Noslēdzies Latvijā lielākais uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss Bizness24h







25. maijā Banku augstskolā notika Latvijas lielākā uzņēmējdarbības veicināšanas konkursa Bizness24h fināls. Neatlaidīgākie un drosmīgākie jaunieši prezentēja 3 mēnešu laikā veidotos pārdošanas tuneļus un to iegūtos rezultātus žūrijai.

Konkursa otrajā un noslēdzošajā kārtā dalībnieki ieguva praktisku pieredzi e-komercijā un tiešsaistes pārdošanā. Dalībnieku komandām bija jānodibina sadarbība ar uzņēmumu un jāizveido pārdošanas tunelis kādam tā produktam vai pakalpojumam, kā arī jāveic mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu klientus.

Spēcīgākās 13 komandas prezentēja iegūtos rezultātus fināla žūrijai. Finālā komandas tika vērtētas pēc to iegūtajiem peļņas rādītājiem, piesaistīto klientu skaita, pārdošanas tuneļa tehnisko atbilstību prasībām un tā ilgtspējību.

Dalībnieki konkursa ietvaros izstrādāja pārdošanas tuneļus tādiem produktiem, kā pīrsingu rotām, ziedputekšņu un bišu maizes pulverim, autoskolas pakalpojumiem, programmēšanas kursiem, skrambu un skrāpējumu noņemšanas komplektam un citiem.

Finālistu iegūtos rezultātus pārbaudīja un vērtēja žūrija, kurā darbojās Nordic Group valdes loceklis Uģis Strauss, Bizness24h vadītāja Sigita Balts-Baltiņa, Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece, Swedbank uzņēmumu mārketinga projektu vadītājs Rūdolfs Puķītis, LIAA klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina un Banku augstskolas bakalaura programmas “Biznesa procesu vadība” direktore Lilita Sparāne.

Finālistu komandas pierādīja, ka iepriekšēja pieredze nav nepieciešama, un vecums nav šķērslis jaunu izaicinājumu pieņemšanai un mērķu sasniegšanai. Komandas patīkami pārsteidza žūriju ar 3 mēnešu laikā veidotajiem pārdošanas tuneļiem un to sasniegtajiem rezultātiem.

Žūrija augstu vērtēja dalībnieku neatlaidību konkursa gaitā un entuziasmu, kāds bija novērojams, klausoties fināla prezentācijas. Dalībnieki atzina, ka konkursa laikā ir attīstījuši savas komunikācijas prasmes, jo īpaši sarunās ar uzņēmumu pārstāvjiem, “izkāpuši no komforta zonas”, zvanot un uzrunājot uzņēmumus, ar mērķi nodibināt sadarbību, taču galvenokārt ir ieguvuši noderīgas prasmes un pieredzi biznesa procesos.

“Biznesa Guru 2022” titulu jeb 1. vietu konkursā ieguva komanda “Puchkornishko” (Komandas sastāvā Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēni Arturs Korņējevs, Oskars Mališko un Kristiāns Artūrs Sēlis). Komanda izveidoja pārdošanas tuneli un veica mārketinga aktivitātes modernu apģērbu dizainiem. Kā 1. vietas izcīnītāji, komanda ieguva 2400 eiro atlaidi studijām Banku augstskolā un 600 eiro naudas balvu no Swedbank.

2. vietu izcīnīja komanda “Monopoly” (Komandas sastāvā Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni Arnita Bernāne, Terēze Suveizda un Ivo Dzalbs), kura ar pārdošanas tuneli piedāvāja klientiem iegādāties autoskolas sniegtos pakalpojumus. Komanda balvā saņēma viedpulksteņus no Pulsometrs.lv.

Visbeidzot 3. vietu un biļetes uz festivālu Summer Sound ieguva komanda “But First Business” (Komandas sastāvā Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolēni Estere Linkevica un Kristiāns Kuļšs), kura konkursā aicināja klientus iegādāties programmēšanas kursus.

Finālisti ieguva arī balvas no tādiem konkursa atbalstītājiem, kā Roopert, Latvijas valsts meži, Dienas bizness, Advaita Adventures, Baltic Data, Brain Games, Latvijas Nacionālais teātris, SmartEdu, HiPotential, Matea, MyFitness, Izdevniecība “Avots”, Latvijas Ekspedīcija, NutriBoom, Muffins and More, Euro Top. Komandām bija iespēja tikt arī pie simpātiju balvām, ko izsniedza uzņēmums Southwestern Advantage. 100 eiro naudas balvu saņēma komanda “PBA”, 200 eiro – komanda “Mežoņi” un 300 eiro – komanda “SD-Rent”.

Bizness24h ir Latvijā lielākais ikgadējais izglītojošais uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss Latvijā, kas paredzēts vidusskolas vecāko klašu skolēniem un studējošajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem.

Konkursu organizē Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar Banku augstskolu, Swedbank, Nordic Group un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Konkurss tika organizēts jau 14. reizi, kurā pieteicās rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 900 jaunieši. Konkursa 2. kārtā tika 300 dalībnieki jeb 100 komandas, taču tikai 13 komandas tika finālā un prezentēja iegūtos rezultātus.

Konkursa norises gaitai iespējams sekot līdzi konkursa mājaslapā www.bizness24h.lv vai Facebook lapā www.facebook.com/Bizness24h