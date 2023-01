Kučinskis: Līdz rudenim tiks izveidots Krīzes vadības centrs, līdz gada beigām – iedzīvotāju apziņošanas sistēma Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Krīzes vadības centra izveide ir viens no jaunās valdības uzdevumiem, lai jau šogad radītu iedzīvotāju apziņošanas sistēmu, kas būtu saprotama ikvienam un sasniegtu katru pašvaldību un mājsaimniecību, TV24 raidījumā “Dienas personība” uzsver iekšlietu ministrs Māris Kučinskis.

Ministrs norāda, ka Latvija ir starp tām retajām valstīm, kur civilās aizsardzība ir tik ļoti “zem premjera” pārvaldības – par to atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. “Faktiski viss ir jāpārveido, jābūt ļoti lielai sasaistei ar pašvaldībām,” norāda iekšlietu ministrs, kurš izceļ Jēkabpils novada pašvaldības darbu neseno plūdu un to seku novēršanā, kas var kalpot par paraugu civilās aizsardzības sistēmas uzlabošanā. Līdz rudens pusei, sadarbībā ar pašvaldībām un citiem resoriem, plāno pabeigt darbu pie Krīzes vadības centra izveides un prezentēt to premjeram.

Tāpat tiek veiktas likuma izmaiņas apraides sistēmā, lai spētu apziņot iedzīvotājus par krīzes situācijām visā valstī vai lokālos reģionos. Tie būtu paziņojumi īsziņu veidā, kurus plāno ieviest līdz šī gada beigām. “Mēs justos daudz drošāk, ja mums būtu informācija. Mēs nenonāktu tādā stāvoklī, kā gadu atpakaļ pēc kara Ukrainā sākuma, kad daudzi mājās sēž un vienkārši nesaprot, kas jādara – Putins baida ar atomkaru, cilvēki gluži loģiski ir stresā, bet viņiem nav ne mazākās nojausmas, ko darīt,” uzskata M. Kučinskis.

Pilnu sarunu ar iekšlietu ministru Māri Kučinski skaties piektdien, 27. janvārī, TV24 raidījumā “Dienas personība” plkst. 9:30 un 16:00!