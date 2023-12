Evika Siliņa. Foto: Ieva Leiniša/LETA

"Arī man tas ir nepatīkams pārsteigums." Siliņa uzdod paskaidrot jauno pasu būtisko sadārdzinājumu







Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) šodien ir uzdevusi Iekšlietu ministrijai un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) skaidrot, kā veidojas jaunā parauga pasu divkāršais sadārdzinājums, aģentūrai LETA pavēstīja Siliņas preses sekretārs Aleksis Zoldners.

Lai gan pase vairs nav likumā noteikta kā obligāts dokuments, lielai sabiedrības daļai pase nav izvēle, bet nepieciešamība.

Gan ceļošanai, gan ziņu par bērniem ierakstīšanai, tāpēc pases izsniegšanas nodevas divkāršošana daudziem var radīt būtisku slogu, īpaši ģimenēm ar bērniem, uzskata Siliņa.

Jautājumu par pasu izsniegšanas nodevu Ministru kabinets vēl nav vērtējis, bet Ministru prezidente norāda, ka sabiedrībā radušies pamatoti jautājumi, tāpēc ir uzdevusi PMLP un IeM iesniegt papildu skaidrojumu par nodevas celšanas prasības pamatojumu, lai valdība pieņemt objektīvu lēmumu un šajā situācijā meklēt risinājumus.

Par šo jautājumu Siliņa šodien izteicās arī Latvijas Radio, uzsverot, ka drošības dēļ pasu sistēmas maiņa tiek pieprasīta reizi desmit gados, taču dubults sadārdzinājums esot ļoti liels.

“Arī man tas ir nepatīkams pārsteigums. Jāskatās, ko tur var darīt, jo, manuprāt, summa ir liela. Diez vai mēs to tā pieņemsim,” sacīja Ministru prezidente.

Jau ziņots, ka no nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024.gada 12.februāra uz pusi pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos.

Esošā parauga pases PMLP sāka izsniegt 2015.gadā. Personu apliecinošiem dokumentiem to lietošanas laikā aizsardzība pret viltošanu samazinās, tāpēc, lai mazinātu riskus, kas saistās ar viltotu dokumentu izmantošanu, personu apliecinošu dokumentu paraugs periodiski ir jāuzlabo, mainot dizainu un ieviešot jaunākas paaudzes līdzekļus pret viltošanu, izmaiņas pamato PMLP.

Jaunajos pasu paraugos būšot iekļauti “inovatīvi pretviltošanas risinājumi”. Jaunā parauga pases būs biezākas – tajās no 34 uz 42 palielināts lapu skaits.

Valsts nodevas par pasu izsniegšanu pēdējo reizi tika noteiktas 2012.gadā. Kopš minētā laika vairāku valsts nodevas veidojošo pozīciju izmaksas ir gandrīz dubultojušās, cenu celšanu pamato PMLP. IeM rosinātie grozījumi paredz, ka valsts nodeva par pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 60 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.