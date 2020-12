Foto: EPA/Scanpix/LETA

Nosauc vecuma grupu, kurā Latvijā pieaug ar Covid-19 inficēto īpatsvars Ieteikt 1





Patlaban pieaug to ar Covid-19 inficēto īpatsvars, kuri ir vecāki par 50 gadiem, un īpaši izteikts šis pieaugums ir par 65 gadiem vecāku personu vidū, trešdien preses konferencē pastāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Speciālists uzsvēra, ka šī tendence rada satraukumu, jo tieši šo cilvēku vidū nereti tiek novērts, ka viņi pārslimo slimību smagāk un relatīvi biežāk tiek stacionēti.

SPKC dati liecina, ka joprojām vairums saslimušo gan ir vecumā no 15 līdz 49 gadiem.

Tikmēr saslimšanas gadījumu īpatsvars bērnu vecuma grupās samazinās. Epidemiologa ieskatā saslimstības kritums bērnu vidū sakrīt un būtu skaidrojams ar ieviestajiem drošības pasākumiem izglītības iestādēs.

Vecumā no sešiem līdz 19 gadiem patlaban visaugstākā saslimstība ar Covid-19 ir vecumā no 11 līdz 12 gadiem, kā arī jauniešu no 17 līdz 19 gadu vecumā. Tikmēr pārējās skolas vecuma bērnu grupās situācija, pēc epidemiologa paustā, ir stabila un saslimušo skaits ir neliels.

Savukārt izsekojamo gadījumu skaits patlaban ir nokrities līdz 46,6%, tādējādi vairumā gadījumu epidemiologi nevar piesaistīt saslimšanas gadījumu ar konkrētu infekcijas avotu.

No visiem izsekojamiem gadījumiem vairums jeb 35% inficējušies mājsaimniecībās, kas jau ilgstoši ir visbiežākais inficēšanās veids atklāto gadījumu vidū. Tikmēr 20,1% sasirgušo inficējušies darbavietās.

Perevoščikovs sacīja, ka “visbiežāk noskaidrojam, ka tur ir papildu gadījumi, kad veicam izmeklēšanu kolektīviem”, tādējādi pēc pāris gadījumu atklāšanas un plašāka skrīninga veikšanas tiek atrasti uzliesmojumi. Visbiežāk slimo tie, kas strādā vienā telpā.

Pagājušajā nedēļā strauji audzis īpatsvars tiem sasirgušajiem, kuri inficējušies sociālās aprūpes iestādēs. Kopumā 19% izsekojamo gadījumu inficēšanās notikusi tieši sociālās aprūpes iestādē. Epidemiologs skaidroja šo pieaugumu ar vairākiem pagājušajā nedēļā atklātiem uzliesmojumiem sociālā atbalsta iestādēs.

Tikmēr 11,9% gadījumu cilvēki ar Covid-19 inficējušies ārstniecības iestādēs, kur, pēc SPKC eksperta paustā, inficējās gan darbinieki, gan arī pacienti.

Relatīvs kritums pagājušajā nedēļā novērots to Covid-19 pacientu vidū, kuri inficējušies izglītības iestādēs un privātajos pasākumos.

Mācību iestādēs pagājušajā nedēļā inficējušies 7,7% no inficētajiem ar zināmiem inficēšanās avotiem, kamēr vēl aizpagājušajā nedēļā šis rādītājs bija 8,7%. Līdzīga tendence iezīmējās arī attiecībā uz privātiem pasākumiem, kur kritums ar nedēļas intervālu novērots 1,5 procentpunktu apmērā, patlaban veidojot 3,2% no visiem inficēšanās avotiem, kuriem zināma epidemioloģiskā ķēde.

Kā vēstīts, Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 18 377 personas. Uz 2.decembri, atbilstoši SPKC apkopotajai informācijai, izveseļojušies bija 1823 cilvēki.