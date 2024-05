pexels.com/Karolina Grabowska

Dārzkopības speciālisti dažādos portālos internetā dalījušies ar savu pieredzi, kuri augi dārzā atbaida kaitēkļus un var kļūt par sava veida lamatām tiem.

Neatkarīgi no tā, ko jūs audzējat – dārzeņus, augļus vai ziedus – viens ir skaidrs: jūs neesat vienīgais, kurš interesējas par to, kā tos pasargāt no dažādiem kukaiņiem.

Jaunus stādus mīl kukaiņi, tārpi un grauzēji. Lai tos nezaudētu, dārzkopības eksperti iesaka kādu triku: blakus galvenajām kultūrām iestādīt tiem kompanjonus. Tie darbosies kā dabisks atbaidītājs un mulsinās kaitēkļu ožu.

Rozmarīns

Šis smaržīgais augs ir viens no spēcīgākajiem kaitēkļu atbaidītājiem – viņiem ļoti nepatīk šī auga smarža. Šie garšaugi ir fantastiska izvēle. Tie ne tikai uzlabos daudzu ēdienu garšu, bet arī ir dārza dabiskie aizsargi. Spēcīgā aromāta dēļ rozmarīns var arī efektīvi atbaidīt odus – to izmanto, lai pagatavotu dabisku līdzekli pret šiem kukaiņiem.

Baziliks

Ideāli piemērots ne tikai Caprese salātiem – tas atbaidīs dažādus kukaiņus dārzā, kā arī lieliski noder stādīšanai siltumnīcā, kur paveiks savu darbiņu kaitēkļu apkarošanai. Baziliks ne tikai uzlabo tomātu garšu, tas arī atbaida tomātu tārpus (tomātu kožu kāpurus). Baziliks ir viegli pavairojams ar spraudeņiem.

Piparmētra

Vasarā piparmētras pievieno dzērieniem un desertiem, lai tie būtu ar atsvaidzinošu, uzmundrinošu aromātu un garšu, taču kukaiņiem un pelēm pret to nav nekādas patikas. Piparmētru smarža atbaida arī skudras un laputis, tas ir viegli audzējams garšaugs, un tas dārzā arī jauki smaržo. Starp citu, ja vēlaties savam dārzam piesaistīt vairāk apputeksnētāju – bites un tauriņus, tad piparmētra jums palīdzēs.

Timiāns

Vēl viens aromātisks garšaugs, ko var apvienot ar ogām un dārzeņiem, ir timiāns, īpaši citrontimiāns. Tāpat kā rozmarīns un piparmētra, tā aromāts ir dabisks kukaiņu atbaidīšanas līdzeklis un ir efektīvs pret dažādiem kaitēkļiem. Timiāna stādīšana blakus zemenēm atbaidīs tārpus, kā arī stiprinās augus un palielinās to ražu.

Allium/Maurloki

Maurloki ir lielisks sabiedrotais burkāniem, tomātiem un pat rozēm. Šī sīpolu smarža ir aizsardzības mehānisms, kas atbaida tādus kukaiņus kā burkānu mušas un laputis. Maurloku atbaidošās īpašības piemīt arī citiem alliju dzimtas pārstāvjiem – ķiplokiem, sīpoliem un puraviem.

Kliņģerīte

Daudzās kliņģerīšu šķirnes ir ne tikai skaistas, bet arī noderīgas. Spilgtie, smaržīgie ziedi ne tikai piešķir dārzam skaistumu – to smarža un saknes palīdz atbaidīt nematodes un laputis. Dārzkopības eksperti iesaka stādīt šos krāsainos ziedus dārza dobes malās, lai kļūtu par jūsu pirmo aizsardzības līniju pret kaitēkļiem. Turklāt kliņģerītes ir arī noderīgas blakus tomātiem – tās pasargās no tomātu tārpiem, blakus pupiņām – no pupiņu vabolēm, bet blakus kāpostiem un brokoļiem – no kāpostu kodes.

Nasturcija

Lai savam dārzam piešķirtu tropisku estētiku un atturētu no kaitēkļiem, savās puķu dobēs iestādiet sarkanās, oranžās, persiku un dzeltenās nasturcijas. Nasturcijas ir lieliska slazdošanas kultūra – kaitēkļi, piemēram, laputis un kāpostu kožu kāpuri, biežāk ēd nasturcijas nekā jūsu dārzeņus.