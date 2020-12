Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Latvijā plaša Covid-19 izplatība: pēdējo trīs nedēļu laikā jauno gadījumu skaits pieaudzis par 96% Ieteikt 1





Pēdējo trīs nedēļu laikā Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pieaudzis par kopumā 96%, trešdien preses konferencē atklāja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Tikmēr testu skaits šajā laika periodā audzis par 10%. Epidemiologs uzskata, ka pozitīvo gadījumu skaita pieaugumu daļēji var skaidrot ar pieaugumu veikto testu apjomā, tomēr pieaugums gadījumu skaitā ir pārāk liels, tādējādi tas drīzāk būtu skaidrojams ar plašāku Covid-19 izplatību.

Vienlaikus SPKC eksperts atzīmēja, ka novembra vidū situācija sāka stabilizēties, turklāt vienā nedēļā saslimstības pieaugums nokritās līdz 5%, bet pēdējo septiņu dienu laikā atkal novērots straujš pieaugums – 40,7%.

Tikmēr pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars pēdējo septiņu dienu laikā pieaudzis par 1,8%, kas epidemiologa ieskatā ir intensīvs pieaugums. Viņš skaidroja, ka iepriekš pozitīvo testu īpatsvars audzis par 0,5 vai 1%, bet pēdējo septiņu dienu laikā – par gandrīz 2%, patlaban sasniedzot vidēji 9%, kas ir līdz šim augstākais rādītājs.

“Ja pirms četrām nedēļām dienā bija vidēji 36 hospitalizētie, tad aizvadītajā nedēļā šis rādītājs ir pieaudzis līdz 65 hospitalizētajiem,” par Covid-19 pacientu stacionnēšanas tendencēm informēja epidemiologs.

Vienlaikus stacionēto Covid-19 pacientu skaita pieaugums pēdējo septiņu dienu laikā ir 26%.

Pieaudzis arī aizņemto gultasvietu skaits – ja 1.novembrī aizņemtas bija 233 Covid-19 pacientu gultasvietas, tad tagad aizņemtas ir jau vairāk nekā 500 gultas.

Patlaban kopumā 77 pašvaldībās saslimstība ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedzis 100 gadījumus.

“Slimība izplatās vienmērīgi vairākās teritorijās un pietiekami intensīvi,” atklāja epidemiologs.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 690 Covid-19 gadījumi, savukārt 14 sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais Covid-19 pacientu nāves gadījumu skaits.

Četras no mirušajām personām bijušas vecumā no 60 līdz 75 gadiem, četras no – 75 līdz 85 gadiem, bet vēl sešas – no 85 līdz 95 gadiem.

Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 224 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 9002 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 7,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 18 377 personas, bet kopš vakardienas izveseļojušās vēl 17 personas, tādējādi uz 2.decembri, atbilstoši SPKC apkopotajai informācijai izveseļojušies bija 1823 cilvēki. Tikmēr kopumā 16 330 pacientiem ir aktīva slimības gaita.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 76 Covid-19 pacienti, savukārt kopumā stacionāros patlaban ievietoti 516 pacienti. No tiem 470 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 46 – ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 63 pacienti, bet līdz šim kopumā stacionārus pametuši 1434 Covid-19 pacienti.