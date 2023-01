Politiķis Māris Kučinskis dažādos laikos

"Nu, nebūsim naivi. Es neesmu ar rožainām brillēm" Māris Kučinskis pārliecināts – Putina atbalstītāji Latvijā ir tūkstošos







Nav jābūt rožainām brillēm par to, ka Latvijas patriotu pēkšņi ir kļuvis vairāk un to skaits, kas uz Krievijas vadoni Vladimiru Putinu skatās kā uz savu prezidentu, būtu samazinājies, intervijā aģentūrai LETA atzina iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS).

Krievijas aktivitāšu atbalstītāju skaits, kuri pēc Valsts drošības dienesta (VDD) iesaistīšanās ir “pazuduši” jau drīz pēc parādīšanās, ir mērāms tūkstošos. VDD ir izveidojis ļoti lielu monitoringa sistēmu un sadarbojas ar policiju šādu personu kontrolē. Kā piemēru ministrs minēja gadījumu, kad janvāra pirmās nedēļas beigās “Tik Tok” parādījās klaji naidīgas un brutālas runas, bet dažu stundu laikā persona atšifrēta un noskaidrota.

Tāpat ministru patlaban uztrauc interneta saziņas vietnes “Telegram” attīstība.

Ja, piemēram, “Facebook” un “Twitter” Krievijas agresiju slavinošu un dezinformāciju izplatošu ierakstu līkne iet uz leju, tad “Telegram” un arī “Tik Tok” tā diezgan strauji ceļas, skaidroja ministrs.

“Nu, nebūsim naivi. Es neesmu ar rožainām brillēm par to, ka Latvijas patriotu pēkšņi ir kļuvis vairāk un to skaits, kas uz Putinu skatās kā uz savu prezidentu, būtu samazinājies. Vienkārši ļoti daudzas darbības, kuras agrāk atļāvās, šobrīd vairs neatļaujas. Jau manis pieminētais gadījums par šo klajo naida runu, proti, kad pie šī cilvēka ieradās, tad viņš esot paziņojis, ka ir vislielākais Latvijas patriots un “Tik Tok” klips esot nevainīgs gadījums,” uzsvēra ministrs.