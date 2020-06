Foto: Pexels

Avots: Tematiskā avīze “Astronomija un astroloģija 2020”, AS “Latvijas Mediji”.

2020.gada cipari kopsummā dod ciparu 4 (2+0+2+0 = 4). Par ko vēsta šis ciparu virknējums? 2020.gada aktuālākās tēmas pasaulē skaidro sertificēta numeroloģe, astroloģe Inguna Balgalve.

Likumu pieņemšana un ievērošana, nekustamā īpašuma jautājumi, veselības aprūpes un darba slodzes jautājumi. Cipars 4 simbolizē pamatu zem kājām, tāpēc pastāv risks, ka sabruks tas, kam nav stingra un stabils pamats. Savukārt gada skaitli veido 2 un 0. Cipars 2 atbild par sadarbību ar abpusēju ieguvumu, pretējā gadījumā sākas cīņa par to, kurš būs situācijas noteicējs. Cipars 0 simbolizē, ka nav ieguvēju un viss jāsāk no sākuma jeb, kā tautā saka, jāsāk no nulles.

Ko jūnija mēnesis sola Latvijai un pasaulei?

Pasaulē tas būs, iespējams, pagrieziena punkts, kas daudz ko mainīs, jo šajā laikā tiks realizēti jau ilgāku laiku gatavoti plāni. Būs aizsākums vairākām reformām. Pasaulei sevi pieteiks jauni līderi, kas veidos komandu no sev lojāliem cilvēkiem, daudzus līdzšinējos līderus atstājot aiz strīpas.

Latvijā jūnijā turpināsies iesāktās reformas, jo tā, kā bija līdz šim, vairs nevarēs.

Būs jāatsakās no ierastā dzīves ritma, laikus jāgatavojas rudens un ziemas sezonai. Sabiedrība kļūs egoistiskāka un savas intereses uzskatīs par prioritātēm, tāpēc cīnīsies pret katru, kas tās apdraudēs.