Odi dažus cilvēkus kož vairāk nekā citus? Lūk, te iemesls – kāpēc, un padomi, kā izvairīties no odiem







Sākoties vasarai un vasaras priekiem, uzrodas arī odi.. Tomēr ir atsevišķi cilvēki, kurus šie kukaiņi vispār neskar un viņiem tie nekož gandrīz nekad. Ir vairāki faktori, kas to var ietekmēt un kāpēc tas notiek, raksta Huffpost. Pētījumā secināts, ka odi labprātāk izvēlas cilvēkus ar I asinsgrupu – gandrīz divas reizes biežāk nekā cilvēkus ar II tipa asinsgrupu. Pētnieki atzīmēja, ka tas ir saistīts ar cilvēka izgarojumiem, kas odiem palīdz noteikt cilvēka asinsgrupu.

Floridas universitātes entomoloģijas profesors Džonatans F. Dejs uzskata, ka ir nepieciešams veikt vairāk pētījumu par iespējamo odu “kāri” pēc noteiktām asinsgrupām. Taču viņš piekrita, ka odi uztver dažus no mūsu dotajiem signāliem, kas liek kukaiņiem biežāk “uzbrukt” noteiktiem cilvēkiem. “Šie signāli ļauj viņiem zināt, ka viņi dodas uz asins avotu. CO2, iespējams, ir vissvarīgākais. (…) Jo vairāk cilvēks to izdala, jo pievilcīgāks esat šiem kukaiņiem,” saka Dejs.

Bet kas mūs atšķir no lietām, kas arī izdala oglekļa dioksīdu, piemēram, automašīnām? Odi meklē primārās norādes kombinācijā ar to, ko Dejs sauc par “sekundārajiem signāliem”. Piemēram, pienskābe, viela, kas liek mūsu muskuļiem sarauties slodzes laikā, ir viens no šādiem sekundāriem signāliem. Pienskābe izdalās caur ādu, signalizējot odiem, ka esam mērķis, skaidro Dejs.

Odiem ir arī citas lietas, kas palīdz tiem uztvert sekundāros signālus. Jo īpaši lieliska redze. Ja valkājat tumšu apģērbu, jūs vairāk piesaistīsit odus, jo jūs izcelsities uz horizonta, savukārt tie, kas ģērbušies gaišās krāsās, odiem būs mazāk pamanāmi.

Turklāt šie kukaiņi uztver “taustes signālus”, kad tie nolaižas uz jums. Ķermeņa siltums ir patiešām svarīgs “taustes signāls”. Tas ir saistīts ar ģenētiskām vai fizioloģiskām atšķirībām. Tas nozīmē, ka tiem, kuru ķermeņa temperatūra ir nedaudz augstāka, ir lielāka iespēja saņemt odu kodumus.

Kāds cits pētījums atklāja, ka cilvēki, kuri bija izdzēruši vienu alus skārdeni, biežāk piesaistīja odus nekā tie, kuri to nelietoja.

Vislabāk ir izvairīties no maksimālās odu aktivitātes periodiem. Ir ļoti, ļoti maz sugu, kas ir aktīvas dienas vidū. Vislielākā odu aktivitāte ir saullēktā un saulrietā. Protams, šis padoms jums nepalīdzēs, ja, teiksim, jūs rīkosiet draugiem vēlu vakara dārza ballīti.