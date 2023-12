Olavs Cers: “Vai tad par mūsu nodokļiem mums nepienākas tā pase reizi desmit gados?” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par izskanējušo ziņu, ka no 2024.gada 12.februāra uz pusi pieaugs nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, zvērināts advokāts Olavs Cers pauda viedokli, ka, viņaprāt, šī ziņa ir “pārspīlēta”.

“Tas, ka laikam mainoties, mainās arī drošības prasības dokumentam, manuprāt, tas ir saprātīgi. Jo viltotāji aug līdzi tiem, kas šīs pases izgatavo. Tu vari izgatavot, cik drošu pasi gribi, bet pēc trijiem gadiem būs izdomāts, kā to noviltot. Tas man liekas ir neizbēgami,” sprieda advokāts Cers, diskutējot par jauno pasu cenām nākošgad.

Līdz ar to ik pa brīdim pases ir jāmaina. “Tas būtu viens moments, otrs – es nesaprotu, kāpēc daudziem nepatīk premjeministres izteikums par to, ka visiem šo dokumentu nevajag, jo patiešām nevajag! Un patiešām lielākajai daļai iedzīvotāju, es nevaru iedomāties, kāpēc vajadzētu gan identifikācijas karti [eID], gan pasi. Jo principā pase vairāk ir kā ceļošanas dokuments ārpus Eiropas Savienības vai Šengenas valstīm, nu, braukt uz kaut kādām trešajām valstīm,” komentēja Cers.

Pēc Cera novērojumiem ikdienā Latvijā “visu var nokārtot ar identifikācijas karti”. Cers skaidroja: “Var aiziet pie notāra, var aiziet uz jebkuru valsts iestādi – tevi identificēs un atpazīs, pat elektroniskais paraksts ir caur eID karti, nevis pasi. Principā, ja tu neplāno nekur braukt, pasi var arī neņemt.”

Vēl advokāts Cers diskusijā TV24 raidījumā “Preses klubs” runāja par jauno pasu cenām nākošgad. “60 eiro. Jā, tā ir summa! Bet atkal, ja padomājam, pases derīgums ir desmit gadi. Tu samaksā 60 eiro, ja tev to pasi vajag, tu to pasi saņem uz desmit gadiem. Nu, tad tas arī vairs varbūt nešķiet tik dārgi!” pieļāva Cers.

Komentāra noslēgumā gan advokāts izteica vēl kādu repliku. “Bet atkal pretēji visam tam, ko es iepriekš teicu, mēs varam paskatīties tādā griezumā – nu kā, mēs esam valsts iedzīvotāji, maksājam nodokļus, valsts vēlas mums identificēt, tad – vai tad par mūsu nodokļiem mums nepienākas tā pase reizi desmit gados? Nevis par brīvu, bet par mūsu samaksātajiem nodokļiem,” tā smaidot pauda ideju advokāts Cers.

Jau ziņots, no nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024.gada 12.februāra uz pusi pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, ziņoja LETA.

Jaunajos pasu paraugos būšot iekļauti “inovatīvi pretviltošanas risinājumi”. Jaunā parauga pases būs biezākas – tajās no 34 uz 42 palielināts lapu skaits.

Valsts nodevas par pasu izsniegšanu pēdējo reizi tika noteiktas 2012.gadā. Kopš minētā laika vairāku valsts nodevas veidojošo pozīciju izmaksas ir gandrīz dubultojušās, cenu celšanu pamato PMLP. IeM rosinātie grozījumi paredz, ka valsts nodeva par pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 60 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Par pases izsniegšanu bērnam līdz 20 gadu vecumam un personām ar atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 30 eiro līdzšinējo 15 eiro vietā. Valsts nodeva par steidzamu pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem divu darba dienu laikā būs 110 eiro līdzšinējo 55 eiro vietā. Savukārt nodeva par paātrinātu pases izsniegšanu bērnam būs 55 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu noteikumos un noteikumos par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu vēl būs jāizskata valdībai. PMLP pieļauj, ka izmaiņu ieviešanas datums vēl var tikt koriģēts.

Savukārt Tiesībsargs pimšķietami kā prettiesisku nevērtē nodevu palielinājumu par pasu izsniegšanu, tā piektdien, 22.decembrī, aģentūru LETA informēja Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Inga Peimane.

Komentējot Iekšlietu ministrijas virzīto priekšlikumu par nodevas apmēra pieaugumu, Peimane skaidro, ka mainītais valsts nodevas apmērs tieši saistīts ar 2024.gada 12.februārī prognozēto jaunā parauga pasu izsniegšanas sākšanu.

Jaunā parauga pases tiekot ieviestas, paredzot uzlabotus drošības risinājumus, kas pamatoti ar Eiropas Padomes (EK) 2004.gada 13.decembra regulas par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotajās pasēs un ceļošanas dokumentos prasībām.

Tamdēļ Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) atbilstoši Ministru kabineta nolemtajam ir veikusi iepirkumu pasu sagatavju un pasu personalizācijai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādei un veic pasākumus jauna parauga pasu izgatavošanai.