Vladislavs Gutkovskis (pa labi) Polijā spēlē kopš 2016. gada. Šosezon 29 mačos ekstraklasē guvis desmit vārtus, tas ir komandas otrais labākais rādītājs, līgā – dalīta 12. vieta. Foto: FC “RAKOW”

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis nostiprina pozīcijas Polijā







Ilmārs Stūriška,”Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis (27) Polijas vienības Čenstohovas “Rakow” sastāvā aizvadījis labāko sezonu karjerā un pagarinājis līgumu ar vienību uz vēl diviem gadiem, tiekot pie nozīmīga algas pielikuma.

“Rakow” it kā nokopēja iepriekšējo sezonu – otrā vieta ekstraklasē, tieši par pieciem punktiem atpaliekot no čempiones, tāpat arī iegūts Polijas kauss. “Pirms sezonas būtu grūti noticēt, ja teiktu, ka mums izdosies to atkārtot. Sastāvs īpaši nemainījās, nebija tik nozīmīgu pastiprinājumu, uzdevums bija izcīnīt vietu Eirokausos. Taču spēlējām ļoti stabili. Mazliet žēl, ka nenosargājām pirmo vietu, jo trīs spēles pirms beigām bijām ļoti tuvu, bet divas nākamās nesanāca. Varbūt patraucēja nervozitāte. Neviens gan nežēlojas, visi ir apmierināti,” “Latvijas Avīzei” stāsta Vladislavs Gutkovskis.

Pirms trim gadiem “Rakow” izcīnīja vietu ekstraklasē un, lai gan tās prezidents Mihals Švierčevskis ir viens no Polijas bagātākajiem cilvēkiem, panākumus gūst nevis ar naudu, bet gan vienotu kolektīvu un treneri Mareku Papšunu, kura uzticību otro gadu bauda arī Gutkovskis. Ziemā viņš vienojās ar vadību par līguma pagarināšanu uz vēl divām sezonām. Jaunais kontrakts paredz par 20–25 procentiem lielāku atalgojumu.

Polijas kausa finālā maija sākumā “Rakow” ar 3:1 pārspēja Poznaņas “Lech”, kas pēcāk atlikušajās trijās kārtās nocēla Čenstohovai zeltu čempionātā. Pirmos vārtus finālā jau sākumā guva Gutkovskis. Ekstraklasē viņam pirmo reizi izdevās sasniegt desmit gūto vārtu robežu, iepriekš ir bijušas sezonas ar septiņiem un astoņiem vārtiem: “Gribēju gūt desmit vārtus, aizvadīju sezonu bez traumām, daudz spēļu, esmu ļoti apmierināts. Nākamajā sezonā vajadzēs likt augstāku latiņu.”

Lieliskas izdevās beigas – septiņās spēlēs pieci precīzi sitieni. “Man tā ir, ka sākumā iet labi, vidū nevaru sevi atrast, beigās pamostos. Jāmēģina būt stabilākam visu gadu, lai nav desmit spēļu klusuma periodi.”

Uz Polijas kausu un arī čempionāta pēdējo spēli klātienē ieradās Vladislava tuvinieki – pirmajā gadījumā tie bija astoņi cilvēki, otrajā – četri. Viņam ir jaunāks brālis un māsa. “Kad ģimene atbrauc, man izdodas labākas spēles, gūstu vārtus. Ļoti forši jūtos, kad radinieki ir klāt,” norāda Vladislavs, īpaši karjerā izceļot vecvecāku lomu – bērnībā viņu regulāri no Jaunciema uz treniņiem Mežaparkā veduši ar automašīnu. Bez atbalsta, iespējams, neizdotos kļūt par profesionālu futbolistu.

Pēc kluba sezonas Gutkovskim brīva ir tikai nepilna nedēļa, jau trešdien uzbrucējs uzsāka individuālus treniņus, un svētdien kopā pulcēsies Latvijas izlase, lai gatavotos četrām UEFA Nāciju līgas D divīzijas spēlēm. Šis trieciencikls noslēgsies 14. jūnijā, bet jau piecas dienas vēlāk jāatgriežas “Rakow” rīcībā. “Protams, gribas atpūsties, bet trešdien biju pie vecākiem un tur ar brāli, māsu uzspēlēju futbolu. Patīk. Visas izlases Eiropā tagad spēlēs, nav ko žēloties,” tā Vladislavs Gutkovskis.