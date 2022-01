Ugunsdzēsēji veic glābšanas darbus Foto: Zane Bitere/LETA

Novērš lielu nelaimi – uguņošanas iekārta varēja apdraudēt cilvēkus. Glābējiem nemierīga diennakts svētku svinēšanas un uguņošanas dēļ







Gadumijā ugunsdzēsējiem bijis daudz darba, tostarp vairāki izsaukumi bijuši saistīti tieši ar svētku svinēšanu un uguņošanu, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Aizvadītajā naktī ap plkst.1.30 glābēji saņēma informāciju no Valsts policijas kolēģiem, ka Brocēnos uz ielas atrodas salūta iepakojums, kas sastāv no apmēram 60 blokiem, no kuriem nostrādājuši bija tikai pieci vai seši, tādējādi pastāvēja draudi, ka uguņošanas iekārta var atsākt darboties un apdraudēt cilvēkus.

Notikuma vietā degšana netika konstatēta. Glābēji salūta kasti ievietoja metāla atkritumu konteinerā, kas tika piepildīts ar ūdeni, tādējādi apdraudējums tika novērsts.

Dažas minūtes pēc pusnakts tika saņemts izsaukums Kāpu ielā Valmierā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju vienstāva saimniecības ēkas jumtā bija trāpījusi petarde, kā rezultātā sāka gruzdēt siens nelielā platībā. VUGD darbu notikuma vietā pabeidza dažu minūšu laikā.

Pēc pusnakts tika saņemti deviņi izsaukumi, kur dega atkritumi, un piecos no šiem gadījumiem blakus vai tvertņu tuvumā atradās izlietotas pirotehnikas kastes.

Piektdienas vakarā ap plkst.21 VUGD saņēma izsaukumu uz Vangažiem, kur piecstāvu mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves priekšmeti astoņu kvadrātmetru platībā. Glābēji pieļauj, ka aizdegšanos, iespējams, izraisījis kaķis.

VUGD pavēstīja, ka no piedūmotā dzīvokļa izglābts mājdzīvnieks un trīs cilvēki, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Ugunsgrēka iespējamais iemesls saistīts ar neuzmanīgu rīcību ar uguni – kaķis, iespējams, bija apgāzis degošu sveci. Dūmu detektors mājoklī netika konstatēts.

Ap plkst.17.30 VUGD saņēma izsaukumu uz Ģertrūdes ielu Rīgā, kur sešstāvu ēkas otrā stāva dzīvoklī dega egle un galds divu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mitekļa bija evakuējušies seši cilvēki. Ap stundas laikā ugunsgrēks tika likvidēts. Dūmu detektors mājoklī bija uzstādīts.

Šorīt ap plkst.6 tika saņemts izsaukums uz Franciska Varslavāna ielu Rēzeknē, kur vienstāvu mājas pagrabā dega sadzīves priekšmeti un griesti 30 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki, no kuriem divi tika nodoti NMPD mediķiem. Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.

Ap plkst.2.30 tika saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Laucesas pagastu, kur aizdedzies divstāvu mājas pagrabs, siena un jumts. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki. Dzēšana turpinās.

Neilgi pēc pusnakts saņemts izsaukums uz Ziemeļblāzmas ielu Rīgā, kur deviņstāvu mājas augšējā stāvā dega dzīvoklis 42 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas tika evakuēti astoņi cilvēki. Divu stundu laikā ugunsgrēks likvidēts. Savukārt vakar ap plkst.19.30 tika saņemts izsaukums Brīvības gatvē Rīgā, kur četrstāvu ēkas augšējā stāva dzīvoklī dega gulta, istabas siena un griesti 25 kvadrātmetru platībā. No degošā dzīvokļa izglābti četri cilvēki, kuri tika nodoti NMPD mediķiem. Dūmu detektors mājoklī netika konstatēts. Iespējamais ugunsgrēka iemesls saistīts ar neuzmanīgu smēķēšanu telpās.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 66 izsaukumus: 28 – uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 – uz glābšanas darbiem, bet 16 izsaukumi bija maldinājumi.