņislavs Bukains pie Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēkas informē par 13.janvārī iepretim Ministru kabinetam plānotu protesta akciju. Foto. Edija Pālens/LETA

Nosauc personu, kas ar SUP dēli iepeldēja Krievijā. Tā ir no kādas antifašistu kopienas







Nedēļas nogalē ar SUP dēli no Latvijas Krievijā nelikumīgi nokļuvušais vīrietis ir organizācijas “Baltijas antifašisti” krimināllietā apsūdzētais prokremliskais aktīvists Staņislavs Bukains, noskaidroja aģentūra LETA. Aizvadītās nedēļas nogalē, ar SUP dēli šķērsojot Zilupes upi, no Latvijas Krievijā nelikumīgi nokļuvis kāds vīrietis ar bērnu. Robežas šķērsotāji tika aizturēti Krievijā un VRS ir pieprasījusi Krievijas pusei oficiālu informāciju par personu statusu šajā valstī.

Vienlaikus Valsts robežsardze par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu sākusi kriminālprocesu. Tagad LETA noskaidroja, ka robežu šķērsojis Bukains ar meitu. Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūrai LETA apliecināja, ka policijā ir sākts kriminālprocess par mazgadīga bērna nolaupīšanu.

“Ir zināms, ka bērna tēvs kopā ar bērnu ir nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Krievijas robežu, ko fiksēja Valsts robežsardze, kura arī ir sākusi kriminālprocesu. Abas personas aizturētas Krievijā,” norādīja policijā.

Tikko kā par šo noziedzīgo nodarījumu tika saņemta informācija, dienesti veica visas nepieciešamās darbības, tostarp bērns ir izsludināts starptautiskā meklēšanā, kā arī ziņojums par to ir iekļauts “Interpola” datubāzē un Krievijas iestādēm caur “Interpolu” ir nosūtīts pieprasījums informēt par bērna atrašanās vietu un pieņemtajiem lēmumiem, norādīja policijā.

Lai pēc iespējas ātrāk un sekmīgāk atrisinātu situāciju, visas darbības tiek veiktas ciešā sadarbībā ar iekšlietu dienestiem, kā arī iekšlietu resors ir nodevis informāciju arī Tieslietu ministrijai un Ārlietu ministrijai, kas šo jautājumu risina arī atbilstoši savai kompetencei.

Arī pazudušu cilvēku meklēšanas organizācija “Bezvēsts.lv” sociālajā tīklā “Facebook” raksta, ka 21.jūlijā pastāvīgajā dzīvesvietā tēvs nav atgriezis bērnu – 2019.gadā dzimušo Moniku Bukaini.

Pastāv aizdomas, ka Monika tēva pavadībā šķērsojusi Latvijas robežu Krievijas virzienā. Tēvs var pārvietoties ar asfalta krāsas automašīnu “Alfa Romeo” ar valsts reģistrācijas numuru MR8904, teikts organizācijas paziņojumā.

Bukainam tiesāšanas process Latvijā vēl nebija sācies, jo, kā LETA noskaidroja prokuratūrā, krimināllietā joprojām turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Šajā krimināllietā drošības līdzekļi apsūdzētajam bija vairāki, proti, aizliegums izbraukt no valsts, aizliegums tuvoties noteiktām personām, pieteikšanās Valsts policijas noteiktā laikā, dzīves vietas maiņas paziņošana. Prokuratūra bija saņēmusi informāciju, ka ir pārkāpts viens no drošības līdzekļiem, proti, 23.jūlijā apsūdzētais nav ieradies un pieteicies policijā, apliecināja prokuratūrā.

Ņemot vērā, ka drošības līdzeklis pārkāpts, prokuratūra vēl lems, vai rosināt tiesu piemērot viņam bargāko drošības līdzekli – apcietinājumu.

Jau vēstīts, ka pērn oktobrī prokuratūra cēlusi apsūdzības sešiem Latvijas valstspiederīgajiem par noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” vadīšanu un piedalīšanos šīs organizācijas pastrādātajos noziegumos. Jau tobrīd trīs no personām bija izsludinātas meklēšanā.

Apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma panta par noziedzīgas organizācijas vadīšanu vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos noziegumos. Par šādu noziegumu var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem.

Minētās personas ir prokremliskā aktīviste Tatjana Andrijeca, Aleksandrs Žguns, Bukains, Sergejs Vasiļjevs, Viktorija Matule un Romans Samuļs.

Jau iepriekš izskanējis, ka Samuļs ir pārcēlies uz dzīvi Baltkrievijā, kur propagandas medijiem kritizējis Latviju. Vasiļjevs presē minēts kā “Baltijas antifašistu” līderis, kurš arī uzstājies Kremļa kontrolētajos propagandas medijos un acīmredzot arī atrodas ārpus Latvijas.

Kriminālprocesu pret tā sauktajiem “Baltijas antifašistiem” Valsts drošības dienests (VDD) sāka 2022.gada 28.novembrī. Izmeklēšanas gaitā VDD ir konstatējis tādas “Baltijas antifašistu” noziedzīgas darbības kā neizpaužamu ziņu nelikumīga vākšana par norisēm Latvijā ar nolūku nodot tās Krievijas specdienestiem, Krievijas izvērstā kara Ukrainā slavināšana un attaisnošana, kā arī finanšu līdzekļu un citu resursu vākšana agresorvalsts Krievijas armijas atbalstam Ukrainā.

Dienests ir konstatējis arī noziedzīgās organizācijas izplatītus aicinājumus iesaistīties Ukrainā notiekošajā karadarbībā Krievijas pusē.

Noziegumu koordinēšanai organizācija platformā “Telegram” izveidoja kanālu “Baltijas antifašisti” un vairākus ar to saistītus kanālus.